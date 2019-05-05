Франция: Лига 1 2018-2019
21' Желтая карточкаСидибе Калиду
29' Желтая карточкаГренье Клеман
30' Желтая карточкаСаного Яя
31' Желтая карточкаНьянг М'Байе
0:1
35' ГолНьянг М'Байе
1:1
40' ПенальтиДурмаз Джимми
42' Желтая карточкаСангаре Ибрахим
2:1
51' ГолДоссеви Матьё
2:2
59' ПенальтиСарр Исмаила
40
Коубек
Томаш
27
Траоре
Амари
23
Эну
Адриен
11
Ньянг
М'Байе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Видаль МаркВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Босток ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Казанова Ален
- Основной состав
-
40 Коубек ТомашВратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
-
33 Боеу СашаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
29'
30'
31'
35'
0:1
40'
1:1
42'
51'
2:1
59'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Тулуза Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сент-Этьен 2:0 Тулуза Тулуза 0:0 Лилль Монпелье 2:1 Тулуза Тулуза 1:0 Нант
Ренн Последние 20 матчей: +9 =6 -5Ренн 2:2 Монако Ренн 2:2 ПСЖ Дижон 3:2 Ренн Ренн 0:0 Ницца
Последние игры между собой
Тулуза: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ренн: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Тулуза 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 Тулуза Кубок лиги Ренн 3:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:3 Тулуза Лига 1 Ренн 2:3 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:5 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:0 Ренн Лига 1 Тулуза 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 3:1 Тулуза Лига 1 Ренн 4:1 Тулуза Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|98 - 31
|85
|2.
|Лилль
|Заявка
|34
|20
|8
|6
|59 - 28
|68
|3.
|Лион
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|58 - 43
|62
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|52 - 37
|59
|5.
|Марсель
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|54 - 47
|55
|6.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|35
|14
|13
|8
|50 - 39
|55
|7.
|Ницца
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|27 - 31
|52
|8.
|Ним
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|52 - 53
|49
|9.
|Реймс
|Заявка
|35
|11
|16
|8
|33 - 38
|49
|10.
|Нант
|1:0 Заявка
|35
|13
|7
|15
|44 - 45
|46
|11.
|Страсбург
|Заявка
|35
|10
|16
|9
|56 - 44
|46
|12.
|Ренн
|2:2 Заявка
|35
|11
|12
|12
|49 - 50
|45
|13.
|Анже
|Заявка
|35
|10
|15
|10
|42 - 41
|45
|14.
|Бордо
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|33 - 40
|38
|15.
|Тулуза
|2:2 Заявка
|35
|8
|13
|14
|32 - 50
|37
|16.
|Амьен
|0:0 Заявка
|35
|8
|10
|17
|28 - 48
|34
|17.
|Монако
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|34 - 51
|33
|18.
|Кан
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|26 - 47
|30
|19.
|Дижон
|0:1 Заявка
|35
|7
|7
|21
|27 - 52
|28
|20.
|Генгам
|Заявка
|35
|5
|10
|20
|24 - 63
|25
Тулуза
39% (60)
Ничья
51.3% (79)
Ренн
9.7% (15)
1:1 Ничья
47.4% (73)
1:0 Тулуза
17.5% (27)
2:1 Тулуза
15.6% (24)
1:2 Ренн
9.1% (14)
2:0 Тулуза
5.2% (8)
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