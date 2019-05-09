Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019
Нижний Новгород
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Краснодар-2
Предыдущие игры
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +9 =3 -8Армавир 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сибирь Нижний Новгород 0:0 Балтика Зенит-2 1:2 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:3 Ротор Химки 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Факел Спартак-2 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Шинник Авангард Курск 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Сочи Нижний Новгород 2:1 Томь Нижний Новгород 1:0 Тамбов Чертаново 3:1 Нижний Новгород Луч 1:0 Нижний Новгород Тюмень 2:1 Нижний Новгород Урал 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Армавир
Краснодар-2 Последние 20 матчей: +6 =5 -9Краснодар-2 2:1 Балтика Зенит-2 5:2 Краснодар-2 Краснодар-2 0:0 Ротор Химки 3:0 Краснодар-2
Краснодар-2 1:2 Факел Спартак-2 2:3 Краснодар-2 Краснодар-2 1:1 Шинник Краснодар-2 0:2 Сочи Томь 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 2:1 Луч Пюник 2:2 Краснодар-2 Краснодар-2 0:1 Факел Краснодар-2 0:2 Химки Тамбов 2:0 Краснодар-2 Краснодар-2 2:1 Урал Чертаново 3:0 Краснодар-2 Краснодар-2 1:2 Мордовия Краснодар-2 0:0 Тюмень Краснодар-2 2:0 Тамбов СКА-Хабаровск 2:2 Краснодар-2
Последние игры между собой
Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Краснодар-2: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|Заявка
|35
|19
|10
|6
|61 - 31
|67
|2.
|Тамбов
|Заявка
|35
|19
|10
|6
|52 - 32
|67
|3.
|Томь
|Заявка
|35
|16
|12
|7
|38 - 23
|60
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|35 - 29
|56
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|35
|14
|13
|8
|45 - 38
|55
|6.
|Чертаново
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|60 - 50
|54
|7.
|Шинник
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|37 - 29
|53
|8.
|Авангард Курск
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|43 - 35
|52
|9.
|Краснодар-2
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|44 - 48
|48
|10.
|Химки
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|42 - 46
|47
|11.
|Ротор
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|31 - 32
|47
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|43 - 42
|45
|13.
|Мордовия
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|34 - 40
|44
|14.
|Луч
|Заявка
|35
|8
|17
|10
|25 - 26
|41
|15.
|Армавир
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|30 - 43
|40
|16.
|Факел
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|35 - 38
|39
|17.
|Балтика
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|36 - 50
|38
|18.
|Сибирь
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|26 - 45
|30
|19.
|Тюмень
|Заявка
|35
|5
|15
|15
|27 - 41
|24
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|35
|5
|7
|23
|27 - 53
|22
Нижний Новгород
83.1% (64)
Ничья
11.7% (9)
Краснодар-2
5.2% (4)
2:1 Нижний Новгород
44.2% (34)
1:0 Нижний Новгород
28.6% (22)
1:1 Ничья
9.1% (7)
2:0 Нижний Новгород
5.2% (4)
1:2 Краснодар-2
2.6% (2)
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