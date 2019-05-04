Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Генгам
0:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Кан
0'
30' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
52' Желтая карточка
Тшокунте Малик
55'
16
Кайяр
Марк-Орель
2
Икоко
Джордан
29
Кербра
Кристоф
15
Сорбон
Жереми
5
Ребошу
Педру
22
Дидо
Этьен
6
Фири
Лебоганг
7
Блас
Людовик
19
Мергем
Мехди
26
Ру
Нолан
11
Тюрам
Маркус
30
Самба
Брис
33
Захари
Йонн
21
Гильберт
Фредерик
14
Гради
Жонатан
15
Имору
Эммануэль
5
Санко
Баиссама
17
Деминге
Джесси
10
Фахир
Файсал
3
Армугом
Йоэль
19
Тшокунте
Малик
27
Кривелли
Энцо
Генгам
4-3-3
Кан
4-4-2

Ход матча

26'
 
Нинга Родрике
Кривелли Энцо
30'
 
Гильберт Фредерик
52'
 
Тшокунте Малик

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Генгам Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ницца 3:0 Генгам Генгам 1:3 Марсель Страсбург 3:3 Генгам Генгам 1:1 Монако
Монпелье 2:0 Генгам Страсбург 0:0 Генгам Генгам 1:0 Дижон Тулуза 1:0 Генгам Генгам 0:0 Нант Генгам 1:0 Анже Бордо 0:0 Генгам Лион 2:1 Генгам Генгам 0:2 Лилль Генгам 1:2 Лион Генгам 2:2 Монако Генгам 0:1 Реймс Нанси 1:2 Генгам ПСЖ 9:0 Генгам Генгам 2:1 Ренн Генгам 0:1 Сент-Этьен
Кан Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Кан 1:0 Дижон Ницца 0:1 Кан Кан 0:1 Анже Ним 2:0 Кан
Монако 0:1 Кан Кан 0:5 Сент-Этьен Ренн 3:1 Кан Кан 1:2 ПСЖ Лион 3:1 Кан Тулуза 1:1 Кан Кан 0:0 Страсбург Кан 0:1 Нант Амьен 1:0 Кан Бастия 2:2 Кан Монпелье 2:0 Кан Вири-Шатийон 0:6 Кан Кан 0:1 Марсель Кан 1:3 Лилль Ред Стар 0:1 Кан Реймс 2:2 Кан

