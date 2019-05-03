Франция: Лига 1 2018-2019

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

45' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

44' Удар от ворот произведет Марсель

44' Ажорк Людовик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

42' Да Кошта Нуну из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

42' Кароль Лионель из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...

41' Густаво Луис из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

40' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

40' Удар от ворот произведет Страсбург

39' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

37' Марсель контролирует мяч.

35' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

35' Удар от ворот произведет Марсель

34' Страсбург контролирует мяч.

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Манданда Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Плохо сыграл Окампос Лукас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

32' Фофана Юссуф из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...

31' Страсбург контролирует мяч.

31' Сакаи Хироки из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

31' Лопес Максим из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

30' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

30' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

30' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Жермен Валер из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

29' Марсель контролирует мяч.

28' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

28' Балотелли Марио из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

27' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Страсбург

26' Балотелли Марио из команды Марсель наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

26' Стротман Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.

24' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Балотелли Марио из команды Марсель в офсайде

23' Марсель контролирует мяч.

22' Удар от ворот произведет Марсель

22' Кароль Лионель из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.

21' Сиссоко Ибраима из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.

21' Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...

20' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

20' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Отличный пас сделал Лопес Максим из команды Марсель. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

19' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Удар от ворот произведет Марсель

18' Игра в одни ворота сейчас. Марсель доминирует и владеет мячом

17' Страсбург контролирует мяч.

16' Марсель контролирует мяч.

15' Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.

15' Удар от ворот произведет Страсбург

15' Окампос Лукас из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

15' Марсель начинает контратаку

15' Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Густаво Луис из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Марсель контролирует мяч.

11' Страсбург контролирует мяч.

10' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.

9' Удар от ворот произведет Страсбург

9' Рами Адиль из команды Марсель наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

9' Стротман Кевин из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

9' Рами Адиль из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

9' Жермен Валер из команды Марсель делает передачу одноклубнику.

8' Плохо сыграл Селс Матц - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' Лопес Максим из команды Марсель подал угловой слева.

8' Стротман Кевин из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

8' Лопес Максим из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.

7' Густаво Луис из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.

7' Густаво Луис из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...

7' Удар от ворот произведет Марсель

7' Да Кошта Нуну из команды Страсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

7' Кароль Лионель из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...

6' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Ажорк Людовик из команды Страсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

5' Страсбург контролирует мяч.

5' Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

5' Контроль мяча: [team1]: 19%, [team2]: 81%.

3' Марсель контролирует мяч.

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Марсель начинает с центра поля