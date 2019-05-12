Швейцария: Суперлига 2018-2019
Янг Бойз
0:1
Перерыв
Стадион: Стад де Суиз
Базель
0:1
4' ГолФрай Фабиан
27' Желтая карточкаФон Берген Стив
42' Желтая карточкаСамбрано Очандарте
43
Мбабу
Кевин
23
Бенито
Лорис
19
Шик
Торстен
99
Оаро
Гийом
17
Сухи
Марек
15
Риверос
Блас
11
Окафор
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
-
19 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Сейду ЛеоПолузащитник
-
17 Ассале РожерНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Сухи МарекЗащитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Окафор НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Баланта ЭдерЗащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коллер Марсель
Ход матча
4'
0:1
27'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +12 =5 -3Сьон 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Цюрих 0:1 Янг Бойз
Люцерн 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 5:1 Тун Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен Базель 2:2 Янг Бойз Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Люцерн 4:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Лугано 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Цюрих Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Виль Янг Бойз 3:0 Шаффхаузен Янг Бойз 1:1 Астра Оснабрюк 2:1 Янг Бойз
Базель Последние 20 матчей: +14 =6 -0Базель 3:0 Цюрих Санкт-Галлен 0:3 Базель Цюрих 1:3 Базель Сьон 0:3 Базель
Базель 0:0 Грасcхоппер Базель 1:1 Лугано Цюрих 0:2 Базель Люцерн 0:1 Базель Базель 2:2 Янг Бойз Лугано 1:1 Базель Базель 3:1 Тун Сьон 2:4 Базель Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Базель 1:0 Сьон Базель 1:1 Санкт-Галлен Грасcхоппер 0:4 Базель Базель 2:2 Унион Берлин Базель 2:0 Краснодар Базель 2:1 Пушкаш-Академия Базель 2:0 Арау
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Базель: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Кубок Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:3 Базель Суперлига Базель 2:0 Янг Бойз Суперлига Базель 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:3 Базель Суперлига Базель 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:2 Базель Суперлига Янг Бойз 0:1 Базель Суперлига Базель 3:1 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:1
|33
|26
|4
|3
|85 - 31
|82
|2.
|Базель
|1:0
|33
|18
|11
|4
|62 - 39
|65
|3.
|Люцерн
|2:0
|33
|13
|4
|16
|49 - 54
|43
|4.
|Тун
|33
|11
|10
|12
|55 - 53
|43
|5.
|Санкт-Галлен
|1:0
|33
|12
|6
|15
|43 - 54
|42
|6.
|Лугано
|33
|9
|14
|10
|45 - 45
|41
|7.
|Цюрих
|33
|10
|10
|13
|39 - 48
|40
|8.
|Нёвшатель Ксамакс
|33
|9
|9
|15
|42 - 59
|36
|9.
|Сьон
|0:1
|32
|9
|7
|16
|44 - 53
|34
|10.
|Грасcхоппер
|0:2
|32
|5
|9
|18
|28 - 56
|24
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