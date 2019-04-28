Россия: Премьер-лига 2018-2019
Рубин
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Стадион: Казань Арена
Оренбург
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: +3 =9 -8Спартак Москва 1:1 Рубин Рубин 1:1 Уфа Урал 2:1 Рубин Крылья Советов 1:0 Рубин
Рубин 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Рубин Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 3:0 Рубин Рубин 0:1 Локомотив Москва Рубин 1:0 Ахмат Рубин 2:2 Динамо Москва Рубин 0:1 Тобол Рубин 0:1 Оренбург Рубин 2:1 Шахтёр Солигорск Рубин 0:0 Раднички Ниш Фастав Злин 0:0 Рубин Рубин 2:2 Слован Братислава Рубин 0:1 Тромсё Рубин 2:2 Вииторул Констанца Рубин 2:0 Диошдьёр
Оренбург Последние 20 матчей: +9 =4 -7Оренбург 1:1 Арсенал Тула Енисей 2:1 Оренбург Оренбург 3:0 Ростов ЦСКА Москва 2:3 Оренбург
Оренбург 1:3 Ахмат Оренбург 3:1 Крылья Советов Зенит 3:1 Оренбург Оренбург 1:0 Динамо Москва Краснодар 2:2 Оренбург Арсенал Тула 1:1 Оренбург Оренбург 0:1 Анжи Оренбург 6:2 Спартак Юрмала Оренбург 1:1 Спартак Москва Рубин 0:1 Оренбург Оренбург 4:0 Сиони Оренбург 0:2 Шахтёр Солигорск Оренбург 3:1 Младост Лучани Оренбург 0:1 Баник Острава Оренбург 0:2 Шкендия Оренбург 3:2 Астра
Последние игры между собой
Рубин: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Оренбург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|26
|18
|3
|5
|49 - 25
|57
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|38 - 24
|49
|3.
|Краснодар
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|46 - 22
|46
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|36 - 18
|44
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|32 - 28
|40
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|34 - 27
|39
|7.
|Оренбург
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|33 - 30
|36
|8.
|Ростов
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|23 - 21
|36
|9.
|Ахмат
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|24 - 27
|35
|10.
|Урал
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|27 - 40
|33
|11.
|Рубин
|Заявка
|26
|6
|14
|6
|22 - 25
|32
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|21 - 21
|29
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|8
|3
|15
|22 - 35
|27
|14.
|Уфа
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|23 - 29
|25
|15.
|Анжи
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|12 - 44
|20
|16.
|Енисей
|Заявка
|26
|3
|7
|16
|18 - 44
|16
Рубин
50.6% (42)
Ничья
36.1% (30)
Оренбург
13.3% (11)
1:0 Рубин
38.6% (32)
1:1 Ничья
30.1% (25)
0:1 Оренбург
7.2% (6)
2:1 Рубин
7.2% (6)
1:2 Оренбург
4.8% (4)
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