Франция: Лига 1 2018-2019

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Стадион:
Лилль

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Бордо 2:3 Лион Лион 2:1 Анже Нант 2:1 Лион Лион 1:3 Дижон
Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион Лион 3:2 Монпелье Барселона 5:1 Лион Страсбург 2:2 Лион Лион 5:1 Тулуза Лион 3:1 Кан Монако 2:0 Лион Лион 0:0 Барселона Лион 2:1 Генгам Ницца 1:0 Лион Генгам 1:2 Лион Лион 2:1 ПСЖ Амьен 0:1 Лион Амьен 0:2 Лион Сент-Этьен 1:2 Лион
Лилль Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Лилль 5:0 Ним Тулуза 0:0 Лилль Лилль 5:1 ПСЖ Реймс 1:1 Лилль
Нант 2:3 Лилль Лилль 0:1 Монако Сент-Этьен 0:1 Лилль Лилль 1:0 Дижон Страсбург 1:1 Лилль Лилль 0:0 Монпелье Генгам 0:2 Лилль Ренн 2:1 Лилль Лилль 4:0 Ницца Марсель 1:2 Лилль Сет 0:1 Лилль Лилль 2:1 Амьен Кан 1:3 Лилль Лилль 1:0 Сошо Лилль 1:2 Тулуза Ним 2:3 Лилль

Последние игры между собой

Лион: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Лилль: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Лилль 2:2 Лион Лига 1 Лилль 2:2 Лион Лига 1 Лион 1:2 Лилль Лига 1 Лион 1:2 Лилль Лига 1
Лилль 0:1 Лион Лига 1 Лилль 1:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Лилль Лига 1 Лион 1:3 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Лион Лига 1 Лион 2:1 Лилль Лига 1 Лион 2:1 Лилль Кубок лиги Лилль 3:1 Лион Лига 1 Лилль 1:1 Лион Лига 1 Лион 3:1 Лилль Лига 1 Лион 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 4:3 Лион Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 34 27 3 4 97 - 30 84
2. Лилль Заявка 34 20 8 6 59 - 28 68
3. Лион Заявка 34 18 8 8 58 - 43 62
4. Сент-Этьен Заявка 34 17 8 9 52 - 37 59
5. Марсель Заявка 34 16 6 12 53 - 46 54
6. Монпелье Заявка 34 14 12 8 50 - 39 54
7. Ницца Заявка 34 14 9 11 26 - 30 51
8. Реймс Заявка 34 11 16 7 33 - 35 49
9. Ним Заявка 34 13 7 14 49 - 53 46
10. Страсбург Заявка 34 10 15 9 55 - 43 45
11. Ренн Заявка 34 11 11 12 47 - 48 44
12. Нант Заявка 34 12 7 15 43 - 45 43
13. Анже Заявка 34 9 15 10 41 - 41 42
14. Бордо Заявка 34 9 11 14 33 - 39 38
15. Тулуза Заявка 34 8 12 14 30 - 48 36
16. Амьен Заявка 34 8 9 17 28 - 48 33
17. Монако Заявка 34 7 12 15 34 - 51 33
18. Кан Заявка 34 6 11 17 26 - 47 29
19. Дижон Заявка 34 7 7 20 27 - 51 28
20. Генгам Заявка 34 5 9 20 24 - 63 24
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Лилль

    До начала игры, которая состоится 05.05.2019, осталось 2 дня 18 часов 8 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Лион - Лилль
    Лион
    63.2% (36)
    Ничья
    29.8% (17)
    Лилль
    7% (4)
    2:1 Лион
    38.6% (22)
    1:1 Ничья
    19.3% (11)
    1:0 Лион
    14% (8)
    2:2 Ничья
    8.8% (5)
    3:2 Лион
    5.3% (3)
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