Германия: Бундеслига 2018-2019
Боруссия Д
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Стадион: Сигнал Идуна Парк
Фортуна
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +10 =4 -6Вердер 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Фрайбург 0:4 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Майнц
Бавария 5:0 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Герта 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 3:1 Штуттгарт Боруссия Д 0:1 Тоттенхэм Аугсбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Байер Л Нюрнберг 0:0 Боруссия Д Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:3 Хоффенхайм Боруссия Д 3:3 Вердер Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 5:1 Ганновер 96 РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Фейеноорд Боруссия Д 3:2 Фортуна
Фортуна Последние 20 матчей: +9 =2 -9Фрайбург 1:1 Фортуна Фортуна 4:1 Вердер Майнц 3:1 Фортуна Фортуна 1:4 Бавария
Герта 1:2 Фортуна Фортуна 3:1 Боруссия М Вольфсбург 5:2 Фортуна Фортуна 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:4 Фортуна Фортуна 2:1 Нюрнберг Байер Л 2:0 Фортуна Фортуна 3:0 Штуттгарт Шальке 04 4:1 Фортуна Хоффенхайм 1:1 Фортуна Фортуна 0:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 Фортуна Фортуна 3:1 Герта Фортуна 0:0 Бавария Фортуна 1:0 Эммен Боруссия Д 3:2 Фортуна
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Фортуна: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|32
|23
|5
|4
|83 - 31
|74
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|32
|21
|7
|4
|76 - 42
|70
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|62 - 27
|65
|4.
|Байер Л
|Заявка
|32
|17
|3
|12
|63 - 50
|54
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|59 - 41
|54
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|51 - 40
|52
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|54 - 46
|52
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|68 - 47
|51
|9.
|Вердер
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|55 - 48
|47
|10.
|Фортуна
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|45 - 61
|41
|11.
|Герта
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|44 - 49
|40
|12.
|Майнц
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|40 - 55
|37
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|41 - 57
|33
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|47 - 59
|32
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|36 - 54
|31
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|32
|6
|6
|20
|29 - 70
|24
|17.
|Нюрнберг
|Заявка
|32
|3
|10
|19
|25 - 59
|19
|18.
|Ганновер 96
|Заявка
|32
|4
|6
|22
|27 - 69
|18
Боруссия Д
92.5% (62)
Ничья
4.5% (3)
Фортуна
3% (2)
2:0 Боруссия Д
32.8% (22)
2:1 Боруссия Д
22.4% (15)
3:1 Боруссия Д
19.4% (13)
1:0 Боруссия Д
7.5% (5)
3:0 Боруссия Д
6% (4)
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