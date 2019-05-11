Германия: Бундеслига 2018-2019

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Байер Л
1:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Шальке 04
0'
1:0
31' Гол
Хавец Кай
33'
1
Градецки
Лукаш
4
Та
Джонатан
5
Бендер
Свен
18
Венделл
Боргес
8
Бендер
Ларс
15
Баумгартлингер
Юлиан
20
Арангис
Чарлес
31
Фолланд
Кевин
29
Хавец
Кай
13
Аларио
Лукас
10
Брандт
Юлиан
35
Нюбель
Александр
2
Маккенни
Уэстон
17
Стамбули
Бенжамин
5
Настасич
Матия
18
Калиджиури
Даниэль
13
Руди
Себастьян
6
Маскарель
Омар
41
Nassim
Boujellab
24
Ощипка
Бастиан
19
Бургшталлер
Гвидо
36
Эмболо
Брель
Байер Л
3-4-3
Шальке 04
3-5-2

Ход матча

31'
Хавец Кай
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Байер Л 6:1 Айнтрахт Фр Аугсбург 1:4 Байер Л Байер Л 2:0 Нюрнберг Штуттгарт 0:1 Байер Л
Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Хоффенхайм 4:1 Байер Л Байер Л 1:3 Вердер Ганновер 96 2:3 Байер Л Байер Л 2:0 Фрайбург Боруссия Д 3:2 Байер Л Байер Л 3:0 Боруссия М Байер Л 1:1 Краснодар Байер Л 2:0 Фортуна Краснодар 0:0 Байер Л Майнц 1:5 Байер Л Хайденхайм 2:1 Байер Л Байер Л 3:1 Бавария Вольфсбург 0:3 Байер Л Байер Л 0:1 Боруссия М Байер Л 4:2 Пройссен Мюнстер
Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Шальке 04 0:0 Аугсбург Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Шальке 04 2:5 Хоффенхайм Нюрнберг 1:1 Шальке 04
Шальке 04 1:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:2 Вердер Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Севилья 2:0 Шальке 04 Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг Манчестер Сити 7:0 Шальке 04 Вердер 4:2 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Фортуна Майнц 3:0 Шальке 04 Шальке 04 2:3 Манчестер Сити Шальке 04 0:0 Фрайбург Бавария 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:1 Фортуна Шальке 04 0:2 Боруссия М Герта 2:2 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Вольфсбург

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Шальке 04: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Шальке 04 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:4 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Шальке 04 2:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:0 Шальке 04 Бундеслига Байер Л 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Байер Л Бундеслига Шальке 04 2:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:1 Шальке 04 Бундеслига Байер Л 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Байер Л Бундеслига Шальке 04 1:2 Байер Л Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 33 23 6 4 83 - 31 75
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 33 21 8 4 76 - 42 71
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 33 19 9 5 62 - 27 66
4. Байер Л 0:0 Заявка 33 17 4 12 63 - 50 55
5. Айнтрахт Фр Заявка 32 15 9 8 59 - 41 54
6. Боруссия М 0:0 Заявка 33 15 8 10 51 - 40 53
7. Вольфсбург 0:0 Заявка 33 15 8 10 54 - 46 53
8. Хоффенхайм 0:0 Заявка 33 13 13 7 68 - 47 52
9. Вердер 0:0 Заявка 33 12 12 9 55 - 48 48
10. Фортуна 0:0 Заявка 33 12 6 15 45 - 61 42
11. Герта 0:1 Заявка 33 10 10 13 44 - 50 40
12. Майнц Заявка 32 10 7 15 40 - 55 37
13. Аугсбург 1:0 Заявка 33 9 8 16 48 - 59 35
14. Фрайбург 0:0 Заявка 33 7 13 13 41 - 57 34
15. Шальке 04 0:0 Заявка 33 8 8 17 36 - 54 32
16. Штуттгарт 0:0 Заявка 33 6 7 20 29 - 70 25
17. Нюрнберг 0:0 Заявка 33 3 11 19 25 - 59 20
18. Ганновер 96 0:0 Заявка 33 4 7 22 27 - 69 19
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Байер Л 1:0 Шальке 04
Байер Л
85.9% (134)
Ничья
7.1% (11)
Шальке 04
7.1% (11)
2:1 Байер Л
35.3% (55)
3:1 Байер Л
19.2% (30)
2:0 Байер Л
14.1% (22)
1:0 Байер Л
7.1% (11)
1:2 Шальке 04
5.8% (9)
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