Франция: Лига 1 2018-2019

Второй тайм начался

Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Нант

Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Дижон

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Мутуссами Самуэль из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

45' Уорис Маджид из команды Нант сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

45' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

45' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Дижон контролирует мяч.

43' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Дижон

42' Лимбомбе Антони не смог попасть в створ ударом издали

41' Удар от ворот произведет Нант

41' Слити Наим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

40' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

38' Удар от ворот произведет Дижон

37' Туре Абдулайе из команды Нант пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован

37' Уорис Маджид из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

36' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Дижон

35' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

35' Ронжье Валентин не смог попасть в створ ударом издали

34' Хаддади Уссама из команды Дижон в офсайде

34' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Дижон

32' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

32' Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Лимбомбе Антони из команды Нант делает навес прямо в штрафную.

31' Удар от ворот произведет Дижон

31' Уорис Маджид из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

30' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

30' Удар от ворот произведет Нант

30' Слити Наим не смог попасть в створ ударом издали

29' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Слити Наим из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

26' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

26' Удар от ворот произведет Дижон

26' Шанс! Кулибали Калифа из команды Нант пробил головой, но мимо

26' Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой слева.

25' Удар от ворот произведет Нант

25' Ямбере Седрик не смог попасть в створ ударом издали

24' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Кулибали Калифа из команды Нант в офсайде

23' Ронжье Валентин не смог попасть в створ ударом издали

22' Хорошую попытку сделал Кулибали Калифа . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Ронжье Валентин из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

21' Удар от ворот произведет Дижон

20' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

20' Ронжье Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Уорис Маджид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Удар от ворот произведет Нант

18' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Шафик Фуад из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

15' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

15' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Нант

13' Удар от ворот произведет Дижон

12' Фабио да Сильва не смог попасть в створ ударом издали

12' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Нант

10' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

9' Удар от ворот произведет Дижон

9' ШАНС! Кулибали Калифа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

7' Лимбомбе Антони из команды Нант в офсайде

7' Удар от ворот произведет Нант

7' Слити Наим из команды Дижон пробил со штрафного, но очень мимо цели.

5' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

3' Мутуссами Самуэль из команды Нант в офсайде

3' Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...

2' Дижон контролирует мяч.

2' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Нант начинает с центра поля