Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: +8 =5 -7Тюмень 0:0 Химки Химки 1:1 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Химки Химки 3:0 Краснодар-2
Тамбов Последние 20 матчей: +11 =5 -4Тамбов 0:0 Факел Спартак-2 2:2 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Авангард Курск 0:0 Тамбов
Тамбов 0:3 Сочи Томь 1:1 Тамбов Тамбов 2:1 Луч Чертаново 0:1 Тамбов Сибирь 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Тюмень Мордовия 1:3 Тамбов Шинник 0:2 Тамбов Тамбов 4:1 Урал Тамбов 2:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Тамбов Тамбов 3:2 СКА-Хабаровск Нижний Новгород 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Армавир Краснодар-2 2:0 Тамбов Тамбов 2:0 Балтика
Последние игры между собой
Химки: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Тамбов: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|Заявка
|35
|19
|10
|6
|61 - 31
|67
|2.
|Тамбов
|Заявка
|35
|19
|10
|6
|52 - 32
|67
|3.
|Томь
|Заявка
|35
|16
|12
|7
|38 - 23
|60
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|35 - 29
|56
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|35
|14
|13
|8
|45 - 38
|55
|6.
|Чертаново
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|60 - 50
|54
|7.
|Шинник
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|37 - 29
|53
|8.
|Авангард Курск
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|43 - 35
|52
|9.
|Краснодар-2
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|44 - 48
|48
|10.
|Химки
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|42 - 46
|47
|11.
|Ротор
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|31 - 32
|47
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|43 - 42
|45
|13.
|Мордовия
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|34 - 40
|44
|14.
|Луч
|Заявка
|35
|8
|17
|10
|25 - 26
|41
|15.
|Армавир
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|30 - 43
|40
|16.
|Факел
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|35 - 38
|39
|17.
|Балтика
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|36 - 50
|38
|18.
|Сибирь
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|26 - 45
|30
|19.
|Тюмень
|Заявка
|35
|5
|15
|15
|27 - 41
|24
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|35
|5
|7
|23
|27 - 53
|22
Химки
24.7% (20)
Ничья
34.6% (28)
Тамбов
40.7% (33)
1:1 Ничья
27.2% (22)
1:2 Тамбов
24.7% (20)
0:1 Тамбов
12.3% (10)
1:0 Химки
12.3% (10)
2:1 Химки
9.9% (8)
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