Франция: Лига 1 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2018-2019
Тулуза
2:2
Второй тайм: 69'

Стадион:
Ренн
0'
21' Желтая карточка
Сидибе Калиду
29' Желтая карточка
Гренье Клеман
30' Желтая карточка
Саного Яя
31' Желтая карточка
Ньянг М'Байе
0:1
35' Гол
Ньянг М'Байе
1:1
40' Пенальти
Дурмаз Джимми
42' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
2:1
51' Гол
Доссеви Матьё
2:2
59' Пенальти
Сарр Исмаила
69'
1
Гойкоэчеа
Мауро
2
Амьен-Аду
Кельвен
6
Жюльен
Кристофер
3
Сёдзи
Гэн
12
Силла
Иссиага
26
Сидибе
Калиду
17
Сангаре
Ибрахим
14
Доссеви
Матьё
21
Дурмаз
Джимми
7
Градель
Макс-Ален
9
Саного
Яя
40
Коубек
Томаш
27
Траоре
Амари
20
Ньямси
Жерзино
3
Да
Сильва
Дамьен
15
Бенсебаини
Рами
8
Гренье
Клеман
39
Камавинжа
Эдуардо
7
Сарр
Исмаила
23
Эну
Адриен
12
Силики
Джеймс
11
Ньянг
М'Байе
Тулуза
4-2-3-1
Ренн
4-2-3-1

Ход матча

21'
Сидибе Калиду
 
29'
 
Гренье Клеман
30'
Саного Яя
 
31'
 
Ньянг М'Байе
35'
0:1
Ньянг М'Байе
(Да Сильва Дамьен)
40'
Дурмаз Джимми
1:1
42'
Сангаре Ибрахим
 
46'
Босток Джон
Сидибе Калиду
 
51'
Доссеви Матьё
(Дурмаз Джимми)
2:1
59'
2:2
Сарр Исмаила
67'
Лейя-Исека Аарон
Саного Яя
 
67'
 
Буриго Бенжамен
Эну Адриен

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Тулуза Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Сент-Этьен 2:0 Тулуза Тулуза 0:0 Лилль Монпелье 2:1 Тулуза Тулуза 1:0 Нант
Тулуза 0:1 ПСЖ Ницца 1:1 Тулуза Тулуза 1:0 Генгам Лион 5:1 Тулуза Тулуза 1:1 Кан Бордо 2:1 Тулуза Тулуза 1:1 Реймс Нант 2:0 Тулуза Монако 2:1 Тулуза Тулуза 0:0 Анже Тулуза 4:4 Реймс Ним 0:1 Тулуза Тулуза 2:2 Лион Тулуза 1:2 Страсбург Тулуза 4:1 Ницца Лилль 1:2 Тулуза
Ренн Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Ренн 2:2 Монако Ренн 2:2 ПСЖ Дижон 3:2 Ренн Ренн 0:0 Ницца
Ним 3:1 Ренн Анже 3:3 Ренн Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион Бордо 1:1 Ренн Арсенал 3:0 Ренн Ренн 3:1 Кан Ренн 3:1 Арсенал Ренн 2:0 Орлеан Ренн 1:1 Марсель Бетис 1:3 Ренн Реймс 2:0 Ренн Ренн 3:3 Бетис Ренн 3:0 Сент-Этьен Ренн 2:1 Лилль Ренн 1:0 Амьен

