Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Рубин
 
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Стадион:
Оренбург

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Спартак Москва 1:1 Рубин Рубин 1:1 Уфа Урал 2:1 Рубин Крылья Советов 1:0 Рубин
Рубин 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Рубин Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 3:0 Рубин Рубин 0:1 Локомотив Москва Рубин 1:0 Ахмат Рубин 2:2 Динамо Москва Рубин 0:1 Тобол Рубин 0:1 Оренбург Рубин 2:1 Шахтёр Солигорск Рубин 0:0 Раднички Ниш Фастав Злин 0:0 Рубин Рубин 2:2 Слован Братислава Рубин 0:1 Тромсё Рубин 2:2 Вииторул Констанца Рубин 2:0 Диошдьёр
Оренбург Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Оренбург 1:1 Арсенал Тула Енисей 2:1 Оренбург Оренбург 3:0 Ростов ЦСКА Москва 2:3 Оренбург
Оренбург 1:3 Ахмат Оренбург 3:1 Крылья Советов Зенит 3:1 Оренбург Оренбург 1:0 Динамо Москва Краснодар 2:2 Оренбург Арсенал Тула 1:1 Оренбург Оренбург 0:1 Анжи Оренбург 6:2 Спартак Юрмала Оренбург 1:1 Спартак Москва Рубин 0:1 Оренбург Оренбург 4:0 Сиони Оренбург 0:2 Шахтёр Солигорск Оренбург 3:1 Младост Лучани Оренбург 0:1 Баник Острава Оренбург 0:2 Шкендия Оренбург 3:2 Астра

Последние игры между собой

Рубин: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Оренбург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Рубин 0:1 Оренбург Товарищеские матчи Оренбург 1:0 Рубин Премьер-лига Оренбург 0:2 Рубин Кубок Рубин 0:0 Оренбург Премьер-лига
Оренбург 1:1 Рубин Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 18 3 5 49 - 25 57
2. Локомотив Москва Заявка 26 14 7 5 38 - 24 49
3. Краснодар Заявка 26 13 7 6 46 - 22 46
4. ЦСКА Москва Заявка 26 12 8 6 36 - 18 44
5. Спартак Москва Заявка 26 11 7 8 32 - 28 40
6. Арсенал Тула Заявка 26 10 9 7 34 - 27 39
7. Оренбург Заявка 26 10 6 10 33 - 30 36
8. Ростов Заявка 26 9 9 8 23 - 21 36
9. Ахмат Заявка 26 9 8 9 24 - 27 35
10. Урал Заявка 26 9 6 11 27 - 40 33
11. Рубин Заявка 26 6 14 6 22 - 25 32
12. Динамо Москва Заявка 26 6 11 9 21 - 21 29
13. Крылья Советов Заявка 26 8 3 15 22 - 35 27
14. Уфа Заявка 26 5 10 11 23 - 29 25
15. Анжи Заявка 26 5 5 16 12 - 44 20
16. Енисей Заявка 26 3 7 16 18 - 44 16
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Оренбург

    До начала игры, которая состоится 03.05.2019, осталось 2 дня 15 часов 36 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Рубин - Оренбург
    Рубин
    50.6% (42)
    Ничья
    36.1% (30)
    Оренбург
    13.3% (11)
    1:0 Рубин
    38.6% (32)
    1:1 Ничья
    30.1% (25)
    0:1 Оренбург
    7.2% (6)
    2:1 Рубин
    7.2% (6)
    1:2 Оренбург
    4.8% (4)
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