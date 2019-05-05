Франция: Лига 1 2018-2019
Монпелье
0:0
Второй тайм: 65'
Стадион: Стад де ля Моссон
Амьен
13
Скири
Эйе
25
Молле
Флоран
11
Делор
Анди
26
Питерс
Эрик
17
Блен
Алексис
20
Тьоте
Шейк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
-
11 Делор АндиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Питерс ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
-
20 Тьоте ШейкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Конате МуссаНападающий
-
11 Отеро ХуанНападающий
-
24 Бодмер МатьёНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +6 =7 -7Монпелье 3:2 ПСЖ Страсбург 1:3 Монпелье Монпелье 2:1 Тулуза Ницца 1:0 Монпелье
Амьен Последние 20 матчей: +4 =8 -8Амьен 0:0 Страсбург Нант 3:2 Амьен Дижон 0:0 Амьен Амьен 2:2 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Амьен: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|98 - 31
|85
|2.
|Лилль
|Заявка
|34
|20
|8
|6
|59 - 28
|68
|3.
|Лион
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|58 - 43
|62
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|52 - 37
|59
|5.
|Марсель
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|54 - 47
|55
|6.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|35
|14
|13
|8
|50 - 39
|55
|7.
|Ницца
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|27 - 31
|52
|8.
|Ним
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|52 - 53
|49
|9.
|Реймс
|Заявка
|35
|11
|16
|8
|33 - 38
|49
|10.
|Нант
|1:0 Заявка
|35
|13
|7
|15
|44 - 45
|46
|11.
|Страсбург
|Заявка
|35
|10
|16
|9
|56 - 44
|46
|12.
|Ренн
|2:2 Заявка
|35
|11
|12
|12
|49 - 50
|45
|13.
|Анже
|Заявка
|35
|10
|15
|10
|42 - 41
|45
|14.
|Бордо
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|33 - 40
|38
|15.
|Тулуза
|2:2 Заявка
|35
|8
|13
|14
|32 - 50
|37
|16.
|Амьен
|0:0 Заявка
|35
|8
|10
|17
|28 - 48
|34
|17.
|Монако
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|34 - 51
|33
|18.
|Кан
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|26 - 47
|30
|19.
|Дижон
|0:1 Заявка
|35
|7
|7
|21
|27 - 52
|28
|20.
|Генгам
|Заявка
|35
|5
|10
|20
|24 - 63
|25
Монпелье
92.9% (143)
Ничья
7.1% (11)
Амьен
0% (0)
2:0 Монпелье
32.5% (50)
1:0 Монпелье
29.2% (45)
2:1 Монпелье
24.7% (38)
3:1 Монпелье
5.2% (8)
1:1 Ничья
3.9% (6)
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