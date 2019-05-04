Германия: Бундеслига 2 2018-2019

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  4. Бундеслига 2 2018-2019
Гамбург
0:1
Первый тайм: 28'
Ингольштадт
0'
0:1
8' Гол
Лескано Дарио
28'
1
Поллерсбек
Юлиан
24
Сакаи
Готоку
2
Лакруа
Лео
4
Ван
Дронгелен
Рик
6
Дуглас
Сантос
25
Мангаля
Орель
41
Озджан
Беркай
18
Джатта
Бейкери
7
Нарей
Халед
19
Винтцаймер
Мануэль
20
Хи-Чан
Хван
22
Чаунер
Филипп
26
Нойман
Фил
4
Bjoern
Paulsen
15
Маврай
Мергим
6
Paulo
Silva
7
Кершбаумер
Константин
8
Коэн
Альмог
19
Гауз
Марсель
20
Кутшке
Штефан
11
Лескано
Дарио
30
Пледль
Томас
Гамбург
4-1-2-3
Ингольштадт
4-3-3

Ход матча

8'
0:1
Лескано Дарио

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Гамбург Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Унион Берлин 2:0 Гамбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 1:1 Гамбург
Гамбург 1:2 Магдебург Падерборн 0:2 Гамбург Бохум 0:0 Гамбург Гамбург 2:3 Дармштадт Санкт-Паули 0:4 Гамбург Гамбург 1:0 Гройтер Фюрт Ян 2:1 Гамбург Хайденхайм 2:2 Гамбург Гамбург 1:0 Динамо Дрезден Гамбург 1:0 Нюрнберг Арминия 2:0 Гамбург Гамбург 2:1 Зандхаузен Гамбург 5:3 Митьюлланд Лугано 0:1 Гамбург Санкт-Галлен 3:0 Гамбург Хольштайн Киль 3:1 Гамбург
Ингольштадт Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ингольштадт 1:0 Динамо Дрезден Арминия 1:3 Ингольштадт Ингольштадт 1:1 Хольштайн Киль Дуйсбург 2:4 Ингольштадт
Ингольштадт 1:2 Зандхаузен Падерборн 3:1 Ингольштадт Унион Берлин 2:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:2 Кёльн Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Ингольштадт 2:1 Бохум Эрцгебирге Ауэ 0:3 Ингольштадт Ингольштадт 0:1 Магдебург Гройтер Фюрт 0:1 Ингольштадт Херенвен 3:4 Ингольштадт Ингольштадт 1:2 Ян Ингольштадт 1:1 Хайденхайм Дармштадт 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 1:2 Гамбург Динамо Дрезден 2:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:1 Арминия

Последние игры между собой

Гамбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Ингольштадт: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Ингольштадт 1:2 Гамбург Бундеслига 2 Ингольштадт 3:1 Гамбург Бундеслига Гамбург 1:1 Ингольштадт Бундеслига Гамбург 1:1 Ингольштадт Бундеслига
Ингольштадт 0:1 Гамбург Бундеслига Ингольштадт 2:4 Гамбург Товарищеские матчи Ингольштадт 1:3 Гамбург Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Кёльн 31 18 5 8 76 - 41 59
2. Падерборн 32 15 9 8 71 - 46 54
3. Унион Берлин 31 13 14 4 48 - 29 53
4. Гамбург 0:1 Заявка 32 15 8 9 41 - 36 53
5. Хайденхайм 0:0 32 13 11 8 45 - 37 50
6. Санкт-Паули 32 14 6 12 45 - 51 48
7. Хольштайн Киль 31 12 10 9 57 - 48 46
8. Ян 31 11 12 8 47 - 46 45
9. Арминия 32 11 10 11 48 - 50 43
10. Дармштадт 31 11 7 13 42 - 49 40
11. Бохум 0:0 32 10 10 12 43 - 46 40
12. Динамо Дрезден 32 10 9 13 38 - 44 39
13. Гройтер Фюрт 31 9 11 11 34 - 50 38
14. Эрцгебирге Ауэ 31 10 6 15 39 - 44 36
15. Зандхаузен 0:0 32 8 11 13 40 - 45 35
16. Ингольштадт 1:0 32 8 8 16 36 - 51 32
17. Магдебург 0:0 32 6 13 13 32 - 45 31
18. Дуйсбург 31 5 10 16 34 - 58 25
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Лескано Дарио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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