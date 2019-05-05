Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Нант
1:0
Второй тайм: 65'

Стадион:
Дижон
0'
1:0
51' Гол
Туре Абдулайе
65'
1
Дюпе
Максим
2
Фабио
да
Сильва
3
Карлос
Диего
Сантос
4
Паллуа
Николя
6
Лима
Лукас
18
Мутуссами
Самуэль
28
Ронжье
Валентин
19
Туре
Абдулайе
10
Уорис
Маджид
7
Кулибали
Калифа
22
Лимбомбе
Антони
1
Рунарссон
Рунар
26
Шафик
Фуад
18
Ямбере
Седрик
4
Агер
Наиф
5
Хаддади
Уссама
20
Амальфитано
Ромен
24
Лаутоа
Веслей
22
Квон
Чхан
Хун
10
Слити
Наим
9
Саид
Уэсли
11
Тавареш
Жулио
Нант
4-3-3
Дижон
4-2-3-1

Ход матча

51'
Туре Абдулайе
(Ронжье Валентин)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Марсель 1:2 Нант Нант 3:2 Амьен Нант 3:2 ПСЖ Нант 2:1 Лион
Тулуза 1:0 Нант ПСЖ 3:0 Нант Нант 2:3 Лилль Реймс 1:0 Нант Витре 0:2 Нант Генгам 0:0 Нант Нант 1:0 Бордо Монако 1:0 Нант Кан 0:1 Нант Нант 2:4 Ним Нант 2:0 Тулуза Энтант 0:1 Нант Нант 1:1 Сент-Этьен Анже 1:0 Нант Ним 1:0 Нант Нант 0:1 Ренн
Дижон Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Кан 1:0 Дижон Дижон 3:2 Ренн Дижон 0:0 Амьен Лион 1:3 Дижон
Дижон 0:1 Ницца Генгам 1:0 Дижон Дижон 0:4 ПСЖ Дижон 1:1 Реймс Лилль 1:0 Дижон ПСЖ 3:0 Дижон Дижон 0:1 Сент-Этьен Ним 2:0 Дижон Дижон 1:2 Марсель Круа 0:3 Дижон Анже 1:0 Дижон Дижон 2:0 Монако Сент-Этьен 3:6 Дижон Бордо 1:0 Дижон Дижон 1:1 Монпелье Шильтигайм 1:3 Дижон

