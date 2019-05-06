Португалия: Примейра-лига 2018-2019

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  4. Примейра-лига 2018-2019
Витория Сетубал
0:0
Перерыв

Стадион:
Боавишта
0'
90
Макаридзе
Георгий
5
Ману
Луиш
Мигель
13
Фернандеш
Вашку
4
Жорж
Артур
16
Соуза
Андре
IV
8
Валенте
Нуну
II
29
Семедо
Жозе
10
Бесса
Эбер
15
Микаэл
Рубен
87
Зекинья
99
Кадис
Хондер
1
Бракалли
Рафаэл
20
Эду
Машаду
27
Нерис
6
Жубал
Мендес
17
Карраса
Моура
23
Рафаэл
Коста
21
Таар
Аймен
8
Gustavo
Sauer
10
Эшпинью
Фабиу
9
Матеуш
Галиану
11
Нжие
Юсуфа
Витория Сетубал
4-2-3-1
Боавишта
4-2-3-1

Предыдущие игры

Витория Сетубал Последние 20 матчей: +2 =10 -8
Санта-Клара 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе Бенфика 4:2 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:0 Маритиму
Фейренсе 0:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:1 Брага Витория Сетубал 0:0 Тондела Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Витория Гимарайнш Порту 2:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Белененсеш Насьонал Мадейра 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л Авиш 2:1 Витория Сетубал Риу Аве 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Шавиш Боавишта 1:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:4 Брага Витория Сетубал 0:2 Санта-Клара Витория Сетубал 0:1 Брага
Боавишта Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Боавишта 3:1 Морейренсе Тондела 1:0 Боавишта Боавишта 1:0 Насьонал Мадейра Порту 2:0 Боавишта
Боавишта 2:0 Белененсеш Вольта Редонда 2:4 Боавишта Боавишта 1:0 Americano Rj Витория Гимарайнш 3:1 Боавишта Боавишта 0:3 Флуминенсе Боавишта 1:2 Спортинг Л Авиш 2:0 Боавишта Боавишта 1:0 Риу Аве Боавишта 1:1 Мадурейра Шавиш 1:1 Боавишта Боавишта 1:0 Санта-Клара Боавишта 0:3 Ботафого Рибейрао Боавишта 2:0 Фейренсе Фламенго 3:1 Боавишта Бенфика 5:1 Боавишта Бангу 2:0 Боавишта

Последние игры между собой

Витория Сетубал: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Боавишта: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Боавишта 1:0 Витория Сетубал Примейра-лига Боавишта 4:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 1:1 Боавишта Примейра-лига Витория Сетубал 0:1 Боавишта Примейра-лига
Боавишта 1:0 Витория Сетубал Примейра-лига Боавишта 4:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 2:2 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 3:0 Боавишта League Cup 2nd stage Витория Сетубал 0:1 Боавишта Примейра-лига Витория Сетубал 3:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 3:3 Витория Сетубал Примейра-лига
Команда И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 32 26 3 3 96 - 28 81
2. Порту Заявка 32 25 4 3 68 - 19 79
3. Спортинг Л Заявка 32 23 4 5 70 - 30 73
4. Брага Заявка 32 20 4 8 52 - 33 64
5. Морейренсе Заявка 32 15 4 13 37 - 41 49
6. Витория Гимарайнш Заявка 32 13 7 12 38 - 32 46
7. Риу Аве Заявка 32 11 9 12 45 - 48 42
8. Санта-Клара Заявка 32 11 8 13 38 - 37 41
9. Белененсеш Заявка 32 9 13 10 38 - 46 40
10. Маритиму Заявка 32 12 3 17 24 - 40 39
11. Боавишта 0:0 Заявка 32 10 6 16 26 - 38 36
12. Авиш Заявка 32 10 6 16 34 - 46 36
13. Портимоненсе Заявка 32 10 6 16 41 - 55 36
14. Витория Сетубал 0:0 Заявка 32 7 13 12 25 - 32 34
15. Шавиш Заявка 32 8 8 16 31 - 50 32
16. Тондела Заявка 32 8 7 17 34 - 51 31
17. Насьонал Мадейра Заявка 32 7 7 18 33 - 66 28
18. Фейренсе Заявка 32 2 10 20 21 - 59 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bonfim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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