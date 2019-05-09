Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

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Шинник
 
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Предыдущие игры

Шинник Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Луч 0:2 Шинник Шинник 3:3 Чертаново Тамбов 1:0 Шинник Шинник 1:0 Тюмень
Мордовия 0:0 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Шинник Краснодар-2 1:1 Шинник Шинник 0:0 Армавир Нижний Новгород 0:1 Шинник Шинник 1:0 Балтика Зенит-2 1:0 Шинник Шинник 0:2 Тамбов Ротор 1:1 Шинник Чертаново 0:2 Шинник Рига 0:1 Шинник Шинник 0:0 Тюмень Ротор 1:3 Шинник Спартак-2 1:4 Шинник Шинник 1:0 Факел Химки 1:0 Шинник
Томь Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Томь 1:0 Авангард Курск Сочи 3:1 Томь Сибирь 1:0 Томь Томь 0:0 Луч
Чертаново 1:1 Томь Томь 1:1 Тамбов Тюмень 1:2 Томь Томь 1:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:0 Томь Томь 0:0 Краснодар-2 Армавир 0:0 Томь Нижний Новгород 2:1 Томь Ротор 0:0 Томь Зенит-2 0:1 Томь Балтика 1:0 Томь Томь 2:0 Химки Спартак-2 1:1 Томь Томь 2:0 Шинник Авангард Курск 0:0 Томь Томь 1:0 Сочи

Последние игры между собой

Шинник: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Томь: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Томь 2:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 3:3 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 1:3 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:1 Томь Товарищеские матчи
Томь 1:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 4:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Шинник 2:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 3:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:1 Томь Премьер-лига Томь 2:1 Шинник Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 35 19 10 6 61 - 31 67
2. Тамбов Заявка 35 19 10 6 52 - 32 67
3. Томь Заявка 35 16 12 7 38 - 23 60
4. Нижний Новгород Заявка 35 16 8 11 35 - 29 56
5. СКА-Хабаровск Заявка 35 14 13 8 45 - 38 55
6. Чертаново Заявка 35 15 9 11 60 - 50 54
7. Шинник Заявка 35 14 11 10 37 - 29 53
8. Авангард Курск Заявка 34 15 7 12 43 - 35 52
9. Краснодар-2 Заявка 34 12 12 10 44 - 48 48
10. Химки Заявка 35 12 11 12 42 - 46 47
11. Ротор Заявка 35 11 14 10 31 - 32 47
12. Спартак-2 Заявка 35 12 9 14 43 - 42 45
13. Мордовия Заявка 35 11 11 13 34 - 40 44
14. Луч Заявка 35 8 17 10 25 - 26 41
15. Армавир Заявка 35 9 13 13 30 - 43 40
16. Факел Заявка 35 9 12 14 35 - 38 39
17. Балтика Заявка 35 9 11 15 36 - 50 38
18. Сибирь Заявка 35 6 12 17 26 - 45 30
19. Тюмень Заявка 35 5 15 15 27 - 41 24
20. Зенит-2 Заявка 35 5 7 23 27 - 53 22
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Томь

    До начала игры, которая состоится 11.05.2019, осталось 2 дня 9 часов 19 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Шинник - Томь
    Шинник
    38.7% (29)
    Ничья
    46.7% (35)
    Томь
    14.7% (11)
    1:1 Ничья
    42.7% (32)
    1:0 Шинник
    24% (18)
    2:1 Шинник
    12% (9)
    0:1 Томь
    6.7% (5)
    1:2 Томь
    6.7% (5)
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