Последние игры между собой

Тулуза: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ренн: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ренн 1:1 Тулуза Лига 1 Ренн 2:1 Тулуза Лига 1 Ренн 4:2 Тулуза Кубок лиги Тулуза 3:2 Ренн Лига 1
Тулуза 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 Тулуза Кубок лиги Ренн 3:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:3 Тулуза Лига 1 Ренн 2:3 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:5 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:0 Ренн Лига 1 Тулуза 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 3:1 Тулуза Лига 1 Ренн 4:1 Тулуза Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 27 4 4 98 - 31 85
2. Лилль Заявка 34 20 8 6 59 - 28 68
3. Лион Заявка 34 18 8 8 58 - 43 62
4. Сент-Этьен Заявка 34 17 8 9 52 - 37 59
5. Марсель Заявка 35 16 7 12 54 - 47 55
6. Монпелье 0:0 Заявка 35 14 13 8 50 - 39 55
7. Ницца Заявка 35 14 10 11 27 - 31 52
8. Ним Заявка 35 14 7 14 52 - 53 49
9. Реймс Заявка 35 11 16 8 33 - 38 49
10. Нант 1:0 Заявка 35 13 7 15 44 - 45 46
11. Страсбург Заявка 35 10 16 9 56 - 44 46
12. Ренн 2:2 Заявка 35 11 12 12 49 - 50 45
13. Анже Заявка 35 10 15 10 42 - 41 45
14. Бордо Заявка 35 9 11 15 33 - 40 38
15. Тулуза 2:2 Заявка 35 8 13 14 32 - 50 37
16. Амьен 0:0 Заявка 35 8 10 17 28 - 48 34
17. Монако Заявка 34 7 12 15 34 - 51 33
18. Кан Заявка 35 6 12 17 26 - 47 30
19. Дижон 0:1 Заявка 35 7 7 21 27 - 52 28
20. Генгам Заявка 35 5 10 20 24 - 63 25
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    68'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн играет слишком грубо. Босток Джон оказался на газоне.
  • 68'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Тактическая замена. Эну Адриен уходит с поля и его заменяет Буриго Бенжамен
  • 67'
    Тактическая замена. Саного Яя уходит с поля и его заменяет Лейя-Исека Аарон
  • 67'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    66'
    Ньямси Жерзино наказан за толчок Саного Яя
  • 66'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
  • 65'
    Саного Яя из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 65'
    Силла Иссиага из команды Тулуза делает пас партнеру.
  • 65'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Силла Иссиага из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 65'
    Плохо сыграл Да Сильва Дамьен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 65'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 64'
    Опасность предотвращена - Сёдзи Гэн из команды Тулуза вступил в отбор удачно
  • 64'
    Сарр Исмаила из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 64'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Градель Макс-Ален имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 63'
    Саного Яя из команды Тулуза делает пас партнеру.
  • 63'
    Плохо сыграл Силики Джеймс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 63'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Хорошую попытку сделал Сарр Исмаила. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 62'
    Ньянг М'Байе из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 62'
    Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает пас партнеру.
  • Угловой
    61'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза разыграл угловой с правого угла.
  • 61'
    Босток Джон из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 61'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 60'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Описание гола
    59'
    Г О О О О Л - Сарр Исмаила из команды Ренн забивает с точки!
  • 58'
    Матч возобновлен
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 55'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Травма, повреждение
    55'
    Ньянг М'Байе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 54'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 54'
    ПЕНАЛЬТИ - Саного Яя из команды Тулуза привез своей команде пенальти за опасную игру против Ньянг М'Байе.
  • Угловой
    54'
    Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой слева.
  • 54'
    Амьен-Аду Кельвен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 54'
    Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Гренье Клеман
  • Фол, нарушение
    53'
    Доссеви Матьё наказан за толчок Бенсебаини Рами
  • 53'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 51'
    Дурмаз Джимми сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    51'
    ГОООООЛ - Доссеви Матьё Тулуза забивает ударом головой
  • 51'
    Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    50'
    Бенсебаини Рами задерживает мяч рукой
  • 50'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 49'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    49'
    Доссеви Матьё наказан за толчок Бенсебаини Рами
  • 49'
    Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Саного Яя нанес удар головой, но Коубек Томаш спокойно отбил мяч.
  • 47'
    Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Дурмаз Джимми имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 47'
    Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
  • 47'
    Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
  • 46'
    Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Тактическая замена. Калиду Сидибе уходит с поля и его заменяет Босток Джон
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 44'
    Дурмаз Джимми из команды Тулуза навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Фол, нарушение
    44'
    Eduardo Camavinga из команды Ренн тянет соперника за майку.
  • 43'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Силики Джеймс из команды Ренн делает неудачный навес.
  • 43'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 43'
    Бенсебаини Рами из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 42'
    Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    42'
    Сангаре Ибрахим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    42'
    Безумный фол. Сангаре Ибрахим грубо играет против соперника. Пострадал Бенсебаини Рами
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Дурмаз Джимми из команды Тулуза забивает с точки!
