Франция: Лига 1 2018-2019

Второй тайм

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Хаджам Уалид получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Эль-Хаджам Уалид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Монпелье

61' Отличный пас сделал Монкондю Томас из команды Амьен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

60' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

60' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Амьен

59' Молле Флоран из команды Монпелье нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!

58' Гирасси Серу из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

58' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.

57' Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

56' Молле Флоран из команды Монпелье разыграл угловой с левого угла.

56' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Амьен

55' Делор Анди не смог попасть в створ ударом издали

55' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

55' Удар от ворот произведет Монпелье

55' Питерс Эрик не смог попасть в створ ударом издали

54' Гирасси Серу из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

54' Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен отправил кросс в штрафную...

54' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Опасность! Конгре Даниэль из команды Монпелье отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

52' Гирасси Серу из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

52' Монкондю Томас из команды Амьен отправил кросс в штрафную...

51' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.

51' Делор Анди из команды Монпелье отдал передачу, которая была заблокирована.

50' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

50' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Монпелье контролирует мяч.

49' Удар от ворот произведет Монпелье

49' Тьоте Шейк не смог попасть в створ ударом издали

47' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Ойонго Амбруаз из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.