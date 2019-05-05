Франция: Лига 1 2018-2019

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  3. Франция
  4. Лига 1 2018-2019
Монпелье
0:0
Второй тайм: 65'

Стадион:
Амьен
0' 65'
40
Лекомт
Бенджамин
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
24
Суарес
Матиас
II
13
Скири
Эйе
14
Ле
Таллек
Дамьен
8
Ойонго
Амбруаз
25
Молле
Флоран
10
Лаборд
Гаэтан
11
Делор
Анди
1
Гартнер
Регис
19
Эль-Хаджам
Уалид
3
Аденон
Халед
12
Дибасси
Бакай
26
Питерс
Эрик
6
Монкондю
Томас
5
Гнаоре
Эдди
17
Блен
Алексис
20
Тьоте
Шейк
9
Гирасси
Серу
10
Мендоса
Стивен
Монпелье
3-4-1-2
Амьен
4-3-3

Ход матча

53'
Ласне Пол
Суарес Матиас II
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Монпелье 3:2 ПСЖ Страсбург 1:3 Монпелье Монпелье 2:1 Тулуза Ницца 1:0 Монпелье
Монпелье 2:0 Генгам Лион 3:2 Монпелье Монпелье 2:2 Анже Бордо 1:2 Монпелье Монпелье 2:4 Реймс ПСЖ 5:1 Монпелье Лилль 0:0 Монпелье Монпелье 2:2 Монако Ним 1:1 Монпелье Монпелье 2:0 Кан Ренн 0:0 Монпелье Дижон 1:1 Монпелье Нант 2:0 Монпелье Энтант 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Лион Монпелье 0:1 Лилль
Амьен Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Амьен 0:0 Страсбург Нант 3:2 Амьен Дижон 0:0 Амьен Амьен 2:2 Сент-Этьен
Амьен 0:0 Бордо Анже 0:0 Амьен Амьен 2:1 Ним Реймс 2:2 Амьен Амьен 1:0 Ницца Марсель 2:0 Амьен Амьен 1:0 Кан Ренн 1:0 Амьен Амьен 0:1 Лион Амьен 0:2 Лион Лилль 2:1 Амьен Амьен 0:3 ПСЖ Амьен 0:0 Анже Амьен 1:0 Валансьен Бордо 1:1 Амьен Амьен 2:3 Лион

