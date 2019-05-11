Германия: Бундеслига 2018-2019

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Ганновер 96
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Фрайбург
0' 34'
23
Эссер
Михаэль
25
Сорг
Оливер
31
Антон
Вальдемар
6
Бакалорц
Марвин
22
Остшолек
Маттиас
10
Харагути
Генки
27
Швеглер
Пирмин
7
Приб
Эдгар
40
Майна
Линтон
13
Бебу
Ихлас
26
Вайдандт
Хендрик
1
Шволов
Александер
15
Штенцель
Паскаль
31
Шлоттербек
Кевен
23
Хайнц
Доминик
30
Гюнтер
Кристиан
25
Кох
Робин
27
Хёфлер
Николас
8
Франц
Майк
32
Грифо
Винченцо
18
Петерсен
Нильс
7
Нидерлехнер
Флориан
Ганновер 96
4-4-2
Фрайбург
4-2-2-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Бавария 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:0 Майнц Герта 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Боруссия М
Вольфсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Арминия 5:0 Ганновер 96 Аугсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Байер Л Штуттгарт 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Нюрнберг Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Вердер Ганновер 96 4:1 Хераклес Ганновер 96 3:3 Зульте-Варегем Ганновер 96 0:0 НЕК Неймеген Ганновер 96 0:1 Фортуна
Фрайбург Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Фрайбург 1:1 Фортуна РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Фрайбург 0:4 Боруссия Д Вердер 2:1 Фрайбург
Майнц 5:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Бавария Боруссия М 1:1 Фрайбург Фрайбург 2:1 Герта Байер Л 2:0 Фрайбург Фрайбург 5:1 Аугсбург Дуйсбург 1:6 Фрайбург Шальке 04 0:0 Фрайбург Фрайбург 3:3 Вольфсбург Штуттгарт 2:2 Фрайбург Фрайбург 2:4 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:1 Фрайбург Майнц 2:2 Фрайбург Майнц 2:2 Фрайбург Нюрнберг 0:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Ганновер 96

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Фрайбург: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Фрайбург 1:1 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 2:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:1 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 2:1 Фрайбург Бундеслига
Фрайбург 2:2 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 3:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:1 Ганновер 96 Бундеслига Фрайбург 3:1 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 1:2 Фрайбург Бундеслига Ганновер 96 0:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:1 Ганновер 96 Бундеслига Фрайбург 1:3 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 3:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 5:2 Фрайбург Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 33 23 6 4 83 - 31 75
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 33 21 8 4 76 - 42 71
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 33 19 9 5 62 - 27 66
4. Байер Л 0:0 Заявка 33 17 4 12 63 - 50 55
5. Айнтрахт Фр Заявка 32 15 9 8 59 - 41 54
6. Боруссия М 0:0 Заявка 33 15 8 10 51 - 40 53
7. Вольфсбург 0:0 Заявка 33 15 8 10 54 - 46 53
8. Хоффенхайм 0:0 Заявка 33 13 13 7 68 - 47 52
9. Вердер 0:0 Заявка 33 12 12 9 55 - 48 48
10. Фортуна 0:0 Заявка 33 12 6 15 45 - 61 42
11. Герта 0:1 Заявка 33 10 10 13 44 - 50 40
12. Майнц Заявка 32 10 7 15 40 - 55 37
13. Аугсбург 1:0 Заявка 33 9 8 16 48 - 59 35
14. Фрайбург 0:0 Заявка 33 7 13 13 41 - 57 34
15. Шальке 04 0:0 Заявка 33 8 8 17 36 - 54 32
16. Штуттгарт 0:0 Заявка 33 6 7 20 29 - 70 25
17. Нюрнберг 0:0 Заявка 33 3 11 19 25 - 59 20
18. Ганновер 96 0:0 Заявка 33 4 7 22 27 - 69 19
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ганновер 96 0:0 Фрайбург
Ганновер 96
45.2% (70)
Ничья
36.1% (56)
Фрайбург
18.7% (29)
1:1 Ничья
31.6% (49)
2:1 Ганновер 96
20.6% (32)
1:0 Ганновер 96
19.4% (30)
1:2 Фрайбург
11% (17)
0:1 Фрайбург
5.2% (8)
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