Последние игры между собой

Нант: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Дижон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Дижон 2:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:0 Нант Лига 1 Нант 3:1 Дижон Лига 1
Дижон 0:1 Нант Лига 1 Дижон 3:1 Нант Лига 2 Нант 2:0 Дижон Лига 2 Нант 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 0:0 Нант Лига 2 Нант 0:1 Дижон Лига 2 Дижон 1:2 Нант Лига 2 Нант 2:1 Дижон Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 27 4 4 98 - 31 85
2. Лилль Заявка 34 20 8 6 59 - 28 68
3. Лион Заявка 34 18 8 8 58 - 43 62
4. Сент-Этьен Заявка 34 17 8 9 52 - 37 59
5. Марсель Заявка 35 16 7 12 54 - 47 55
6. Монпелье 0:0 Заявка 35 14 13 8 50 - 39 55
7. Ницца Заявка 35 14 10 11 27 - 31 52
8. Ним Заявка 35 14 7 14 52 - 53 49
9. Реймс Заявка 35 11 16 8 33 - 38 49
10. Нант 1:0 Заявка 35 13 7 15 44 - 45 46
11. Страсбург Заявка 35 10 16 9 56 - 44 46
12. Ренн 2:2 Заявка 35 11 12 12 49 - 50 45
13. Анже Заявка 35 10 15 10 42 - 41 45
14. Бордо Заявка 35 9 11 15 33 - 40 38
15. Тулуза 2:2 Заявка 35 8 13 14 32 - 50 37
16. Амьен 0:0 Заявка 35 8 10 17 28 - 48 34
17. Монако Заявка 34 7 12 15 34 - 51 33
18. Кан Заявка 35 6 12 17 26 - 47 30
19. Дижон 0:1 Заявка 35 7 7 21 27 - 52 28
20. Генгам Заявка 35 5 10 20 24 - 63 25
  • Второй тайм
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 64'
    Квон Чхан Хун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Лимбомбе Антони из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 64'
    Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе
  • 63'
    Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 63'
    Лимбомбе Антони не смог попасть в створ ударом издали
  • 62'
    Уорис Маджид из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 62'
    Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Нант контролирует мяч.
  • 60'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Рунарссон Рунар взял и забрал мяч на выходе
  • 60'
    Мутуссами Самуэль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 59'
    Ронжье Валентин из команды Нант пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован
  • 59'
    Лимбомбе Антони из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 59'
    Нант начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    58'
    Шафик Фуад наказан за толчок Лимбомбе Антони
  • 57'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Квон Чхан Хун нанес удар, мяч был парирован, но Дюпе Максим не удержал его в руках.
  • 56'
    Тавареш Жулио из команды Дижон делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    56'
    Тавареш Жулио из команды Дижон толкнул локтем оппонента. Это Паллуа Николя заработал фол
  • 56'
    Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 55'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Саид Уэсли из команды Дижон пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован
  • 54'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 54'
    ШАНС! Саид Уэсли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 54'
    Отличные скиллы показывает Саид Уэсли, обводя своих соперников
  • 51'
    Ронжье Валентин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Туре Абдулайе из команды Нант переиграл вратаря дальним ударом!
  • 51'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • Фол, нарушение
    49'
    Карлос Диего Сантос из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Ямбере Седрик заработал фол
  • 49'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    49'
    Мутуссами Самуэль из команды Нант подал угловой слева.
  • 49'
    Лимбомбе Антони из команды Нант пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован
  • 48'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Лимбомбе Антони из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Нант контролирует мяч.
  • 46'
    Дижон контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Мутуссами Самуэль из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 45'
    Уорис Маджид из команды Нант сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 45'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Дижон контролирует мяч.
  • 43'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 42'
    Лимбомбе Антони не смог попасть в створ ударом издали
  • 41'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 41'
    Слити Наим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Карлос Диего Сантос из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Тавареш Жулио заработал фол
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
  • 38'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 38'
    Карлос Диего Сантос пробил мимо со свободного удара
  • Фол, нарушение
    37'
    Квон Чхан Хун из команды Дижон толкнул локтем оппонента. Это Лимбомбе Антони заработал фол
  • 37'
    Туре Абдулайе из команды Нант пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован
  • 37'
    Уорис Маджид из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 36'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 35'
    Ронжье Валентин не смог попасть в створ ударом издали
  • Офсайд
    34'
    Хаддади Уссама из команды Дижон в офсайде
  • 34'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 33'
    Уорис Маджид нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 32'
    Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе
  • 32'
    Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Фабио да Сильва из команды Нант поставил подножку. Пострадал Слити Наим
  • Фол, нарушение
    31'
    Уорис Маджид из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Лаутоа Веслей заработал фол
  • 31'
    Лимбомбе Антони из команды Нант делает навес прямо в штрафную.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 31'
    Уорис Маджид из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 30'
    Слити Наим не смог попасть в створ ударом издали
  • 29'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    28'
    Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой справа.
  • 27'
    Дюпе Максим отбил мяч на угловой после удара Тавареш Жулио из штрафной площади.
  • 27'
    Слити Наим из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 26'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 26'
    Шанс! Кулибали Калифа из команды Нант пробил головой, но мимо
  • Угловой
    26'
    Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой слева.
  • 25'
    Кулибали Калифа нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 25'
    Ямбере Седрик не смог попасть в створ ударом издали
  • 24'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    24'
    Кулибали Калифа из команды Нант в офсайде
  • 23'
    Ронжье Валентин не смог попасть в створ ударом издали
  • 22'
    Хорошую попытку сделал Кулибали Калифа. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 21'
    Ронжье Валентин из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 21'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 20'
    Ронжье Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Уорис Маджид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Хаддади Уссама из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Уорис Маджид
  • 18'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 18'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Слити Наим из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Лимбомбе Антони
  • 16'
    Шафик Фуад из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 15'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 15'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Удар от ворот произведет Нант
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Уорис Маджид из команды Нант поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
  • 13'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 12'
    Фабио да Сильва не смог попасть в створ ударом издали
  • 12'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 9'
    ШАНС! Кулибали Калифа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • Офсайд
    7'
    Лимбомбе Антони из команды Нант в офсайде
  • 7'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 7'
    Слити Наим из команды Дижон пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Слити Наим
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Уорис Маджид
  • 5'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • Фол, нарушение
    4'
    Туре Абдулайе из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Тавареш Жулио заработал фол
  • Угловой
    3'
    Мутуссами Самуэль из команды Нант в офсайде
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Слити Наим из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ронжье Валентин
  • 3'
    Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Дижон контролирует мяч.
  • 2'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Нант 1:0 Дижон
Нант
83.2% (129)
Ничья
14.2% (22)
Дижон
2.6% (4)
1:0 Нант
34.2% (53)
2:1 Нант
29.7% (46)
2:0 Нант
17.4% (27)
1:1 Ничья
10.3% (16)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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