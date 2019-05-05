Турция: Суперлига 2018-2019
Гёзтепе
2:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Доганлар
Антальяспор
1:0
11' ГолГюрлер Сердар
1:1
18' ГолЭрдинг Мевлут
2:1
35' ГолКадах Дениз
55' Желтая карточкаШарлес Фернандо
58' Вторая желтая карточкаШарлес Фернандо
13
Бету
Антониу
25
Wallace
I
2
Тити
41
Эмир
Беркан
17
Поко
Андре
63
Кадах
Дениз
25
Боффин
Рууд
26
Сиссоко
Али
20
Чико
Луис
88
Озмерт
Хакан
16
Fredy
II
- Основной состав
-
13 Бету АнтониуВратарь
- Защитник
-
25 Wallace IЗащитник
-
2 ТитиЗащитник
-
41 Эмир БерканЗащитник
-
17 Поко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Кадах ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Eren BilenВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Гуффран ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Yalcin Kayan
-
99 Erol Sepil
-
Главный тренер: Туна Тамер
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Сиссоко АлиЗащитник
- Полузащитник
-
20 Чико ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
-
16 Fredy IIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алпсой ХарунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 Erman Vardar
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
Ход матча
11'
1:0
18'
1:1
35'
2:1
55'
58'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 4
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Гёзтепе Последние 20 матчей: +6 =3 -11Истанбул Башакшехир 0:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Эрзурумспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Акхисар
Бешикташ 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Касымпаша Коньяспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Малатьяспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Кайсериспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:2 Аланьяспор Малатьяспор 1:0 Гёзтепе Фенербахче 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Галатасарай Гёзтепе 3:0 Антальяспор Малатьяспор 3:2 Гёзтепе Антальяспор 3:3 Гёзтепе Гёзтепе 6:3 Пендикспор Анкарагюджю 0:3 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Назилли Беледьеспор
Антальяспор Последние 20 матчей: +5 =6 -9Антальяспор 1:1 Эрзурумспор Акхисар 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Касымпаша Трабзонспор 4:1 Антальяспор
Антальяспор 3:1 Ризеспор Антальяспор 3:0 Аланьяспор Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:4 Анкарагюджю Сивасспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 0:1 Истанбул Башакшехир Ризеспор 1:1 Антальяспор Антальяспор 2:6 Бешикташ Коньяспор 2:0 Антальяспор Гёзтепе 3:0 Антальяспор Антальяспор 0:0 Кайсериспор Антальяспор 3:3 Гёзтепе Антальяспор 1:1 Партизани Антальяспор 0:3 Зандхаузен Антальяспор 1:2 Юрдинген Антальяспор 0:0 Фенербахче
Последние игры между собой
Гёзтепе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Антальяспор: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|31
|18
|9
|4
|45 - 18
|63
|2.
|Галатасарай
|30
|17
|9
|4
|62 - 29
|60
|3.
|Бешикташ
|30
|17
|8
|5
|66 - 39
|59
|4.
|Трабзонспор
|30
|15
|8
|7
|53 - 39
|53
|5.
|Аланьяспор
|30
|12
|6
|12
|32 - 35
|42
|6.
|Антальяспор
|1:2
|31
|12
|6
|13
|35 - 49
|42
|7.
|Малатьяспор
|0:0
|31
|11
|9
|11
|41 - 40
|42
|8.
|Ризеспор
|31
|9
|13
|9
|43 - 43
|40
|9.
|Коньяспор
|30
|8
|14
|8
|33 - 33
|38
|10.
|Касымпаша
|31
|11
|5
|15
|49 - 56
|38
|11.
|Кайсериспор
|30
|9
|10
|11
|29 - 41
|37
|12.
|Анкарагюджю
|31
|10
|7
|14
|33 - 48
|37
|13.
|Сивасспор
|31
|9
|10
|12
|41 - 45
|37
|14.
|Фенербахче
|31
|8
|13
|10
|38 - 42
|37
|15.
|Гёзтепе
|2:1
|31
|10
|3
|18
|30 - 38
|33
|16.
|Эрзурумспор
|31
|7
|11
|13
|33 - 39
|32
|17.
|Бурсаспор
|31
|5
|15
|11
|25 - 36
|30
|18.
|Акхисар
|0:0
|31
|6
|8
|17
|30 - 48
|26
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