Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019
Химки
 
Позже
Тамбов

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Тюмень 0:0 Химки Химки 1:1 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Химки Химки 3:0 Краснодар-2
Армавир 0:2 Химки Химки 0:2 Нижний Новгород Балтика 2:1 Химки Химки 3:0 Зенит-2 Ротор 1:0 Химки Химки 1:1 Сибирь Химки 1:1 Факел Мордовия 0:0 Химки Химки 0:1 Спартак-2 Краснодар-2 0:2 Химки Урал 2:1 Химки Химки 0:2 Тамбов Спартак-2 0:1 Химки Химки 0:0 Сочи Авангард Курск 4:0 Химки Химки 1:0 Шинник
Тамбов Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Тамбов 0:0 Факел Спартак-2 2:2 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Авангард Курск 0:0 Тамбов
Тамбов 0:3 Сочи Томь 1:1 Тамбов Тамбов 2:1 Луч Чертаново 0:1 Тамбов Сибирь 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Тюмень Мордовия 1:3 Тамбов Шинник 0:2 Тамбов Тамбов 4:1 Урал Тамбов 2:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Тамбов Тамбов 3:2 СКА-Хабаровск Нижний Новгород 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Армавир Краснодар-2 2:0 Тамбов Тамбов 2:0 Балтика

Последние игры между собой

Химки: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Тамбов: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Химки 0:2 Тамбов Кубок ФНЛ Тамбов 3:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Тамбов 2:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:1 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
Тамбов 0:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 0:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 35 19 10 6 61 - 31 67
2. Тамбов Заявка 35 19 10 6 52 - 32 67
3. Томь Заявка 35 16 12 7 38 - 23 60
4. Нижний Новгород Заявка 35 16 8 11 35 - 29 56
5. СКА-Хабаровск Заявка 35 14 13 8 45 - 38 55
6. Чертаново Заявка 35 15 9 11 60 - 50 54
7. Шинник Заявка 35 14 11 10 37 - 29 53
8. Авангард Курск Заявка 34 15 7 12 43 - 35 52
9. Краснодар-2 Заявка 34 12 12 10 44 - 48 48
10. Химки Заявка 35 12 11 12 42 - 46 47
11. Ротор Заявка 35 11 14 10 31 - 32 47
12. Спартак-2 Заявка 35 12 9 14 43 - 42 45
13. Мордовия Заявка 35 11 11 13 34 - 40 44
14. Луч Заявка 35 8 17 10 25 - 26 41
15. Армавир Заявка 35 9 13 13 30 - 43 40
16. Факел Заявка 35 9 12 14 35 - 38 39
17. Балтика Заявка 35 9 11 15 36 - 50 38
18. Сибирь Заявка 35 6 12 17 26 - 45 30
19. Тюмень Заявка 35 5 15 15 27 - 41 24
20. Зенит-2 Заявка 35 5 7 23 27 - 53 22
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Тамбов

    До начала игры, которая состоится 12.05.2019, осталось 2 дня 2 часа 19 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Химки - Тамбов
    Химки
    24.7% (20)
    Ничья
    34.6% (28)
    Тамбов
    40.7% (33)
    1:1 Ничья
    27.2% (22)
    1:2 Тамбов
    24.7% (20)
    0:1 Тамбов
    12.3% (10)
    1:0 Химки
    12.3% (10)
    2:1 Химки
    9.9% (8)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...