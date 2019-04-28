Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Ростов
 
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Стадион:
Краснодар

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва
Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов Ростов 1:0 Краснодар Ростов 3:0 Вентспилс Ростов 1:1 Лиллестрём Волеренга 1:1 Ростов Эстерсунд 4:2 Ростов Ростов 0:5 Зенит Ростов 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 1:0 Атырау Ростов 1:1 Кукес
Краснодар Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Краснодар 2:0 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Краснодар Краснодар 2:3 Зенит Динамо Москва 1:1 Краснодар
Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:0 Краснодар Краснодар 1:1 Валенсия Краснодар 2:2 Оренбург Валенсия 2:1 Краснодар Спартак Москва 1:1 Краснодар Ростов 1:0 Краснодар Байер Л 1:1 Краснодар Краснодар 0:0 Байер Л Краснодар 1:0 Локомотив Москва Краснодар 2:0 Мальмё Краснодар 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Краснодар 1:1 Бэйцзин Женьхэ Базель 2:0 Краснодар Краснодар 2:0 Китай (до 25 лет)

Последние игры между собой

Ростов: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Краснодар: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Ростов 1:0 Краснодар Кубок Краснодар 2:2 Ростов Кубок Краснодар 2:2 Ростов Премьер-лига Краснодар 3:1 Ростов Премьер-лига
Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Ростов Кубок Краснодар 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Краснодар Премьер-лига Ростов 2:3 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Ростов Премьер-лига Краснодар 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Краснодар Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 18 3 5 49 - 25 57
2. Локомотив Москва Заявка 26 14 7 5 38 - 24 49
3. Краснодар Заявка 26 13 7 6 46 - 22 46
4. ЦСКА Москва Заявка 26 12 8 6 36 - 18 44
5. Спартак Москва Заявка 26 11 7 8 32 - 28 40
6. Арсенал Тула Заявка 26 10 9 7 34 - 27 39
7. Оренбург Заявка 26 10 6 10 33 - 30 36
8. Ростов Заявка 26 9 9 8 23 - 21 36
9. Ахмат Заявка 26 9 8 9 24 - 27 35
10. Урал Заявка 26 9 6 11 27 - 40 33
11. Рубин Заявка 26 6 14 6 22 - 25 32
12. Динамо Москва Заявка 26 6 11 9 21 - 21 29
13. Крылья Советов Заявка 26 8 3 15 22 - 35 27
14. Уфа Заявка 26 5 10 11 23 - 29 25
15. Анжи Заявка 26 5 5 16 12 - 44 20
16. Енисей Заявка 26 3 7 16 18 - 44 16
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Краснодар

    До начала игры, которая состоится 05.05.2019, осталось 2 дня 15 часов 8 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Ростов - Краснодар
    Ростов
    16.7% (10)
    Ничья
    43.3% (26)
    Краснодар
    40% (24)
    1:1 Ничья
    35% (21)
    1:2 Краснодар
    28.3% (17)
    2:1 Ростов
    8.3% (5)
    1:0 Ростов
    6.7% (4)
    0:1 Краснодар
    6.7% (4)
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