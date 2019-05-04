Германия: Бундеслига 2 2018-2019

Сегодня

Италия: Серия A

Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание

Аргентина: Копа де ла Суперлига (1/8 финала)

0 Хусто Хосе де Уркиса

Аргентина: Примера Б Метрополитана

Аргентина: Примера Б Насьональ. Плей-офф: Плей-офф (1/4 финала)

Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа A)