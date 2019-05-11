Германия: Бундеслига 2018-2019
1:0
31' ГолХавец Кай
29
Хавец
Кай
13
Аларио
Лукас
10
Брандт
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хавец КайНападающий
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
10 Брандт ЮлианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
-
21 Кор ДоминикПолузащитник
-
11 Телин ИсаакНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бос Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
-
42 Карльс ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стевенс Хуб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
31'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +12 =2 -6Байер Л 6:1 Айнтрахт Фр Аугсбург 1:4 Байер Л Байер Л 2:0 Нюрнберг Штуттгарт 0:1 Байер Л
Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Хоффенхайм 4:1 Байер Л Байер Л 1:3 Вердер Ганновер 96 2:3 Байер Л Байер Л 2:0 Фрайбург Боруссия Д 3:2 Байер Л Байер Л 3:0 Боруссия М Байер Л 1:1 Краснодар Байер Л 2:0 Фортуна Краснодар 0:0 Байер Л Майнц 1:5 Байер Л Хайденхайм 2:1 Байер Л Байер Л 3:1 Бавария Вольфсбург 0:3 Байер Л Байер Л 0:1 Боруссия М Байер Л 4:2 Пройссен Мюнстер
Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =4 -12Шальке 04 0:0 Аугсбург Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Шальке 04 2:5 Хоффенхайм Нюрнберг 1:1 Шальке 04
Шальке 04 1:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:2 Вердер Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Севилья 2:0 Шальке 04 Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг Манчестер Сити 7:0 Шальке 04 Вердер 4:2 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Фортуна Майнц 3:0 Шальке 04 Шальке 04 2:3 Манчестер Сити Шальке 04 0:0 Фрайбург Бавария 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:1 Фортуна Шальке 04 0:2 Боруссия М Герта 2:2 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Вольфсбург
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Шальке 04: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Шальке 04 2:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:0 Шальке 04 Бундеслига Байер Л 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Байер Л Бундеслига Шальке 04 2:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:1 Шальке 04 Бундеслига Байер Л 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Байер Л Бундеслига Шальке 04 1:2 Байер Л Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|33
|23
|6
|4
|83 - 31
|75
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|33
|21
|8
|4
|76 - 42
|71
|3.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|33
|19
|9
|5
|62 - 27
|66
|4.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|33
|17
|4
|12
|63 - 50
|55
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|59 - 41
|54
|6.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|33
|15
|8
|10
|51 - 40
|53
|7.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|33
|15
|8
|10
|54 - 46
|53
|8.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|33
|13
|13
|7
|68 - 47
|52
|9.
|Вердер
|0:0 Заявка
|33
|12
|12
|9
|55 - 48
|48
|10.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|33
|12
|6
|15
|45 - 61
|42
|11.
|Герта
|0:1 Заявка
|33
|10
|10
|13
|44 - 50
|40
|12.
|Майнц
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|40 - 55
|37
|13.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|33
|9
|8
|16
|48 - 59
|35
|14.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|33
|7
|13
|13
|41 - 57
|34
|15.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|33
|8
|8
|17
|36 - 54
|32
|16.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|33
|6
|7
|20
|29 - 70
|25
|17.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|33
|3
|11
|19
|25 - 59
|20
|18.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|33
|4
|7
|22
|27 - 69
|19
Байер Л
85.9% (134)
Ничья
7.1% (11)
Шальке 04
7.1% (11)
2:1 Байер Л
35.3% (55)
3:1 Байер Л
19.2% (30)
2:0 Байер Л
14.1% (22)
1:0 Байер Л
7.1% (11)
1:2 Шальке 04
5.8% (9)
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