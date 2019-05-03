Германия: Бундеслига 2 2018-2019

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Динамо Дрезден
2:1
Конец матча
Санкт-Паули
0'
16' Желтая карточка
Мияичи Рио
1:0
23' Пенальти
Эберт Патрик
55' Желтая карточка
Бурнич Дженис
1:1
57' Гол
Диамантакос Димитрис
60' Желтая карточка
Finn Becker
63' Желтая карточка
Коне Мусса II
2:1
75' Гол
Бурнич Дженис
82' Желтая карточка
Yi-Young Park
90'+5
24
Вигерс
Патрик
2
Вальквист
Линус
23
Баллас
Флориан
3
Думич
Дарио
7
Кройцер
Никлас
4
Jannis
Nikolaou
5
Бурнич
Дженис
20
Эберт
Патрик
28
Атик
Бариш
14
Коне
Мусса
II
40
Erich
Berko
30
Химмельман
Робин
39
Yi-Young
Park
15
Бубалья
Даниэль
22
Хоогма
Джастин
8
Дуджак
Джереми
37
Finn
Becker
27
Калла
Ян-Филипп
14
Дели
Матс
Мёллер
12
Мияичи
Рио
11
Аллаги
Сами
18
Диамантакос
Димитрис
Динамо Дрезден
3-4-1-2
Санкт-Паули
4-2-2-2

Ход матча

16'
 
Мияичи Рио
23'
Эберт Патрик
1:0
29'
 
Ersin Zehir
Мияичи Рио
55'
Бурнич Дженис
 
57'
1:1
Диамантакос Димитрис
(Ersin Zehir)
60'
 
Finn Becker
63'
Коне Мусса II
 
70'
Дульевич Харис
Эберт Патрик
 
75'
Бурнич Дженис
(Коне Мусса II)
2:1
81'
 
Майер Александр
Аллаги Сами
81'
 
Kevin Lankford
Дуджак Джереми
82'
 
Yi-Young Park
83'
Patrick Moeschl
Вальквист Линус
 
87'
Jannik Mueller
Коне Мусса II
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Ингольштадт 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:0 Кёльн Зандхаузен 3:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Унион Берлин
Гройтер Фюрт 0:0 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:1 Магдебург Динамо Дрезден 2:2 Бохум Дармштадт 2:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Ян Гамбург 1:0 Динамо Дрезден Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:4 Арминия Грасcхоппер 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:1 Цюрих Дуйсбург 1:3 Динамо Дрезден Падерборн 3:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:2 Хольштайн Киль Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:0 Ингольштадт
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Санкт-Паули 4:3 Ян Хайденхайм 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули
Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:0 Вайле Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:4 Гамбург Падерборн 0:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 4:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:2 Унион Берлин Дармштадт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:3 Шарлеруа Санкт-Паули 4:1 Магдебург Санкт-Паули 2:0 Гройтер Фюрт Бохум 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден Ян 1:1 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Динамо Дрезден: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Санкт-Паули: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2
Динамо Дрезден 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 3:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:2 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2
Команда И В Н П Г О
1. Кёльн 31 18 5 8 76 - 41 59
2. Падерборн 32 15 9 8 71 - 46 54
3. Гамбург Заявка 31 15 8 8 41 - 35 53
4. Унион Берлин 31 13 14 4 48 - 29 53
5. Хайденхайм 31 13 10 8 45 - 37 49
6. Санкт-Паули 32 14 6 12 45 - 51 48
7. Хольштайн Киль 31 12 10 9 57 - 48 46
8. Ян 31 11 12 8 47 - 46 45
9. Арминия 32 11 10 11 48 - 50 43
10. Дармштадт 31 11 7 13 42 - 49 40
11. Бохум 31 10 9 12 43 - 46 39
12. Динамо Дрезден 32 10 9 13 38 - 44 39
13. Гройтер Фюрт 31 9 11 11 34 - 50 38
14. Эрцгебирге Ауэ 31 10 6 15 39 - 44 36
15. Зандхаузен 31 8 10 13 40 - 45 34
16. Магдебург 31 6 12 13 32 - 45 30
17. Ингольштадт 31 7 8 16 35 - 51 29
18. Дуйсбург 31 5 10 16 34 - 58 25
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Санкт-Паули делает замену. Мияичи Рио уходит с поля, а Ersin Zehir выходит на его замену.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Эберт Патрик из команды Динамо Дрезден забивает с точки!
  • Желтая карточка
    16'
    Мияичи Рио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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