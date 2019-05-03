Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Страсбург
0:0
Перерыв

Стадион:
Марсель
0'
1
Селс
Матц
27
Лала
Кенни
5
Коне
Ламин
13
Митрович
Стефан
19
Каси
Антони
23
Кароль
Лионель
18
Сиссоко
Ибраима
8
Мартин
Йонас
22
Фофана
Юссуф
29
Да
Кошта
Нуну
25
Ажорк
Людовик
30
Манданда
Стив
23
Рами
Адиль
15
Чалета-Цар
Дуе
4
Камара
Бубакар
2
Сакаи
Хироки
27
Лопес
Максим
12
Стротман
Кевин
19
Густаво
Луис
5
Окампос
Лукас
9
Балотелли
Марио
28
Жермен
Валер
Страсбург
5-3-2
Марсель
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Амьен 0:0 Страсбург Страсбург 1:3 Монпелье Страсбург 3:3 Генгам ПСЖ 2:2 Страсбург
Страсбург 4:0 Реймс Страсбург 0:0 Генгам Ним 2:2 Страсбург Страсбург 2:2 Лион Ницца 1:0 Страсбург Страсбург 1:1 Лилль Кан 0:0 Страсбург Сент-Этьен 2:1 Страсбург Страсбург 1:2 Анже Страсбург 3:2 Бордо Страсбург 1:0 Бордо ПСЖ 2:0 Страсбург Монако 1:5 Страсбург Гренобль 0:1 Страсбург Тулуза 1:2 Страсбург Лион 1:2 Страсбург
Марсель Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Марсель 1:2 Нант Генгам 1:3 Марсель Марсель 2:1 Ним Бордо 2:0 Марсель
Марсель 2:2 Анже ПСЖ 3:1 Марсель Марсель 1:0 Ницца Марсель 2:0 Сент-Этьен Ренн 1:1 Марсель Марсель 2:0 Амьен Дижон 1:2 Марсель Марсель 1:0 Бордо Реймс 2:1 Марсель Марсель 1:2 Лилль Кан 0:1 Марсель Сент-Этьен 2:1 Марсель Марсель 1:1 Монако Андрезьё 2:0 Марсель Анже 1:1 Марсель Марсель 1:1 Страсбург

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Марсель: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Марсель 1:1 Страсбург Кубок лиги Марсель 3:2 Страсбург Лига 1 Марсель 2:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 3:3 Марсель Лига 1
Марсель 4:3 Страсбург Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 34 27 3 4 97 - 30 84
2. Лилль Заявка 34 20 8 6 59 - 28 68
3. Лион Заявка 34 18 8 8 58 - 43 62
4. Сент-Этьен Заявка 34 17 8 9 52 - 37 59
5. Марсель 0:0 Заявка 35 16 7 12 53 - 46 55
6. Монпелье Заявка 34 14 12 8 50 - 39 54
7. Ницца Заявка 34 14 9 11 26 - 30 51
8. Реймс Заявка 34 11 16 7 33 - 35 49
9. Ним Заявка 34 13 7 14 49 - 53 46
10. Страсбург 0:0 Заявка 35 10 16 9 55 - 43 46
11. Ренн Заявка 34 11 11 12 47 - 48 44
12. Нант Заявка 34 12 7 15 43 - 45 43
13. Анже Заявка 34 9 15 10 41 - 41 42
14. Бордо Заявка 34 9 11 14 33 - 39 38
15. Тулуза Заявка 34 8 12 14 30 - 48 36
16. Амьен Заявка 34 8 9 17 28 - 48 33
17. Монако Заявка 34 7 12 15 34 - 51 33
18. Кан Заявка 34 6 11 17 26 - 47 29
19. Дижон Заявка 34 7 7 20 27 - 51 28
20. Генгам Заявка 34 5 9 20 24 - 63 24
  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Да Кошта Нуну наказан за толчок Камара Бубакар
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 44'
    Ажорк Людовик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    42'
    Окампос Лукас задерживает мяч рукой
  • 42'
    Да Кошта Нуну из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 42'
    Кароль Лионель из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    41'
    Сакаи Хироки наказан за толчок Кароль Лионель
  • 41'
    Густаво Луис из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 39'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Каси Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
  • 37'
    Марсель контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    35'
    Безумный фол. Да Кошта Нуну грубо играет против соперника. Пострадал Чалета-Цар Дуе
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 34'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 33'
    Матч возобновлен
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 32'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Манданда Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Плохо сыграл Окампос Лукас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 32'
    Фофана Юссуф из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 31'
    Сакаи Хироки из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 31'
    Лопес Максим из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
  • 30'
    Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
  • 30'
    Да Кошта Нуну из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Жермен Валер из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Марсель контролирует мяч.
  • 28'
    Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
  • 28'
    Балотелли Марио из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Селс Матц не дал случится голу! Густаво Луис должен был забивать, но Селс Матц сделал отличный сейв
  • 27'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 26'
    Балотелли Марио из команды Марсель наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 26'
    Стротман Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Мартин Йонас из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Жермен Валер заработал фол
  • 24'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • Офсайд
    23'
    Балотелли Марио из команды Марсель в офсайде
  • 23'
    Марсель контролирует мяч.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 22'
    Ажорк Людовик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 22'
    Кароль Лионель из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.
  • 21'
    Сиссоко Ибраима из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.
  • 21'
    Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • 20'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Отличный пас сделал Лопес Максим из команды Марсель. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 19'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Матч возобновлен
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 18'
    Игра в одни ворота сейчас. Марсель доминирует и владеет мячом
  • 17'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 16'
    Марсель контролирует мяч.
  • Офсайд
    15'
    Да Кошта Нуну из команды Страсбург в офсайде
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 15'
    Окампос Лукас из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 15'
    Марсель начинает контратаку
  • 15'
    Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    14'
    Чалета-Цар Дуе наказан за толчок Да Кошта Нуну
  • 13'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Густаво Луис из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 12'
    Марсель контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Балотелли Марио из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Коне Ламин
  • 11'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 10'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 9'
    Рами Адиль из команды Марсель наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 9'
    Стротман Кевин из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Рами Адиль из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 9'
    Жермен Валер из команды Марсель делает передачу одноклубнику.
  • 8'
    Плохо сыграл Селс Матц - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    8'
    Лопес Максим из команды Марсель подал угловой слева.
  • 8'
    Стротман Кевин из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    8'
    Лопес Максим из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
  • 7'
    Густаво Луис из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 7'
    Густаво Луис из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
  • 7'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 7'
    Да Кошта Нуну из команды Страсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 7'
    Кароль Лионель из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ажорк Людовик из команды Страсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 5'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 5'
    Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 19%, [team2]: 81%.
  • Фол, нарушение
    4'
    Лала Кенни наказан за толчок Камара Бубакар
  • 3'
    Марсель контролирует мяч.
  • 2'
    Матч возобновлен
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Жермен Валер из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Коне Ламин
  • 2'
    Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Марсель начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Марсель
Страсбург
11.9% (19)
Ничья
41.5% (66)
Марсель
46.5% (74)
1:1 Ничья
33.3% (53)
1:2 Марсель
31.4% (50)
0:1 Марсель
8.2% (13)
2:1 Страсбург
6.9% (11)
2:2 Ничья
5% (8)
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