Турция: Суперлига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2018-2019
Гёзтепе
2:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Антальяспор
0'
1:0
11' Гол
Гюрлер Сердар
1:1
18' Гол
Эрдинг Мевлут
2:1
35' Гол
Кадах Дениз
55' Желтая карточка
Шарлес Фернандо
58' Вторая желтая карточка
Шарлес Фернандо
60'
13
Бету
Антониу
75
Бингол
Тайфур
25
Wallace
I
2
Тити
41
Эмир
Беркан
17
Поко
Андре
8
Каштру
Андре
18
Гюрлер
Сердар
63
Кадах
Дениз
7
Акбунар
Халиль
32
Джером
Кэмерон
25
Боффин
Рууд
30
Сангаре
Назим
28
Челюстка
Ондржей
3
Анжело
Диего
26
Сиссоко
Али
8
Шарлес
Фернандо
20
Чико
Луис
89
Амилтон
Минервино
88
Озмерт
Хакан
16
Fredy
II
66
Эрдинг
Мевлут
Гёзтепе
4-2-3-1
Антальяспор
4-2-3-1

Ход матча

11'
Гюрлер Сердар
1:0
18'
1:1
Эрдинг Мевлут
(Сиссоко Али)
35'
Кадах Дениз
2:1
55'
 
Шарлес Фернандо
58'
 
Шарлес Фернандо

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Гёзтепе Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Истанбул Башакшехир 0:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Эрзурумспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Акхисар
Бешикташ 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Касымпаша Коньяспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Малатьяспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Кайсериспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:2 Аланьяспор Малатьяспор 1:0 Гёзтепе Фенербахче 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Галатасарай Гёзтепе 3:0 Антальяспор Малатьяспор 3:2 Гёзтепе Антальяспор 3:3 Гёзтепе Гёзтепе 6:3 Пендикспор Анкарагюджю 0:3 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Назилли Беледьеспор
Антальяспор Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Антальяспор 1:1 Эрзурумспор Акхисар 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Касымпаша Трабзонспор 4:1 Антальяспор
Антальяспор 3:1 Ризеспор Антальяспор 3:0 Аланьяспор Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:4 Анкарагюджю Сивасспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 0:1 Истанбул Башакшехир Ризеспор 1:1 Антальяспор Антальяспор 2:6 Бешикташ Коньяспор 2:0 Антальяспор Гёзтепе 3:0 Антальяспор Антальяспор 0:0 Кайсериспор Антальяспор 3:3 Гёзтепе Антальяспор 1:1 Партизани Антальяспор 0:3 Зандхаузен Антальяспор 1:2 Юрдинген Антальяспор 0:0 Фенербахче

Последние игры между собой

Гёзтепе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Антальяспор: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Гёзтепе 3:0 Антальяспор Кубок Антальяспор 3:3 Гёзтепе Кубок Антальяспор 1:0 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 2:1 Антальяспор Суперлига
Антальяспор 1:3 Гёзтепе Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 31 18 9 4 45 - 18 63
2. Галатасарай 30 17 9 4 62 - 29 60
3. Бешикташ 30 17 8 5 66 - 39 59
4. Трабзонспор 30 15 8 7 53 - 39 53
5. Аланьяспор 30 12 6 12 32 - 35 42
6. Антальяспор 1:2 31 12 6 13 35 - 49 42
7. Малатьяспор 0:0 31 11 9 11 41 - 40 42
8. Ризеспор 31 9 13 9 43 - 43 40
9. Коньяспор 30 8 14 8 33 - 33 38
10. Касымпаша 31 11 5 15 49 - 56 38
11. Кайсериспор 30 9 10 11 29 - 41 37
12. Анкарагюджю 31 10 7 14 33 - 48 37
13. Сивасспор 31 9 10 12 41 - 45 37
14. Фенербахче 31 8 13 10 38 - 42 37
15. Гёзтепе 2:1 31 10 3 18 30 - 38 33
16. Эрзурумспор 31 7 11 13 33 - 39 32
17. Бурсаспор 31 5 15 11 25 - 36 30
18. Акхисар 0:0 31 6 8 17 30 - 48 26
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Кадах Дениз бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Эрдинг Мевлут бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Гюрлер Сердар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...