Швейцария: Суперлига 2018-2019
Нёвшатель Ксамакс
1:2
Конец матча
Стадион: Стад де ла Маладьер Зрители: 8744
Цюрих
31' Желтая карточкаДжемайли Арбенит
34' Желтая карточкаБангура Умару
34' Желтая карточкаПикель Шарль
1:0
49' ГолKemal Ademi
49' Желтая карточкаОшс Марцис
73' Желтая карточкаСисей Ассан
76' Желтая карточкаYann Kasai
1:1
77' ГолРюэгг Кевин
1:2
84' ГолРюэгг Кевин
90' Желтая карточкаБреше Янник
25
Ошс
Марцис
23
Mike
Gomes
26
Ди
Сере
99
Kemal
Ademi
25
Бреше
Янник
13
Неф
Алайн
22
Рюэгг
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Защитник
-
23 Mike GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Kemal AdemiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Max VelosoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stephane Henchoz
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
13 Неф АлайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гуэнуш ХакимЗащитник
- Защитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
-
94 Хелифи СалимПолузащитник
-
50 Yann Kasai
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
Ход матча
31'
34'
34'
49'
1:0
49'
73'
76'
77'
1:1
84'
1:2
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 10
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +10 =2 -8Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Стад де Ньон Нёвшатель Ксамакс 3:0 Ивердон Хайденхайм 1:0 Нёвшатель Ксамакс Мурсия 2:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Лозанна-Спорт Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз
Цюрих Последние 20 матчей: +5 =4 -11Базель 3:0 Цюрих Цюрих 1:0 Сьон Цюрих 1:3 Базель Лугано 3:0 Цюрих
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Цюрих: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 1:3 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 1:0 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Цюрих 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 3:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:4 Цюрих Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:3 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Цюрих 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:0 Цюрих Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|32
|26
|4
|2
|85 - 30
|82
|2.
|Базель
|32
|17
|11
|4
|61 - 39
|62
|3.
|Тун
|33
|11
|10
|12
|55 - 53
|43
|4.
|Лугано
|33
|9
|14
|10
|45 - 45
|41
|5.
|Люцерн
|32
|12
|4
|16
|47 - 54
|40
|6.
|Цюрих
|33
|10
|10
|13
|39 - 48
|40
|7.
|Санкт-Галлен
|32
|11
|6
|15
|42 - 54
|39
|8.
|Нёвшатель Ксамакс
|33
|9
|9
|15
|42 - 59
|36
|9.
|Сьон
|31
|9
|7
|15
|44 - 52
|34
|10.
|Грасcхоппер
|31
|5
|9
|17
|28 - 54
|24
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