Швейцария: Суперлига 2018-2019

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  4. Суперлига 2018-2019
Нёвшатель Ксамакс
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 8744
Цюрих
0'
31' Желтая карточка
Джемайли Арбенит
34' Желтая карточка
Бангура Умару
34' Желтая карточка
Пикель Шарль
1:0
49' Гол
Kemal Ademi
49' Желтая карточка
Ошс Марцис
73' Желтая карточка
Сисей Ассан
76' Желтая карточка
Yann Kasai
1:1
77' Гол
Рюэгг Кевин
1:2
84' Гол
Рюэгг Кевин
90' Желтая карточка
Бреше Янник
90'+5
30
Laurent
Walthert
20
Мустафа
Сейменович
25
Ошс
Марцис
27
Джемайли
Арбенит
23
Mike
Gomes
10
Charles-Andre
Doudin
26
Ди
Сере
6
Пикель
Шарль
3
Janick
Kamber
9
Пюлюлю
Афимико
99
Kemal
Ademi
25
Бреше
Янник
13
Неф
Алайн
17
Бангура
Умару
31
Крюезиу
Мирлинд
22
Рюэгг
Кевин
26
Сертик
Грегори
14
Домджони
Тони
27
Шёнбахлер
Марко
10
Маркезано
Антонио
9
Сисей
Ассан
70
Кололли
Беньямин
Нёвшатель Ксамакс
3-5-2
Цюрих
3-4-1-2

Ход матча

31'
Джемайли Арбенит
 
34'
 
Бангура Умару
34'
Пикель Шарль
 
38'
 
Махсо Андреас
Бангура Умару
46'
Pietro Di Nardo
Пикель Шарль
 
49'
Kemal Ademi
(Пюлюлю Афимико)
1:0
49'
Ошс Марцис
 
55'
 
Yann Kasai
Домджони Тони
73'
 
Сисей Ассан
76'
 
Yann Kasai
77'
1:1
Рюэгг Кевин
(Сисей Ассан)
83'
Samir Ramizi
Пюлюлю Афимико
 
84'
1:2
Рюэгг Кевин
(Yann Kasai)
86'
Карлен Гаэтан
Джемайли Арбенит
 
88'
 
Омерагич Бечир
Шёнбахлер Марко
90'
 
Бреше Янник

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 10
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Стад де Ньон Нёвшатель Ксамакс 3:0 Ивердон Хайденхайм 1:0 Нёвшатель Ксамакс Мурсия 2:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Лозанна-Спорт Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз
Цюрих Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Базель 3:0 Цюрих Цюрих 1:0 Сьон Цюрих 1:3 Базель Лугано 3:0 Цюрих
Цюрих 0:1 Янг Бойз Грасcхоппер 1:1 Цюрих Цюрих 0:2 Базель Сьон 1:0 Цюрих Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 2:2 Цюрих Цюрих 0:1 Лугано Цюрих 2:1 Кринс Цюрих 1:1 Люцерн Наполи 2:0 Цюрих Янг Бойз 2:0 Цюрих Цюрих 1:3 Наполи Цюрих 3:1 Грасcхоппер Санкт-Галлен 3:1 Цюрих Цюрих 4:1 Флора Цюрих 1:1 Сабаил

Последние игры между собой

Нёвшатель Ксамакс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Цюрих: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:3 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Челлендж Лига
Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 1:3 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 1:0 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Цюрих 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 3:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:4 Цюрих Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:3 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Цюрих 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:0 Цюрих Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 32 26 4 2 85 - 30 82
2. Базель 32 17 11 4 61 - 39 62
3. Тун 33 11 10 12 55 - 53 43
4. Лугано 33 9 14 10 45 - 45 41
5. Люцерн 32 12 4 16 47 - 54 40
6. Цюрих 33 10 10 13 39 - 48 40
7. Санкт-Галлен 32 11 6 15 42 - 54 39
8. Нёвшатель Ксамакс 33 9 9 15 42 - 59 36
9. Сьон 31 9 7 15 44 - 52 34
10. Грасcхоппер 31 5 9 17 28 - 54 24
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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