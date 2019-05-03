Португалия: Примейра-лига 2018-2019

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Морейренсе
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Риу Аве
0' 7'
88
Тригейра
Педру
2
Аурелиу
Жоау
4
Сантос
Яго
23
Халлиш
Рафик
82
Д'Альберто
Антони
77
Арсенио
91
Нето Анжело
6
Пачеку
Фабиу
22
Шикинью
Франциску
27
Нуну
Педру
11
Нене
Да
Сильва
20
Leonardo
VI
12
Жунио
6
Боревкович
Тони
3
Семеду
Рубен
17
Коэнтрау
Фабиу
8
Тарантини
Рикардо
18
Филипе
Аугусто
11
Сантуш
Нуну
II
57
Желсон
Мартиньш
26
Габриэльзиньо
9
Морейра
Бруну
Морейренсе
4-4-2
Риу Аве
4-2-3-1

Предыдущие игры

Морейренсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Боавишта 3:1 Морейренсе Морейренсе 0:1 Шавиш Санта-Клара 1:1 Морейренсе Морейренсе 1:0 Брага
Портимоненсе 0:2 Морейренсе Морейренсе 0:4 Бенфика Маритиму 3:2 Морейренсе Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Фейренсе 1:3 Морейренсе Морейренсе 2:0 Тондела Морейренсе 1:1 Порту Белененсеш 0:1 Морейренсе Морейренсе 2:1 Насьонал Мадейра Спортинг Л 2:1 Морейренсе Витория Гимарайнш 1:0 Морейренсе Морейренсе 1:0 Авиш Риу Аве 1:2 Морейренсе Морейренсе 2:1 Боавишта Порту 4:3 Морейренсе Шавиш 1:2 Морейренсе
Риу Аве Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Риу Аве 2:2 Порту Белененсеш 1:3 Риу Аве Риу Аве 2:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:0 Риу Аве
Риу Аве 0:2 Авиш Насьонал Мадейра 0:1 Риу Аве Шавиш 1:1 Риу Аве Риу Аве 1:2 Брага Боавишта 1:0 Риу Аве Риу Аве 1:2 Санта-Клара Портимоненсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 2:2 Тондела Маритиму 0:2 Риу Аве Риу Аве 0:0 Фейренсе Риу Аве 1:1 Витория Сетубал Бенфика 4:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Морейренсе Риу Аве 1:1 Пасуш де Феррейра Порту 2:1 Риу Аве Спортинг Л 5:2 Риу Аве

Последние игры между собой

Морейренсе: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Риу Аве: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Риу Аве 1:2 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 2:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Морейренсе Примейра-лига Риу Аве 3:2 Морейренсе Примейра-лига
Морейренсе 1:1 Риу Аве Примейра-лига Морейренсе 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Морейренсе Примейра-лига Риу Аве 1:2 Морейренсе Товарищеские матчи Риу Аве 1:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 0:1 Риу Аве Примейра-лига Морейренсе 1:0 Риу Аве Кубок лиги
Команда И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 31 25 3 3 91 - 27 78
2. Порту Заявка 31 24 4 3 64 - 19 76
3. Спортинг Л Заявка 31 22 4 5 62 - 29 70
4. Брага Заявка 31 20 4 7 52 - 32 64
5. Морейренсе Заявка 31 15 4 12 36 - 39 49
6. Витория Гимарайнш Заявка 31 13 6 12 36 - 30 45
7. Белененсеш Заявка 31 9 13 9 37 - 38 40
8. Риу Аве Заявка 31 10 9 12 43 - 47 39
9. Санта-Клара Заявка 31 10 8 13 35 - 36 38
10. Маритиму Заявка 31 11 3 17 23 - 40 36
11. Авиш Заявка 31 10 6 15 34 - 42 36
12. Портимоненсе Заявка 31 10 6 15 40 - 50 36
13. Боавишта Заявка 31 10 5 16 26 - 38 35
14. Витория Сетубал Заявка 31 7 12 12 25 - 32 33
15. Тондела Заявка 31 8 7 16 33 - 48 31
16. Шавиш Заявка 31 8 7 16 27 - 46 31
17. Насьонал Мадейра Заявка 31 7 6 18 31 - 64 27
18. Фейренсе Заявка 31 2 9 20 17 - 55 15
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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