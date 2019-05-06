Португалия: Примейра-лига 2018-2019
Витория Сетубал
0:0
Перерыв
Стадион: Ду Бонфим
Боавишта
29
Семедо
Жозе
10
Бесса
Эбер
15
Микаэл
Рубен
87
Зекинья
99
Кадис
Хондер
20
Эду
Машаду
27
Нерис
23
Рафаэл
Коста
21
Таар
Аймен
11
Нжие
Юсуфа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Семедо ЖозеПолузащитник
-
10 Бесса ЭберПолузащитник
-
15 Микаэл РубенПолузащитник
-
87 ЗекиньяПолузащитник
-
99 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Bruno PiresЗащитник
-
47 Tiago CastroПолузащитник
-
30 Агу МикельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Sandro Mendes
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Эду МашадуЗащитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рафаэл КостаПолузащитник
-
21 Таар АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 ПердигаоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Видигал Лито
Предыдущие игры
Витория Сетубал Последние 20 матчей: +2 =10 -8Санта-Клара 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе Бенфика 4:2 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:0 Маритиму
Фейренсе 0:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:1 Брага Витория Сетубал 0:0 Тондела Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Витория Гимарайнш Порту 2:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Белененсеш Насьонал Мадейра 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л Авиш 2:1 Витория Сетубал Риу Аве 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Шавиш Боавишта 1:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:4 Брага Витория Сетубал 0:2 Санта-Клара Витория Сетубал 0:1 Брага
Боавишта Последние 20 матчей: +8 =2 -10Боавишта 3:1 Морейренсе Тондела 1:0 Боавишта Боавишта 1:0 Насьонал Мадейра Порту 2:0 Боавишта
Боавишта 2:0 Белененсеш Вольта Редонда 2:4 Боавишта Боавишта 1:0 Americano Rj Витория Гимарайнш 3:1 Боавишта Боавишта 0:3 Флуминенсе Боавишта 1:2 Спортинг Л Авиш 2:0 Боавишта Боавишта 1:0 Риу Аве Боавишта 1:1 Мадурейра Шавиш 1:1 Боавишта Боавишта 1:0 Санта-Клара Боавишта 0:3 Ботафого Рибейрао Боавишта 2:0 Фейренсе Фламенго 3:1 Боавишта Бенфика 5:1 Боавишта Бангу 2:0 Боавишта
Последние игры между собой
Витория Сетубал: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Боавишта: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Боавишта 1:0 Витория Сетубал Примейра-лига Боавишта 4:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 2:2 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 3:0 Боавишта League Cup 2nd stage Витория Сетубал 0:1 Боавишта Примейра-лига Витория Сетубал 3:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 3:3 Витория Сетубал Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|32
|26
|3
|3
|96 - 28
|81
|2.
|Порту
|Заявка
|32
|25
|4
|3
|68 - 19
|79
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|32
|23
|4
|5
|70 - 30
|73
|4.
|Брага
|Заявка
|32
|20
|4
|8
|52 - 33
|64
|5.
|Морейренсе
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|37 - 41
|49
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|38 - 32
|46
|7.
|Риу Аве
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|45 - 48
|42
|8.
|Санта-Клара
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|38 - 37
|41
|9.
|Белененсеш
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|38 - 46
|40
|10.
|Маритиму
|Заявка
|32
|12
|3
|17
|24 - 40
|39
|11.
|Боавишта
|0:0 Заявка
|32
|10
|6
|16
|26 - 38
|36
|12.
|Авиш
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|34 - 46
|36
|13.
|Портимоненсе
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|41 - 55
|36
|14.
|Витория Сетубал
|0:0 Заявка
|32
|7
|13
|12
|25 - 32
|34
|15.
|Шавиш
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|31 - 50
|32
|16.
|Тондела
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|34 - 51
|31
|17.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|33 - 66
|28
|18.
|Фейренсе
|Заявка
|32
|2
|10
|20
|21 - 59
|16
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