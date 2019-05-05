Германия: Бундеслига 2 2018-2019
Хольштайн Киль
0:0
Перерыв
Дуйсбург
29' Желтая карточкаИльюченко Станислав
20
Дем
Янник
24
Валь
Хауке
25
Бенеш
Ласло
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
38 Эвина ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Альбутат ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Лукас ФрёдеЗащитник
-
24 Тащи БорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Хольштайн Киль Последние 20 матчей: +9 =4 -7Зандхаузен 3:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:2 Падерборн Ингольштадт 1:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули
Кёльн 4:0 Хольштайн Киль Герта 1:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 3:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 0:2 Унион Берлин Бохум 1:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:2 Гройтер Фюрт Магдебург 1:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 0:1 Аугсбург Хольштайн Киль 2:0 Ян Хайденхайм 2:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:1 Гамбург Хольштайн Киль 1:2 Арминия Динамо Дрезден 0:2 Хольштайн Киль Дуйсбург 0:4 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Зандхаузен
Дуйсбург Последние 20 матчей: +2 =8 -10Дуйсбург 2:2 Арминия Дуйсбург 2:2 Зандхаузен Падерборн 4:0 Дуйсбург Дуйсбург 4:4 Кёльн
Дуйсбург 2:4 Ингольштадт Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Ян 1:1 Дуйсбург Дуйсбург 1:0 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 0:0 Дуйсбург Дуйсбург 1:6 Фрайбург Дуйсбург 2:3 Унион Берлин Гройтер Фюрт 1:0 Дуйсбург Дуйсбург 1:3 Падерборн Дуйсбург 3:2 Дармштадт Бохум 2:1 Дуйсбург Портимоненсе 1:1 Дуйсбург Дуйсбург 1:1 Гронинген Дуйсбург 1:3 Динамо Дрезден Дуйсбург 1:2 Гамбург Хайденхайм 4:1 Дуйсбург
Последние игры между собой
Хольштайн Киль: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Дуйсбург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|31
|18
|5
|8
|76 - 41
|59
|2.
|Падерборн
|32
|15
|9
|8
|71 - 46
|54
|3.
|Унион Берлин
|0:0
|32
|13
|15
|4
|48 - 29
|54
|4.
|Гамбург
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|41 - 38
|53
|5.
|Хайденхайм
|32
|13
|10
|9
|47 - 40
|49
|6.
|Санкт-Паули
|32
|14
|6
|12
|45 - 51
|48
|7.
|Хольштайн Киль
|0:0
|32
|12
|11
|9
|57 - 48
|47
|8.
|Ян
|0:0
|32
|11
|13
|8
|47 - 46
|46
|9.
|Арминия
|32
|11
|10
|11
|48 - 50
|43
|10.
|Бохум
|32
|11
|9
|12
|47 - 48
|42
|11.
|Дармштадт
|0:0
|32
|11
|8
|13
|42 - 49
|41
|12.
|Динамо Дрезден
|32
|10
|9
|13
|38 - 44
|39
|13.
|Гройтер Фюрт
|31
|9
|11
|11
|34 - 50
|38
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|32
|10
|7
|15
|39 - 44
|37
|15.
|Зандхаузен
|32
|9
|10
|13
|43 - 47
|37
|16.
|Ингольштадт
|32
|8
|8
|16
|38 - 51
|32
|17.
|Магдебург
|32
|6
|12
|14
|34 - 49
|30
|18.
|Дуйсбург
|0:0
|32
|5
|11
|16
|34 - 58
|26
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