Франция: Лига 1 2018-2019
Страсбург
0:0
Перерыв
Стадион: де ла Мейно
Марсель
27
Лала
Кенни
19
Каси
Антони
22
Фофана
Юссуф
23
Рами
Адиль
27
Лопес
Максим
19
Густаво
Луис
28
Жермен
Валер
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Густаво ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +8 =7 -5Амьен 0:0 Страсбург Страсбург 1:3 Монпелье Страсбург 3:3 Генгам ПСЖ 2:2 Страсбург
Страсбург 4:0 Реймс Страсбург 0:0 Генгам Ним 2:2 Страсбург Страсбург 2:2 Лион Ницца 1:0 Страсбург Страсбург 1:1 Лилль Кан 0:0 Страсбург Сент-Этьен 2:1 Страсбург Страсбург 1:2 Анже Страсбург 3:2 Бордо Страсбург 1:0 Бордо ПСЖ 2:0 Страсбург Монако 1:5 Страсбург Гренобль 0:1 Страсбург Тулуза 1:2 Страсбург Лион 1:2 Страсбург
Марсель Последние 20 матчей: +8 =4 -8Марсель 1:2 Нант Генгам 1:3 Марсель Марсель 2:1 Ним Бордо 2:0 Марсель
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Марсель: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|34
|27
|3
|4
|97 - 30
|84
|2.
|Лилль
|Заявка
|34
|20
|8
|6
|59 - 28
|68
|3.
|Лион
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|58 - 43
|62
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|52 - 37
|59
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|35
|16
|7
|12
|53 - 46
|55
|6.
|Монпелье
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|50 - 39
|54
|7.
|Ницца
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|26 - 30
|51
|8.
|Реймс
|Заявка
|34
|11
|16
|7
|33 - 35
|49
|9.
|Ним
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|49 - 53
|46
|10.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|35
|10
|16
|9
|55 - 43
|46
|11.
|Ренн
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|47 - 48
|44
|12.
|Нант
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|43 - 45
|43
|13.
|Анже
|Заявка
|34
|9
|15
|10
|41 - 41
|42
|14.
|Бордо
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|33 - 39
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|30 - 48
|36
|16.
|Амьен
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|28 - 48
|33
|17.
|Монако
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|34 - 51
|33
|18.
|Кан
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|26 - 47
|29
|19.
|Дижон
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|27 - 51
|28
|20.
|Генгам
|Заявка
|34
|5
|9
|20
|24 - 63
|24
Страсбург
11.9% (19)
Ничья
41.5% (66)
Марсель
46.5% (74)
1:1 Ничья
33.3% (53)
1:2 Марсель
31.4% (50)
0:1 Марсель
8.2% (13)
2:1 Страсбург
6.9% (11)
2:2 Ничья
5% (8)
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