  • Фол, нарушение
    40'
    ПЕНАЛЬТИ! - Да Сильва Дамьен играет рукой в штрафной! Да Сильва Дамьен вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 39'
    Калиду Сидибе из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 39'
    Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    39'
    Траоре Амари из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Градель Макс-Ален пострадал.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 38'
    Траоре Амари из команды Ренн делает неудачный навес.
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Калиду Сидибе из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Ньянг М'Байе
  • 38'
    Матч возобновлен
  • 37'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 36'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Да Сильва Дамьен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Ньянг М'Байе из команды Ренн переиграл вратаря дальним ударом!
  • 35'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 34'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 34'
    Саного Яя из команды Тулуза навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Силики Джеймс
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Доссеви Матьё из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Бенсебаини Рами
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Жюльен Кристофер из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Ньянг М'Байе
  • 32'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
  • Желтая карточка
    31'
    Ньянг М'Байе получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Ньянг М'Байе из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
  • 31'
    Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Желтая карточка
    30'
    Саного Яя совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    30'
    Безумный фол. Саного Яя грубо играет против соперника. Пострадал Eduardo Camavinga
  • Желтая карточка
    29'
    Судья подбегает и показывает Гренье Клеман из команды Ренн отложенную желтую карточку за фол.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
  • Фол, нарушение
    28'
    Траоре Амари задерживает мяч рукой
  • 27'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 27'
    Силики Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    26'
    Калиду Сидибе наказан за толчок Силики Джеймс
  • 26'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Ньянг М'Байе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    25'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой справа.
  • 25'
    Бенсебаини Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 24'
    Гойкоэчеа Мауро взял и забрал мяч на выходе
  • 24'
    Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Силла Иссиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Силики Джеймс из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    23'
    Назначен штрафной. Пострадал Сарр Исмаила, его свалил Калиду Сидибе.
  • 23'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 22'
    Силики Джеймс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 22'
    Плохо сыграл Калиду Сидибе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 22'
    Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    21'
    Калиду Сидибе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Калиду Сидибе из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 20'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Гренье Клеман
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Eduardo Camavinga из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
  • 19'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    17'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза в офсайде
  • 17'
    Саного Яя из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 17'
    Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает навес прямо в штрафную.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 14'
    Какой промах! Эну Адриен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 14'
    Силики Джеймс из команды Ренн делает отличный кросс...
  • 13'
    Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Тулуза начинает контратаку
  • 13'
    Гренье Клеман из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Ньянг М'Байе из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 11'
    Игрок из команды Ренн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 11'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Матч возобновлен
  • 11'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
  • 9'
    Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 9'
    Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    8'
    Безумный фол. Силики Джеймс грубо играет против соперника. Пострадал Доссеви Матьё
  • 8'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    8'
    Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
  • 8'
    Eduardo Camavinga предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 7'
    Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
  • 7'
    Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 6'
    Жюльен Кристофер из команды Тулуза наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    6'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой справа.
  • 6'
    Дурмаз Джимми мяч отрикошетил от ворот
  • 6'
    Саного Яя из команды Тулуза делает пас партнеру.
  • 5'
    Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • Офсайд
    4'
    Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
  • 3'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 3'
    Дурмаз Джимми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 3'
    Саного Яя из команды Тулуза делает пас партнеру.
  • 3'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 2'
    Ньянг М'Байе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 2'
    Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Тулуза начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Тулуза 2:2 Ренн
Тулуза
39% (60)
Ничья
51.3% (79)
Ренн
9.7% (15)
1:1 Ничья
47.4% (73)
1:0 Тулуза
17.5% (27)
2:1 Тулуза
15.6% (24)
1:2 Ренн
9.1% (14)
2:0 Тулуза
5.2% (8)
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