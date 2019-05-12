Швейцария: Суперлига 2018-2019

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  4. Суперлига 2018-2019
Янг Бойз
0:1
Перерыв

Стадион:
Базель
0'
0:1
4' Гол
Фрай Фабиан
27' Желтая карточка
Фон Берген Стив
42' Желтая карточка
Самбрано Очандарте
26
Фон
Балльмоос
Давид
43
Мбабу
Кевин
5
Фон
Берген
Стив
23
Бенито
Лорис
21
Гарсия
Улиссес
19
Шик
Торстен
20
Эбишер
Мишель
8
Соу
Джибриль
16
Фасснахт
Кристиан
99
Оаро
Гийом
18
Нсаме
Жан-Пьер
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
17
Сухи
Марек
25
Самбрано
Очандарте
15
Риверос
Блас
34
Джака
Таулант
6
Фрай
Фабиан
11
Окафор
Ноа
7
Дзуффи
Лука
14
Штокер
Валентин
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
Янг Бойз
4-4-2
Базель
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Фрай Фабиан
27'
Фон Берген Стив
 
42'
 
Самбрано Очандарте

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Сьон 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Цюрих 0:1 Янг Бойз
Люцерн 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 5:1 Тун Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен Базель 2:2 Янг Бойз Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Люцерн 4:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Лугано 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Цюрих Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Виль Янг Бойз 3:0 Шаффхаузен Янг Бойз 1:1 Астра Оснабрюк 2:1 Янг Бойз
Базель Последние 20 матчей: +14 =6 -0
Базель 3:0 Цюрих Санкт-Галлен 0:3 Базель Цюрих 1:3 Базель Сьон 0:3 Базель
Базель 0:0 Грасcхоппер Базель 1:1 Лугано Цюрих 0:2 Базель Люцерн 0:1 Базель Базель 2:2 Янг Бойз Лугано 1:1 Базель Базель 3:1 Тун Сьон 2:4 Базель Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Базель 1:0 Сьон Базель 1:1 Санкт-Галлен Грасcхоппер 0:4 Базель Базель 2:2 Унион Берлин Базель 2:0 Краснодар Базель 2:1 Пушкаш-Академия Базель 2:0 Арау

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Базель: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Базель 2:2 Янг Бойз Суперлига Базель 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:1 Базель Суперлига Базель 5:1 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Кубок Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:3 Базель Суперлига Базель 2:0 Янг Бойз Суперлига Базель 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:3 Базель Суперлига Базель 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:2 Базель Суперлига Янг Бойз 0:1 Базель Суперлига Базель 3:1 Янг Бойз Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 33 26 4 3 85 - 31 82
2. Базель 1:0 33 18 11 4 62 - 39 65
3. Люцерн 2:0 33 13 4 16 49 - 54 43
4. Тун 33 11 10 12 55 - 53 43
5. Санкт-Галлен 1:0 33 12 6 15 43 - 54 42
6. Лугано 33 9 14 10 45 - 45 41
7. Цюрих 33 10 10 13 39 - 48 40
8. Нёвшатель Ксамакс 33 9 9 15 42 - 59 36
9. Сьон 0:1 32 9 7 16 44 - 53 34
10. Грасcхоппер 0:2 32 5 9 18 28 - 56 24
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Самбрано Очандарте получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Фон Берген Стив получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Фрай Фабиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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