Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Крылья Советов
 
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Стадион:
Уфа

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Зенит 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Урал Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рубин
Краснодар 1:0 Крылья Советов Оренбург 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Анжи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 4:0 Енисей Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Астана Крылья Советов 3:0 Шахтёр Караганда Крылья Советов 3:0 Кайсар Крылья Советов 5:2 Спартак Юрмала Крылья Советов 0:0 Партизан Ботев Пловдив 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рига Крылья Советов 1:0 Жилина Крылья Советов 1:0 Ростов Спартак Москва 3:1 Крылья Советов
Уфа Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Уфа 4:1 Урал Рубин 1:1 Уфа Уфа 1:2 Арсенал Тула Енисей 0:0 Уфа
Уфа 1:0 Ростов ЦСКА Москва 2:2 Уфа Уфа 2:2 Локомотив Москва Уфа 0:1 Ахмат Зенит 2:1 Уфа Уфа 1:2 Динамо Москва ЦСКА Москва 2:1 Уфа Эльче 1:0 Уфа Уфа 0:1 Локомотив Тбилиси Уфа 1:1 Альмерия Уфа 0:0 Левски София Уфа 2:1 Янг Бойз-2 Уфа 1:1 Арарат-Армения Уфа 2:1 Хэнань Цзянье Уфа 0:0 Висла Плоцк Левски София 1:1 Уфа

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Уфа: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Уфа 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Уфа 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Уфа Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Уфа Премьер-лига
Уфа 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 18 3 5 49 - 25 57
2. Локомотив Москва Заявка 26 14 7 5 38 - 24 49
3. Краснодар Заявка 26 13 7 6 46 - 22 46
4. ЦСКА Москва Заявка 26 12 8 6 36 - 18 44
5. Спартак Москва Заявка 26 11 7 8 32 - 28 40
6. Арсенал Тула Заявка 26 10 9 7 34 - 27 39
7. Оренбург Заявка 26 10 6 10 33 - 30 36
8. Ростов Заявка 26 9 9 8 23 - 21 36
9. Ахмат Заявка 26 9 8 9 24 - 27 35
10. Урал Заявка 26 9 6 11 27 - 40 33
11. Рубин Заявка 26 6 14 6 22 - 25 32
12. Динамо Москва Заявка 26 6 11 9 21 - 21 29
13. Крылья Советов Заявка 26 8 3 15 22 - 35 27
14. Уфа Заявка 26 5 10 11 23 - 29 25
15. Анжи Заявка 26 5 5 16 12 - 44 20
16. Енисей Заявка 26 3 7 16 18 - 44 16
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Уфа

    До начала игры, которая состоится 05.05.2019, осталось 2 дня 10 часов 9 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Крылья Советов - Уфа
    Крылья Советов
    70.6% (48)
    Ничья
    22.1% (15)
    Уфа
    7.4% (5)
    1:0 Крылья Советов
    45.6% (31)
    2:1 Крылья Советов
    23.5% (16)
    1:1 Ничья
    20.6% (14)
    1:2 Уфа
    5.9% (4)
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