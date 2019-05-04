Франция: Лига 1 2018-2019
Генгам
0:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Стад дю Рудуру
Кан
30' Желтая карточкаГильберт Фредерик
52' Желтая карточкаТшокунте Малик
22
Дидо
Этьен
19
Мергем
Мехди
26
Ру
Нолан
11
Тюрам
Маркус
30
Самба
Брис
33
Захари
Йонн
10
Фахир
Файсал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Дидо ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мергем МехдиНападающий
-
26 Ру НоланНападающий
-
11 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Эбоа ФеликсЗащитник
- Полузащитник
-
21 Ндонг ИбраимПолузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
24 Коко МаркусНападающий
-
Главный тренер: Гурвенье Жоселен
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
-
33 Захари ЙоннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фахир ФайсалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Brice Tutu
-
Главный тренер: Меркадаль Фабьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
52'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Генгам Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ницца 3:0 Генгам Генгам 1:3 Марсель Страсбург 3:3 Генгам Генгам 1:1 Монако
Кан Последние 20 матчей: +6 =3 -11Кан 1:0 Дижон Ницца 0:1 Кан Кан 0:1 Анже Ним 2:0 Кан
Последние игры между собой
Генгам: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Кан: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|98 - 31
|85
|2.
|Лилль
|Заявка
|34
|20
|8
|6
|59 - 28
|68
|3.
|Лион
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|58 - 43
|62
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|52 - 37
|59
|5.
|Марсель
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|54 - 47
|55
|6.
|Монпелье
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|50 - 39
|54
|7.
|Ницца
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|27 - 31
|52
|8.
|Ним
|3:0 Заявка
|35
|14
|7
|14
|52 - 53
|49
|9.
|Реймс
|0:3 Заявка
|35
|11
|16
|8
|33 - 38
|49
|10.
|Страсбург
|Заявка
|35
|10
|16
|9
|56 - 44
|46
|11.
|Анже
|1:0 Заявка
|35
|10
|15
|10
|42 - 41
|45
|12.
|Ренн
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|47 - 48
|44
|13.
|Нант
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|43 - 45
|43
|14.
|Бордо
|0:1 Заявка
|35
|9
|11
|15
|33 - 40
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|30 - 48
|36
|16.
|Амьен
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|28 - 48
|33
|17.
|Монако
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|34 - 51
|33
|18.
|Кан
|0:0 Заявка
|35
|6
|12
|17
|26 - 47
|30
|19.
|Дижон
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|27 - 51
|28
|20.
|Генгам
|0:0 Заявка
|35
|5
|10
|20
|24 - 63
|25
Генгам
53.9% (83)
Ничья
30.5% (47)
Кан
15.6% (24)
1:0 Генгам
33.8% (52)
1:1 Ничья
20.8% (32)
2:1 Генгам
13.6% (21)
0:1 Кан
7.8% (12)
0:0 Ничья
7.8% (12)
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