Германия: Бундеслига 2 2018-2019

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Хольштайн Киль
0:0
Перерыв
Дуйсбург
0'
29' Желтая карточка
Ильюченко Станислав
35
Райманн
Доминик
20
Дем
Янник
3
Шмидт
Доминик
24
Валь
Хауке
15
Ван
ден
Берг
Йоханнес
8
Билер
Александер
22
Atakan
Karazor
25
Бенеш
Ласло
27
Kingsley
Schindler
7
Ли
Чжэ-Сон
11
Masaya
Okugawa
30
Видвальд
Феликс
3
Хаджири
Энис
4
Бомхауэр
Дастин
6
Наубер
Геррит
2
Young-Jae
Seo
14
Альбутат
Тим
10
Шнелльхардт
Фабиан
33
Штоппелькамп
Мориц
28
Нильсен
Ховард
36
Гайаю
Джозеф-Клод
11
Ильюченко
Станислав
Хольштайн Киль
4-3-3
Дуйсбург
4-2-3-1

Ход матча

29'
 
Ильюченко Станислав

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Хольштайн Киль Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Зандхаузен 3:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:2 Падерборн Ингольштадт 1:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули
Кёльн 4:0 Хольштайн Киль Герта 1:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 3:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 0:2 Унион Берлин Бохум 1:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:2 Гройтер Фюрт Магдебург 1:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 0:1 Аугсбург Хольштайн Киль 2:0 Ян Хайденхайм 2:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:1 Гамбург Хольштайн Киль 1:2 Арминия Динамо Дрезден 0:2 Хольштайн Киль Дуйсбург 0:4 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Зандхаузен
Дуйсбург Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Дуйсбург 2:2 Арминия Дуйсбург 2:2 Зандхаузен Падерборн 4:0 Дуйсбург Дуйсбург 4:4 Кёльн
Дуйсбург 2:4 Ингольштадт Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Ян 1:1 Дуйсбург Дуйсбург 1:0 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 0:0 Дуйсбург Дуйсбург 1:6 Фрайбург Дуйсбург 2:3 Унион Берлин Гройтер Фюрт 1:0 Дуйсбург Дуйсбург 1:3 Падерборн Дуйсбург 3:2 Дармштадт Бохум 2:1 Дуйсбург Портимоненсе 1:1 Дуйсбург Дуйсбург 1:1 Гронинген Дуйсбург 1:3 Динамо Дрезден Дуйсбург 1:2 Гамбург Хайденхайм 4:1 Дуйсбург

Последние игры между собой

Хольштайн Киль: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Дуйсбург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Дуйсбург 0:4 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Хольштайн Киль 5:0 Дуйсбург Бундеслига 2 Дуйсбург 1:3 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Хольштайн Киль 2:0 Дуйсбург Бундеслига 3
Дуйсбург 0:0 Хольштайн Киль Бундеслига 3 Дуйсбург 3:1 Хольштайн Киль Бундеслига 3 Хольштайн Киль 1:0 Дуйсбург Бундеслига 3 Дуйсбург 1:1 Хольштайн Киль Бундеслига 3 Хольштайн Киль 0:1 Дуйсбург Бундеслига 3 Хольштайн Киль 2:0 Дуйсбург Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Кёльн 31 18 5 8 76 - 41 59
2. Падерборн 32 15 9 8 71 - 46 54
3. Унион Берлин 0:0 32 13 15 4 48 - 29 54
4. Гамбург Заявка 32 15 8 9 41 - 38 53
5. Хайденхайм 32 13 10 9 47 - 40 49
6. Санкт-Паули 32 14 6 12 45 - 51 48
7. Хольштайн Киль 0:0 32 12 11 9 57 - 48 47
8. Ян 0:0 32 11 13 8 47 - 46 46
9. Арминия 32 11 10 11 48 - 50 43
10. Бохум 32 11 9 12 47 - 48 42
11. Дармштадт 0:0 32 11 8 13 42 - 49 41
12. Динамо Дрезден 32 10 9 13 38 - 44 39
13. Гройтер Фюрт 31 9 11 11 34 - 50 38
14. Эрцгебирге Ауэ 0:0 32 10 7 15 39 - 44 37
15. Зандхаузен 32 9 10 13 43 - 47 37
16. Ингольштадт 32 8 8 16 38 - 51 32
17. Магдебург 32 6 12 14 34 - 49 30
18. Дуйсбург 0:0 32 5 11 16 34 - 58 26
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    29'
    Ильюченко Станислав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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