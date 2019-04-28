Россия: Премьер-лига 2018-2019
Крылья Советов
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Стадион: Самара Арена
Уфа
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +10 =3 -7Зенит 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Урал Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рубин
Краснодар 1:0 Крылья Советов Оренбург 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Анжи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 4:0 Енисей Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Астана Крылья Советов 3:0 Шахтёр Караганда Крылья Советов 3:0 Кайсар Крылья Советов 5:2 Спартак Юрмала Крылья Советов 0:0 Партизан Ботев Пловдив 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рига Крылья Советов 1:0 Жилина Крылья Советов 1:0 Ростов Спартак Москва 3:1 Крылья Советов
Уфа Последние 20 матчей: +4 =9 -7Уфа 4:1 Урал Рубин 1:1 Уфа Уфа 1:2 Арсенал Тула Енисей 0:0 Уфа
Уфа 1:0 Ростов ЦСКА Москва 2:2 Уфа Уфа 2:2 Локомотив Москва Уфа 0:1 Ахмат Зенит 2:1 Уфа Уфа 1:2 Динамо Москва ЦСКА Москва 2:1 Уфа Эльче 1:0 Уфа Уфа 0:1 Локомотив Тбилиси Уфа 1:1 Альмерия Уфа 0:0 Левски София Уфа 2:1 Янг Бойз-2 Уфа 1:1 Арарат-Армения Уфа 2:1 Хэнань Цзянье Уфа 0:0 Висла Плоцк Левски София 1:1 Уфа
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Уфа: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|26
|18
|3
|5
|49 - 25
|57
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|38 - 24
|49
|3.
|Краснодар
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|46 - 22
|46
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|36 - 18
|44
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|32 - 28
|40
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|34 - 27
|39
|7.
|Оренбург
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|33 - 30
|36
|8.
|Ростов
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|23 - 21
|36
|9.
|Ахмат
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|24 - 27
|35
|10.
|Урал
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|27 - 40
|33
|11.
|Рубин
|Заявка
|26
|6
|14
|6
|22 - 25
|32
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|21 - 21
|29
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|8
|3
|15
|22 - 35
|27
|14.
|Уфа
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|23 - 29
|25
|15.
|Анжи
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|12 - 44
|20
|16.
|Енисей
|Заявка
|26
|3
|7
|16
|18 - 44
|16
Крылья Советов
70.6% (48)
Ничья
22.1% (15)
Уфа
7.4% (5)
1:0 Крылья Советов
45.6% (31)
2:1 Крылья Советов
23.5% (16)
1:1 Ничья
20.6% (14)
1:2 Уфа
5.9% (4)
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