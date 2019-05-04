Франция: Лига 1 2018-2019

Второй тайм начался

Удар от ворот произведет Кан

Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Кан

Удар от ворот произведет Кан

Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Кан

Первый тайм

47' Команда Генгам играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

44' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

44' Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...

43' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Кан

40' Удар от ворот произведет Кан

40' Тюрам Маркус из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

40' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

39' Тшокунте Малик из команды Кан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

39' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Нинга Родрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.

37' Дидо Этьен из команды Генгам навешивает в штрафную с рикошетом.

37' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

34' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

31' Ребошу Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Гильберт Фредерик грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

30' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

29' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Генгам контролирует мяч.

27' Матч возобновлен

26' Кривелли Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Блас Людовик из команды Генгам навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

25' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

24' Удар от ворот произведет Кан

23' Отличные скиллы показывает Дидо Этьен , обводя своих соперников

23' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Тюрам Маркус из команды Генгам отдал передачу, которая была заблокирована.

22' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Хорошую попытку сделал Икоко Джордан . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Тюрам Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...

20' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

20' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Мергем Мехди из команды Генгам навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

17' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...

16' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...

15' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

15' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Тюрам Маркус из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...

13' Икоко Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Younn Zahary из команды Кан опасно и грубо сыграл. Тюрам Маркус пострадал.

10' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

8' Удар от ворот произведет Кан

6' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

6' Фири Лебоганг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Судья свистит. Younn Zahary атаковал сзади соперника. Это Ру Нолан заработал своей команде штрафной

5' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

3' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Генгам начинает с центра поля