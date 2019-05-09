Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

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Нижний Новгород
 
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Краснодар-2

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Армавир 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сибирь Нижний Новгород 0:0 Балтика Зенит-2 1:2 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:3 Ротор Химки 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Факел Спартак-2 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Шинник Авангард Курск 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Сочи Нижний Новгород 2:1 Томь Нижний Новгород 1:0 Тамбов Чертаново 3:1 Нижний Новгород Луч 1:0 Нижний Новгород Тюмень 2:1 Нижний Новгород Урал 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Армавир
Краснодар-2 Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Краснодар-2 2:1 Балтика Зенит-2 5:2 Краснодар-2 Краснодар-2 0:0 Ротор Химки 3:0 Краснодар-2
Краснодар-2 1:2 Факел Спартак-2 2:3 Краснодар-2 Краснодар-2 1:1 Шинник Краснодар-2 0:2 Сочи Томь 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 2:1 Луч Пюник 2:2 Краснодар-2 Краснодар-2 0:1 Факел Краснодар-2 0:2 Химки Тамбов 2:0 Краснодар-2 Краснодар-2 2:1 Урал Чертаново 3:0 Краснодар-2 Краснодар-2 1:2 Мордовия Краснодар-2 0:0 Тюмень Краснодар-2 2:0 Тамбов СКА-Хабаровск 2:2 Краснодар-2

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Краснодар-2: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Краснодар-2 0:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 35 19 10 6 61 - 31 67
2. Тамбов Заявка 35 19 10 6 52 - 32 67
3. Томь Заявка 35 16 12 7 38 - 23 60
4. Нижний Новгород Заявка 35 16 8 11 35 - 29 56
5. СКА-Хабаровск Заявка 35 14 13 8 45 - 38 55
6. Чертаново Заявка 35 15 9 11 60 - 50 54
7. Шинник Заявка 35 14 11 10 37 - 29 53
8. Авангард Курск Заявка 34 15 7 12 43 - 35 52
9. Краснодар-2 Заявка 34 12 12 10 44 - 48 48
10. Химки Заявка 35 12 11 12 42 - 46 47
11. Ротор Заявка 35 11 14 10 31 - 32 47
12. Спартак-2 Заявка 35 12 9 14 43 - 42 45
13. Мордовия Заявка 35 11 11 13 34 - 40 44
14. Луч Заявка 35 8 17 10 25 - 26 41
15. Армавир Заявка 35 9 13 13 30 - 43 40
16. Факел Заявка 35 9 12 14 35 - 38 39
17. Балтика Заявка 35 9 11 15 36 - 50 38
18. Сибирь Заявка 35 6 12 17 26 - 45 30
19. Тюмень Заявка 35 5 15 15 27 - 41 24
20. Зенит-2 Заявка 35 5 7 23 27 - 53 22
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Краснодар-2

    До начала игры, которая состоится 11.05.2019, осталось 2 дня 9 часов 19 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Нижний Новгород - Краснодар-2
    Нижний Новгород
    83.1% (64)
    Ничья
    11.7% (9)
    Краснодар-2
    5.2% (4)
    2:1 Нижний Новгород
    44.2% (34)
    1:0 Нижний Новгород
    28.6% (22)
    1:1 Ничья
    9.1% (7)
    2:0 Нижний Новгород
    5.2% (4)
    1:2 Краснодар-2
    2.6% (2)
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