Россия: Премьер-лига 2018-2019
Ростов
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Стадион: Ростов Арена
Краснодар
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +6 =7 -7Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва
Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов Ростов 1:0 Краснодар Ростов 3:0 Вентспилс Ростов 1:1 Лиллестрём Волеренга 1:1 Ростов Эстерсунд 4:2 Ростов Ростов 0:5 Зенит Ростов 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 1:0 Атырау Ростов 1:1 Кукес
Краснодар Последние 20 матчей: +7 =8 -5Краснодар 2:0 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Краснодар Краснодар 2:3 Зенит Динамо Москва 1:1 Краснодар
Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:0 Краснодар Краснодар 1:1 Валенсия Краснодар 2:2 Оренбург Валенсия 2:1 Краснодар Спартак Москва 1:1 Краснодар Ростов 1:0 Краснодар Байер Л 1:1 Краснодар Краснодар 0:0 Байер Л Краснодар 1:0 Локомотив Москва Краснодар 2:0 Мальмё Краснодар 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Краснодар 1:1 Бэйцзин Женьхэ Базель 2:0 Краснодар Краснодар 2:0 Китай (до 25 лет)
Последние игры между собой
Ростов: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Краснодар: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Ростов Кубок Краснодар 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Краснодар Премьер-лига Ростов 2:3 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Ростов Премьер-лига Краснодар 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Краснодар Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|26
|18
|3
|5
|49 - 25
|57
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|38 - 24
|49
|3.
|Краснодар
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|46 - 22
|46
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|36 - 18
|44
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|32 - 28
|40
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|34 - 27
|39
|7.
|Оренбург
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|33 - 30
|36
|8.
|Ростов
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|23 - 21
|36
|9.
|Ахмат
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|24 - 27
|35
|10.
|Урал
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|27 - 40
|33
|11.
|Рубин
|Заявка
|26
|6
|14
|6
|22 - 25
|32
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|21 - 21
|29
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|8
|3
|15
|22 - 35
|27
|14.
|Уфа
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|23 - 29
|25
|15.
|Анжи
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|12 - 44
|20
|16.
|Енисей
|Заявка
|26
|3
|7
|16
|18 - 44
|16
Ростов
16.7% (10)
Ничья
43.3% (26)
Краснодар
40% (24)
1:1 Ничья
35% (21)
1:2 Краснодар
28.3% (17)
2:1 Ростов
8.3% (5)
1:0 Ростов
6.7% (4)
0:1 Краснодар
6.7% (4)
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