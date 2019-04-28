Германия: Бундеслига 2018-2019

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Боруссия Д
 
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Стадион:
Фортуна

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Вердер 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Фрайбург 0:4 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Майнц
Бавария 5:0 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Герта 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 3:1 Штуттгарт Боруссия Д 0:1 Тоттенхэм Аугсбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Байер Л Нюрнберг 0:0 Боруссия Д Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:3 Хоффенхайм Боруссия Д 3:3 Вердер Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 5:1 Ганновер 96 РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Фейеноорд Боруссия Д 3:2 Фортуна
Фортуна Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Фрайбург 1:1 Фортуна Фортуна 4:1 Вердер Майнц 3:1 Фортуна Фортуна 1:4 Бавария
Герта 1:2 Фортуна Фортуна 3:1 Боруссия М Вольфсбург 5:2 Фортуна Фортуна 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:4 Фортуна Фортуна 2:1 Нюрнберг Байер Л 2:0 Фортуна Фортуна 3:0 Штуттгарт Шальке 04 4:1 Фортуна Хоффенхайм 1:1 Фортуна Фортуна 0:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 Фортуна Фортуна 3:1 Герта Фортуна 0:0 Бавария Фортуна 1:0 Эммен Боруссия Д 3:2 Фортуна

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Фортуна: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Боруссия Д 3:2 Фортуна Товарищеские матчи Фортуна 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Фортуна Товарищеские матчи Фортуна 1:1 Боруссия Д Товарищеские матчи
Фортуна 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:1 Фортуна Бундеслига Фортуна 0:0 Боруссия Д Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 23 5 4 83 - 31 74
2. Боруссия Д Заявка 32 21 7 4 76 - 42 70
3. РБ Лейпциг Заявка 32 19 8 5 62 - 27 65
4. Байер Л Заявка 32 17 3 12 63 - 50 54
5. Айнтрахт Фр Заявка 32 15 9 8 59 - 41 54
6. Боруссия М Заявка 32 15 7 10 51 - 40 52
7. Вольфсбург Заявка 32 15 7 10 54 - 46 52
8. Хоффенхайм Заявка 32 13 12 7 68 - 47 51
9. Вердер Заявка 32 12 11 9 55 - 48 47
10. Фортуна Заявка 32 12 5 15 45 - 61 41
11. Герта Заявка 32 10 10 12 44 - 49 40
12. Майнц Заявка 32 10 7 15 40 - 55 37
13. Фрайбург Заявка 32 7 12 13 41 - 57 33
14. Аугсбург Заявка 32 8 8 16 47 - 59 32
15. Шальке 04 Заявка 32 8 7 17 36 - 54 31
16. Штуттгарт Заявка 32 6 6 20 29 - 70 24
17. Нюрнберг Заявка 32 3 10 19 25 - 59 19
18. Ганновер 96 Заявка 32 4 6 22 27 - 69 18
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Фортуна

    До начала игры, которая состоится 11.05.2019, осталось 2 дня 10 часов 49 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Боруссия Д - Фортуна
    Боруссия Д
    92.5% (62)
    Ничья
    4.5% (3)
    Фортуна
    3% (2)
    2:0 Боруссия Д
    32.8% (22)
    2:1 Боруссия Д
    22.4% (15)
    3:1 Боруссия Д
    19.4% (13)
    1:0 Боруссия Д
    7.5% (5)
    3:0 Боруссия Д
    6% (4)
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