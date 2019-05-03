Португалия: Примейра-лига 2018-2019
Морейренсе
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас
Риу Аве
23
Халлиш
Рафик
77
Арсенио
91
Нето Анжело
27
Нуну
Педру
20
Leonardo
VI
12
Жунио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Халлиш РафикЗащитник
- Защитник
-
77 АрсениоПолузащитник
-
91 Нето АнжелоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нуну ПедруНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Сильва БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
73 HeriНападающий
-
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Основной состав
-
20 Leonardo VIВратарь
-
12 ЖуниоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 MessiasЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 ЖокаПолузащитник
-
19 Ronan IIIНападающий
-
-
13 Carlos XI
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
Предыдущие игры
Морейренсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7Боавишта 3:1 Морейренсе Морейренсе 0:1 Шавиш Санта-Клара 1:1 Морейренсе Морейренсе 1:0 Брага
Портимоненсе 0:2 Морейренсе Морейренсе 0:4 Бенфика Маритиму 3:2 Морейренсе Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Фейренсе 1:3 Морейренсе Морейренсе 2:0 Тондела Морейренсе 1:1 Порту Белененсеш 0:1 Морейренсе Морейренсе 2:1 Насьонал Мадейра Спортинг Л 2:1 Морейренсе Витория Гимарайнш 1:0 Морейренсе Морейренсе 1:0 Авиш Риу Аве 1:2 Морейренсе Морейренсе 2:1 Боавишта Порту 4:3 Морейренсе Шавиш 1:2 Морейренсе
Риу Аве Последние 20 матчей: +5 =6 -9Риу Аве 2:2 Порту Белененсеш 1:3 Риу Аве Риу Аве 2:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:0 Риу Аве
Риу Аве 0:2 Авиш Насьонал Мадейра 0:1 Риу Аве Шавиш 1:1 Риу Аве Риу Аве 1:2 Брага Боавишта 1:0 Риу Аве Риу Аве 1:2 Санта-Клара Портимоненсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 2:2 Тондела Маритиму 0:2 Риу Аве Риу Аве 0:0 Фейренсе Риу Аве 1:1 Витория Сетубал Бенфика 4:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Морейренсе Риу Аве 1:1 Пасуш де Феррейра Порту 2:1 Риу Аве Спортинг Л 5:2 Риу Аве
Последние игры между собой
Морейренсе: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Риу Аве: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Морейренсе 1:1 Риу Аве Примейра-лига Морейренсе 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Морейренсе Примейра-лига Риу Аве 1:2 Морейренсе Товарищеские матчи Риу Аве 1:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 0:1 Риу Аве Примейра-лига Морейренсе 1:0 Риу Аве Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|31
|25
|3
|3
|91 - 27
|78
|2.
|Порту
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|64 - 19
|76
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|31
|22
|4
|5
|62 - 29
|70
|4.
|Брага
|Заявка
|31
|20
|4
|7
|52 - 32
|64
|5.
|Морейренсе
|Заявка
|31
|15
|4
|12
|36 - 39
|49
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|36 - 30
|45
|7.
|Белененсеш
|Заявка
|31
|9
|13
|9
|37 - 38
|40
|8.
|Риу Аве
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|43 - 47
|39
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|35 - 36
|38
|10.
|Маритиму
|Заявка
|31
|11
|3
|17
|23 - 40
|36
|11.
|Авиш
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|34 - 42
|36
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|40 - 50
|36
|13.
|Боавишта
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|26 - 38
|35
|14.
|Витория Сетубал
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|25 - 32
|33
|15.
|Тондела
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|33 - 48
|31
|16.
|Шавиш
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|27 - 46
|31
|17.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|31 - 64
|27
|18.
|Фейренсе
|Заявка
|31
|2
|9
|20
|17 - 55
|15
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