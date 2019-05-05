Франция: Лига 1 2018-2019
Нант
1:0
Второй тайм: 65'
Стадион: Стад де ля Божуар
Дижон
1:0
51' ГолТуре Абдулайе
10
Уорис
Маджид
26
Шафик
Фуад
10
Слити
Наим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Халилходжич Вахид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Слити НаимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Аллен БоббиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Каба СориНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
51'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +9 =2 -9Марсель 1:2 Нант Нант 3:2 Амьен Нант 3:2 ПСЖ Нант 2:1 Лион
Дижон Последние 20 матчей: +6 =3 -11Кан 1:0 Дижон Дижон 3:2 Ренн Дижон 0:0 Амьен Лион 1:3 Дижон
Последние игры между собой
Нант: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Дижон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|98 - 31
|85
|2.
|Лилль
|Заявка
|34
|20
|8
|6
|59 - 28
|68
|3.
|Лион
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|58 - 43
|62
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|52 - 37
|59
|5.
|Марсель
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|54 - 47
|55
|6.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|35
|14
|13
|8
|50 - 39
|55
|7.
|Ницца
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|27 - 31
|52
|8.
|Ним
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|52 - 53
|49
|9.
|Реймс
|Заявка
|35
|11
|16
|8
|33 - 38
|49
|10.
|Нант
|1:0 Заявка
|35
|13
|7
|15
|44 - 45
|46
|11.
|Страсбург
|Заявка
|35
|10
|16
|9
|56 - 44
|46
|12.
|Ренн
|2:2 Заявка
|35
|11
|12
|12
|49 - 50
|45
|13.
|Анже
|Заявка
|35
|10
|15
|10
|42 - 41
|45
|14.
|Бордо
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|33 - 40
|38
|15.
|Тулуза
|2:2 Заявка
|35
|8
|13
|14
|32 - 50
|37
|16.
|Амьен
|0:0 Заявка
|35
|8
|10
|17
|28 - 48
|34
|17.
|Монако
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|34 - 51
|33
|18.
|Кан
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|26 - 47
|30
|19.
|Дижон
|0:1 Заявка
|35
|7
|7
|21
|27 - 52
|28
|20.
|Генгам
|Заявка
|35
|5
|10
|20
|24 - 63
|25
Нант
83.2% (129)
Ничья
14.2% (22)
Дижон
2.6% (4)
1:0 Нант
34.2% (53)
2:1 Нант
29.7% (46)
2:0 Нант
17.4% (27)
1:1 Ничья
10.3% (16)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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