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Амьен: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Амьен 1:2 Монпелье Лига 1 Амьен 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Амьен Лига 1 Монпелье 2:2 Амьен Кубок лиги
Амьен 2:0 Монпелье Лига 2 Монпелье 2:1 Амьен Лига 2 Монпелье 2:0 Амьен Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 27 4 4 98 - 31 85
2. Лилль Заявка 34 20 8 6 59 - 28 68
3. Лион Заявка 34 18 8 8 58 - 43 62
4. Сент-Этьен Заявка 34 17 8 9 52 - 37 59
5. Марсель Заявка 35 16 7 12 54 - 47 55
6. Монпелье 0:0 Заявка 35 14 13 8 50 - 39 55
7. Ницца Заявка 35 14 10 11 27 - 31 52
8. Ним Заявка 35 14 7 14 52 - 53 49
9. Реймс Заявка 35 11 16 8 33 - 38 49
10. Нант 1:0 Заявка 35 13 7 15 44 - 45 46
11. Страсбург Заявка 35 10 16 9 56 - 44 46
12. Ренн 2:2 Заявка 35 11 12 12 49 - 50 45
13. Анже Заявка 35 10 15 10 42 - 41 45
14. Бордо Заявка 35 9 11 15 33 - 40 38
15. Тулуза 2:2 Заявка 35 8 13 14 32 - 50 37
16. Амьен 0:0 Заявка 35 8 10 17 28 - 48 34
17. Монако Заявка 34 7 12 15 34 - 51 33
18. Кан Заявка 35 6 12 17 26 - 47 30
19. Дижон 0:1 Заявка 35 7 7 21 27 - 52 28
20. Генгам Заявка 35 5 10 20 24 - 63 25
  • Второй тайм
  • 65'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    65'
    Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Хаджам Уалид получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    64'
    Эль-Хаджам Уалид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 64'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    64'
    Тьоте Шейк наказан за толчок Делор Анди
  • Фол, нарушение
    63'
    Дибасси Бакай наказан за толчок Лаборд Гаэтан
  • Фол, нарушение
    63'
    Судья сигнализирует, что Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Питерс Эрик
  • 63'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 61'
    Отличный пас сделал Монкондю Томас из команды Амьен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 60'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 60'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 59'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 59'
    Молле Флоран из команды Монпелье нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
  • 58'
    Гирасси Серу из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 58'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    57'
    Судья сигнализирует, что Ласне Пол из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Гнаоре Эдди
  • 57'
    Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    57'
    Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
  • 57'
    Лаборд Гаэтан нанес удар головой, но Гартнер Регис перевел мяч на угловой!
  • 57'
    Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    56'
    Молле Флоран из команды Монпелье разыграл угловой с левого угла.
  • 56'
    Делор Анди мяч отрикошетил от ворот
  • 56'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 55'
    Делор Анди не смог попасть в створ ударом издали
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 55'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 55'
    Питерс Эрик не смог попасть в створ ударом издали
  • 54'
    Гирасси Серу из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 54'
    Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Тактическая замена. Суарес Матиас II уходит с поля и его заменяет Ласне Пол
  • 52'
    Опасность! Конгре Даниэль из команды Монпелье отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 52'
    Гирасси Серу из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 52'
    Монкондю Томас из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 51'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    51'
    Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
  • 51'
    Делор Анди из команды Монпелье отдал передачу, которая была заблокирована.
  • Фол, нарушение
    50'
    Суарес Матиас II из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Питерс Эрик пострадал.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 50'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 49'
    Тьоте Шейк не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    48'
    Лаборд Гаэтан наказан за толчок Аденон Халед
  • 48'
    Молле Флоран нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Ойонго Амбруаз из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • Фол, нарушение
    46'
    Суарес Матиас II наказан за толчок Мендоса Стивен
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 46'
    Делор Анди не смог попасть в створ ударом издали
  • 46'
    Делор Анди нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
  • 45'
    Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • Фол, нарушение
    44'
    Тьоте Шейк из команды Амьен играет слишком грубо. Конгре Даниэль оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    44'
    Делор Анди наказан за толчок Аденон Халед
  • 44'
    Мендеш Педру II из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    43'
    Гирасси Серу из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Ле Таллек Дамьен пострадал.
  • 43'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Суарес Матиас II из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 42'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Амьен контролирует мяч.
  • 40'
    Мендоса Стивен из команды Амьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 40'
    Тьоте Шейк из команды Амьен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 40'
    Гнаоре Эдди из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 39'
    Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 39'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Питерс Эрик из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 39'
    Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Матч возобновлен
  • 38'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 37'
    Лаборд Гаэтан не смог попасть в створ ударом издали
  • 36'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    36'
    Мендоса Стивен возвращается на поле.
  • 36'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    36'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мендоса Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    35'
    Мендоса Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 35'
    Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Суарес Матиас II из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 34'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Отличный пас сделал Монкондю Томас из команды Амьен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 32'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 31'
    ШАНС! Тьоте Шейк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 31'
    Мендоса Стивен разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 30'
    Амьен начинает контратаку
  • 30'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Амьен контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 29'
    Гнаоре Эдди из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 28'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 28'
    Молле Флоран решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Дибасси Бакай из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Делор Анди
  • 26'
    Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Суарес Матиас II из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 25'
    Конгре Даниэль разрезает оборону соперника отличным пасом
  • Фол, нарушение
    25'
    Гирасси Серу из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Илтон Виторино заработал фол
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 24'
    Мендоса Стивен из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 24'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Ойонго Амбруаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Питерс Эрик из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    21'
    Ойонго Амбруаз наказан за толчок Тьоте Шейк
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Мендеш Педру II наказан за толчок Мендоса Стивен
  • 20'
    Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Суарес Матиас II из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    19'
    Блен Алексис наказан за толчок Суарес Матиас II
  • 19'
    Делор Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Молле Флоран из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Гирасси Серу пострадал.
  • 18'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 17'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 16'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Молле Флоран из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 16'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 15'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 15'
    Суарес Матиас II из команды Монпелье сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • Офсайд
    15'
    Гирасси Серу из команды Амьен в офсайде
  • 14'
    Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    14'
    Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
  • 13'
    Гартнер Регис отбил мяч на угловой после удара Молле Флоран из штрафной площади.
  • 13'
    Делор Анди из команды Монпелье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 13'
    Суарес Матиас II из команды Монпелье делает пас партнеру.
  • 13'
    Делор Анди из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 12'
    Делор Анди из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Ойонго Амбруаз из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 12'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Матч возобновлен
  • 11'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    11'
    Монкондю Томас из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Илтон Виторино пострадал.
  • 10'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
  • 9'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Молле Флоран пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Аденон Халед из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
  • 8'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • Фол, нарушение
    7'
    Гнаоре Эдди наказан за толчок Ойонго Амбруаз
  • 6'
    Лаборд Гаэтан из команды Монпелье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 6'
    Мендеш Педру II из команды Монпелье делает пас партнеру.
  • 6'
    Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Тьоте Шейк из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Конгре Даниэль
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 4'
    Молле Флоран из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 3'
    Шанс! Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье пробил головой, но мимо
  • 2'
    Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Делор Анди из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 2'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Гирасси Серу из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Мендеш Педру II заработал фол
  • 1'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 1'
    Суарес Матиас II из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Монпелье начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Амьен
Монпелье
92.9% (143)
Ничья
7.1% (11)
Амьен
0% (0)
2:0 Монпелье
32.5% (50)
1:0 Монпелье
29.2% (45)
2:1 Монпелье
24.7% (38)
3:1 Монпелье
5.2% (8)
1:1 Ничья
3.9% (6)
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