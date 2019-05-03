Германия: Бундеслига 2 2018-2019
Динамо Дрезден
2:1
Конец матча
Санкт-Паули
16' Желтая карточкаМияичи Рио
1:0
23' ПенальтиЭберт Патрик
55' Желтая карточкаБурнич Дженис
1:1
57' ГолДиамантакос Димитрис
60' Желтая карточкаFinn Becker
63' Желтая карточкаКоне Мусса II
2:1
75' ГолБурнич Дженис
82' Желтая карточкаYi-Young Park
20
Эберт
Патрик
28
Атик
Бариш
40
Erich
Berko
37
Finn
Becker
12
Мияичи
Рио
11
Аллаги
Сами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эберт ПатрикПолузащитник
-
28 Атик БаришПолузащитник
- Нападающий
-
40 Erich BerkoНападающий
- Запасные игроки
-
21 Tim BossВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Justin Loewe
-
Главный тренер: Uwe Neuhaus
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Finn BeckerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мияичи РиоПолузащитник
-
11 Аллаги СамиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Brian KoglinЗащитник
- Нападающий
-
36 Luis Coordes
-
31 Ersin Zehir
-
-
-
Главный тренер: Линен Эвальд
Ход матча
16'
23'
1:0
55'
57'
60'
63'
75'
2:1
82'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +5 =7 -8Ингольштадт 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:0 Кёльн Зандхаузен 3:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Унион Берлин
Гройтер Фюрт 0:0 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:1 Магдебург Динамо Дрезден 2:2 Бохум Дармштадт 2:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Ян Гамбург 1:0 Динамо Дрезден Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:4 Арминия Грасcхоппер 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:1 Цюрих Дуйсбург 1:3 Динамо Дрезден Падерборн 3:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:2 Хольштайн Киль Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:0 Ингольштадт
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +8 =4 -8Санкт-Паули 4:3 Ян Хайденхайм 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули
Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:0 Вайле Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:4 Гамбург Падерборн 0:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 4:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:2 Унион Берлин Дармштадт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:3 Шарлеруа Санкт-Паули 4:1 Магдебург Санкт-Паули 2:0 Гройтер Фюрт Бохум 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден Ян 1:1 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Динамо Дрезден: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Санкт-Паули: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Динамо Дрезден 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 3:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:2 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|31
|18
|5
|8
|76 - 41
|59
|2.
|Падерборн
|32
|15
|9
|8
|71 - 46
|54
|3.
|Гамбург
|Заявка
|31
|15
|8
|8
|41 - 35
|53
|4.
|Унион Берлин
|31
|13
|14
|4
|48 - 29
|53
|5.
|Хайденхайм
|31
|13
|10
|8
|45 - 37
|49
|6.
|Санкт-Паули
|32
|14
|6
|12
|45 - 51
|48
|7.
|Хольштайн Киль
|31
|12
|10
|9
|57 - 48
|46
|8.
|Ян
|31
|11
|12
|8
|47 - 46
|45
|9.
|Арминия
|32
|11
|10
|11
|48 - 50
|43
|10.
|Дармштадт
|31
|11
|7
|13
|42 - 49
|40
|11.
|Бохум
|31
|10
|9
|12
|43 - 46
|39
|12.
|Динамо Дрезден
|32
|10
|9
|13
|38 - 44
|39
|13.
|Гройтер Фюрт
|31
|9
|11
|11
|34 - 50
|38
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|31
|10
|6
|15
|39 - 44
|36
|15.
|Зандхаузен
|31
|8
|10
|13
|40 - 45
|34
|16.
|Магдебург
|31
|6
|12
|13
|32 - 45
|30
|17.
|Ингольштадт
|31
|7
|8
|16
|35 - 51
|29
|18.
|Дуйсбург
|31
|5
|10
|16
|34 - 58
|25
Загрузка...