Последние игры между собой

Генгам: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Кан: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Кан 0:0 Генгам Лига 1 Кан 1:3 Генгам Товарищеские матчи Генгам 0:0 Кан Лига 1 Кан 0:0 Генгам Лига 1
Генгам 0:1 Кан Лига 1 Кан 1:1 Генгам Лига 1 Генгам 1:0 Кан Товарищеские матчи Генгам 1:1 Кан Лига 1 Кан 2:1 Генгам Лига 1 Кан 0:2 Генгам Лига 1 Генгам 5:1 Кан Лига 1 Генгам 1:0 Кан Лига 2 Кан 1:2 Генгам Лига 2 Кан 2:0 Генгам Лига 2 Генгам 0:0 Кан Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 27 4 4 98 - 31 85
2. Лилль Заявка 34 20 8 6 59 - 28 68
3. Лион Заявка 34 18 8 8 58 - 43 62
4. Сент-Этьен Заявка 34 17 8 9 52 - 37 59
5. Марсель Заявка 35 16 7 12 54 - 47 55
6. Монпелье Заявка 34 14 12 8 50 - 39 54
7. Ницца Заявка 35 14 10 11 27 - 31 52
8. Ним 3:0 Заявка 35 14 7 14 52 - 53 49
9. Реймс 0:3 Заявка 35 11 16 8 33 - 38 49
10. Страсбург Заявка 35 10 16 9 56 - 44 46
11. Анже 1:0 Заявка 35 10 15 10 42 - 41 45
12. Ренн Заявка 34 11 11 12 47 - 48 44
13. Нант Заявка 34 12 7 15 43 - 45 43
14. Бордо 0:1 Заявка 35 9 11 15 33 - 40 38
15. Тулуза Заявка 34 8 12 14 30 - 48 36
16. Амьен Заявка 34 8 9 17 28 - 48 33
17. Монако Заявка 34 7 12 15 34 - 51 33
18. Кан 0:0 Заявка 35 6 12 17 26 - 47 30
19. Дижон Заявка 34 7 7 20 27 - 51 28
20. Генгам 0:0 Заявка 35 5 10 20 24 - 63 25
  • Второй тайм
  • 55'
    Тюрам Маркус не смог попасть в створ ударом издали
  • 54'
    Удар от ворот произведет Кан
  • Фол, нарушение
    54'
    Блас Людовик из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Имору Эммануэль пострадал.
  • 53'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    52'
    Блас Людовик наказан за толчок Гради Жонатан
  • 52'
    Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    52'
    Тшокунте Малик грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • Фол, нарушение
    52'
    Тшокунте Малик из команды Кан толкнул локтем оппонента. Это Сорбон Жереми заработал фол
  • 51'
    Удар от ворот произведет Кан
  • 51'
    ШАНС! Мергем Мехди нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 50'
    Икоко Джордан из команды Генгам делает пас партнеру.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 50'
    Удар от ворот произведет Кан
  • 50'
    ШАНС! Дидо Этьен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 49'
    Мергем Мехди из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    48'
    Тшокунте Малик из команды Кан в офсайде
  • Фол, нарушение
    47'
    Сорбон Жереми из команды Генгам играет слишком грубо. Тшокунте Малик оказался на газоне.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Кан
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Генгам играла лучше в этом тайме.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
  • 46'
    Санко Баиссама мяч отрикошетил от ворот
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Фири Лебоганг из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Гради Жонатан
  • 44'
    Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
  • 44'
    Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Удар от ворот произведет Кан
  • Фол, нарушение
    41'
    Ру Нолан наказан за толчок Гильберт Фредерик
  • 40'
    Удар от ворот произведет Кан
  • 40'
    Тюрам Маркус из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 39'
    Тшокунте Малик из команды Кан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 39'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Нинга Родрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    38'
    Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
  • 37'
    Дидо Этьен из команды Генгам навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 37'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Тшокунте Малик наказан за толчок Кербра Кристоф
  • 34'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    33'
    Дидо Этьен наказан за толчок Санко Баиссама
  • 33'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Блас Людовик нанес удар, мяч был парирован, но Самба Брис не удержал его в руках.
  • 32'
    Тюрам Маркус из команды Генгам пасует в штрафную, но Самба Брис выходит и ловит мяч.
  • 31'
    Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
  • 31'
    Ребошу Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    30'
    Гильберт Фредерик грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • Фол, нарушение
    30'
    Гильберт Фредерик из команды Кан опасно и грубо сыграл. Тюрам Маркус пострадал.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 29'
    Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сорбон Жереми
  • 28'
    Генгам контролирует мяч.
  • 27'
    Матч возобновлен
  • 26'
    Кривелли Энцо получил травму и заменен. Нинга Родрике выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    26'
    Кривелли Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 26'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 25'
    Блас Людовик из команды Генгам навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Кан
  • 23'
    Отличные скиллы показывает Дидо Этьен, обводя своих соперников
  • 23'
    Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Тюрам Маркус из команды Генгам отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 22'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Хорошую попытку сделал Икоко Джордан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 21'
    Тюрам Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Тшокунте Малик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Дидо Этьен
  • 20'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 20'
    Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    19'
    Фири Лебоганг наказан за толчок Гради Жонатан
  • Фол, нарушение
    18'
    Фири Лебоганг наказан за толчок Фахир Файсал
  • 18'
    Мергем Мехди из команды Генгам навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 17'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 15'
    Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    14'
    Назначен штрафной. Пострадал Кривелли Энцо, его свалил Сорбон Жереми.
  • 13'
    Тюрам Маркус из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
  • 13'
    Икоко Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 13'
    Матч возобновлен
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 12'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    10'
    Younn Zahary из команды Кан опасно и грубо сыграл. Тюрам Маркус пострадал.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Тюрам Маркус наказан за толчок Гильберт Фредерик
  • Фол, нарушение
    8'
    Тюрам Маркус из команды Генгам играет слишком грубо. Санко Баиссама оказался на газоне.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Кан
  • 7'
    Мергем Мехди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Деминге Джесси из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сорбон Жереми
  • 6'
    Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
  • 6'
    Фири Лебоганг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья свистит. Younn Zahary атаковал сзади соперника. Это Ру Нолан заработал своей команде штрафной
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • Фол, нарушение
    4'
    Ру Нолан из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Гради Жонатан пострадал.
  • 3'
    Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Мергем Мехди из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Армугом Йоэль пострадал.
  • 1'
    Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Генгам начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Генгам 0:0 Кан
Генгам
53.9% (83)
Ничья
30.5% (47)
Кан
15.6% (24)
1:0 Генгам
33.8% (52)
1:1 Ничья
20.8% (32)
2:1 Генгам
13.6% (21)
0:1 Кан
7.8% (12)
0:0 Ничья
7.8% (12)
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