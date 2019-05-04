Германия: Бундеслига 2 2018-2019
Гамбург
0:1
Первый тайм: 28'
Ингольштадт
0:1
8' ГолЛескано Дарио
24
Сакаи
Готоку
20
Хи-Чан
Хван
26
Нойман
Фил
19
Гауз
Марсель
30
Пледль
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Сакаи ГотокуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Хи-Чан ХванНападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
-
28 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Арп Янн-ФитеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вольф Ханнес
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Нойман ФилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гауз МарсельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Пледль ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Матип МарвинЗащитник
- Защитник
-
17 Шахин ДженкПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Краусе РобинПолузащитник
-
36 Fatih Kaya
-
Главный тренер: Stefan Leitl
Ход матча
8'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Гамбург Последние 20 матчей: +8 =4 -8Унион Берлин 2:0 Гамбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 1:1 Гамбург
Гамбург 1:2 Магдебург Падерборн 0:2 Гамбург Бохум 0:0 Гамбург Гамбург 2:3 Дармштадт Санкт-Паули 0:4 Гамбург Гамбург 1:0 Гройтер Фюрт Ян 2:1 Гамбург Хайденхайм 2:2 Гамбург Гамбург 1:0 Динамо Дрезден Гамбург 1:0 Нюрнберг Арминия 2:0 Гамбург Гамбург 2:1 Зандхаузен Гамбург 5:3 Митьюлланд Лугано 0:1 Гамбург Санкт-Галлен 3:0 Гамбург Хольштайн Киль 3:1 Гамбург
Ингольштадт Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ингольштадт 1:0 Динамо Дрезден Арминия 1:3 Ингольштадт Ингольштадт 1:1 Хольштайн Киль Дуйсбург 2:4 Ингольштадт
Ингольштадт 1:2 Зандхаузен Падерборн 3:1 Ингольштадт Унион Берлин 2:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:2 Кёльн Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Ингольштадт 2:1 Бохум Эрцгебирге Ауэ 0:3 Ингольштадт Ингольштадт 0:1 Магдебург Гройтер Фюрт 0:1 Ингольштадт Херенвен 3:4 Ингольштадт Ингольштадт 1:2 Ян Ингольштадт 1:1 Хайденхайм Дармштадт 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 1:2 Гамбург Динамо Дрезден 2:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:1 Арминия
Последние игры между собой
Гамбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Ингольштадт: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|31
|18
|5
|8
|76 - 41
|59
|2.
|Падерборн
|32
|15
|9
|8
|71 - 46
|54
|3.
|Унион Берлин
|31
|13
|14
|4
|48 - 29
|53
|4.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|32
|15
|8
|9
|41 - 36
|53
|5.
|Хайденхайм
|0:0
|32
|13
|11
|8
|45 - 37
|50
|6.
|Санкт-Паули
|32
|14
|6
|12
|45 - 51
|48
|7.
|Хольштайн Киль
|31
|12
|10
|9
|57 - 48
|46
|8.
|Ян
|31
|11
|12
|8
|47 - 46
|45
|9.
|Арминия
|32
|11
|10
|11
|48 - 50
|43
|10.
|Дармштадт
|31
|11
|7
|13
|42 - 49
|40
|11.
|Бохум
|0:0
|32
|10
|10
|12
|43 - 46
|40
|12.
|Динамо Дрезден
|32
|10
|9
|13
|38 - 44
|39
|13.
|Гройтер Фюрт
|31
|9
|11
|11
|34 - 50
|38
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|31
|10
|6
|15
|39 - 44
|36
|15.
|Зандхаузен
|0:0
|32
|8
|11
|13
|40 - 45
|35
|16.
|Ингольштадт
|1:0
|32
|8
|8
|16
|36 - 51
|32
|17.
|Магдебург
|0:0
|32
|6
|13
|13
|32 - 45
|31
|18.
|Дуйсбург
|31
|5
|10
|16
|34 - 58
|25
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