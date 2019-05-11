Германия: Бундеслига 2018-2019
Ганновер 96
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
Фрайбург
25
Сорг
Оливер
40
Майна
Линтон
13
Бебу
Ихлас
25
Кох
Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Сорг ОливерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Майна ЛинтонПолузащитник
-
13 Бебу ИхласНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Долл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кох РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +3 =3 -14Бавария 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:0 Майнц Герта 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Боруссия М
Вольфсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Арминия 5:0 Ганновер 96 Аугсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Байер Л Штуттгарт 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Нюрнберг Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Вердер Ганновер 96 4:1 Хераклес Ганновер 96 3:3 Зульте-Варегем Ганновер 96 0:0 НЕК Неймеген Ганновер 96 0:1 Фортуна
Фрайбург Последние 20 матчей: +4 =9 -7Фрайбург 1:1 Фортуна РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Фрайбург 0:4 Боруссия Д Вердер 2:1 Фрайбург
Майнц 5:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Бавария Боруссия М 1:1 Фрайбург Фрайбург 2:1 Герта Байер Л 2:0 Фрайбург Фрайбург 5:1 Аугсбург Дуйсбург 1:6 Фрайбург Шальке 04 0:0 Фрайбург Фрайбург 3:3 Вольфсбург Штуттгарт 2:2 Фрайбург Фрайбург 2:4 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:1 Фрайбург Майнц 2:2 Фрайбург Майнц 2:2 Фрайбург Нюрнберг 0:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Ганновер 96
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Фрайбург: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Фрайбург 2:2 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 3:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:1 Ганновер 96 Бундеслига Фрайбург 3:1 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 1:2 Фрайбург Бундеслига Ганновер 96 0:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:1 Ганновер 96 Бундеслига Фрайбург 1:3 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 3:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 5:2 Фрайбург Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|33
|23
|6
|4
|83 - 31
|75
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|33
|21
|8
|4
|76 - 42
|71
|3.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|33
|19
|9
|5
|62 - 27
|66
|4.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|33
|17
|4
|12
|63 - 50
|55
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|59 - 41
|54
|6.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|33
|15
|8
|10
|51 - 40
|53
|7.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|33
|15
|8
|10
|54 - 46
|53
|8.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|33
|13
|13
|7
|68 - 47
|52
|9.
|Вердер
|0:0 Заявка
|33
|12
|12
|9
|55 - 48
|48
|10.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|33
|12
|6
|15
|45 - 61
|42
|11.
|Герта
|0:1 Заявка
|33
|10
|10
|13
|44 - 50
|40
|12.
|Майнц
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|40 - 55
|37
|13.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|33
|9
|8
|16
|48 - 59
|35
|14.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|33
|7
|13
|13
|41 - 57
|34
|15.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|33
|8
|8
|17
|36 - 54
|32
|16.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|33
|6
|7
|20
|29 - 70
|25
|17.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|33
|3
|11
|19
|25 - 59
|20
|18.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|33
|4
|7
|22
|27 - 69
|19
Ганновер 96
45.2% (70)
Ничья
36.1% (56)
Фрайбург
18.7% (29)
1:1 Ничья
31.6% (49)
2:1 Ганновер 96
20.6% (32)
1:0 Ганновер 96
19.4% (30)
1:2 Фрайбург
11% (17)
0:1 Фрайбург
5.2% (8)
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