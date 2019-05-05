Франция: Лига 1 2018-2019

Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

45' Удар от ворот произведет Ренн

44' Дурмаз Джимми из команды Тулуза навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

44' Eduardo Camavinga из команды Ренн тянет соперника за майку.

43' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Силики Джеймс из команды Ренн делает неудачный навес.

43' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Тулуза

43' Бенсебаини Рами из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

42' Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Сангаре Ибрахим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

40' Г О О О О Л - Дурмаз Джимми из команды Тулуза забивает с точки!

39' Калиду Сидибе из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

39' Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Удар от ворот произведет Тулуза

38' Траоре Амари из команды Ренн делает неудачный навес.

38' Судья сигнализирует, что Калиду Сидибе из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Ньянг М'Байе

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Г О О О О Л - Ньянг М'Байе из команды Ренн переиграл вратаря дальним ударом!

35' Ренн имеет хороший шанс забить.

35' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

34' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Ренн

34' Саного Яя из команды Тулуза навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

32' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

31' Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

30' Саного Яя совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

30' Безумный фол. Саного Яя грубо играет против соперника. Пострадал Eduardo Camavinga

29' Судья подбегает и показывает Гренье Клеман из команды Ренн отложенную желтую карточку за фол.

27' Удар от ворот произведет Тулуза

27' Силики Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Калиду Сидибе наказан за толчок Силики Джеймс

26' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Ньянг М'Байе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой справа.

25' Бенсебаини Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

24' Гойкоэчеа Мауро взял и забрал мяч на выходе

24' Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

24' Силла Иссиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Силики Джеймс из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

24' Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Назначен штрафной. Пострадал Сарр Исмаила , его свалил Калиду Сидибе.

23' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Тулуза

22' Плохо сыграл Калиду Сидибе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

22' Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Калиду Сидибе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

21' Судья сигнализирует, что Калиду Сидибе из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Эну Адриен

20' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

20' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Судья сигнализирует, что Eduardo Camavinga из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим

19' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Доссеви Матьё из команды Тулуза в офсайде

17' Саного Яя из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

17' Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает навес прямо в штрафную.

15' Удар от ворот произведет Тулуза

15' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

14' Удар от ворот произведет Тулуза

14' Какой промах! Эну Адриен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

14' Силики Джеймс из команды Ренн делает отличный кросс...

13' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...

13' Тулуза начинает контратаку

13' Гренье Клеман из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

12' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ньянг М'Байе из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

11' Игрок из команды Ренн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

11' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.

9' Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.

8' Eduardo Camavinga предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

7' Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален , обводя своих соперников

7' Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...

6' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Ренн

6' Жюльен Кристофер из команды Тулуза наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

6' Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой справа.

6' Саного Яя из команды Тулуза делает пас партнеру.

5' Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...

5' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

3' Удар от ворот произведет Ренн

3' Саного Яя из команды Тулуза делает пас партнеру.

3' Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...

2' Удар от ворот произведет Тулуза

2' Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

1' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Тулуза начинает с центра поля