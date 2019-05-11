Швейцария: Суперлига 2018-2019
7' Желтая карточкаФеррейру Нельсон
26' Желтая карточкаМихайлович Драган
1:0
27' ПенальтиКостанцо Морено
43' Желтая карточкаКостанцо Морено
45' Желтая карточкаШпильман Марвин
67' Желтая карточкаЧрнигой Домен
76' Желтая карточкаMiguel Rodrigues I
90' Желтая карточкаМарич Мият
14
Гельми
Рой
46
Noam
Baumann
15
Яо
Элож
17
Вечеи
Балинт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гельми РойПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Йосс СвенЗащитник
-
25 Биглер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
- Основной состав
-
46 Noam BaumannВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Яо ЭложПолузащитник
-
17 Вечеи БалинтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Брлек ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
27'
1:0
43'
45'
67'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
10 Удары в створ 5
-
4 Угловые 9
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Тун Последние 20 матчей: +8 =6 -6Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 3:1 Тун Люцерн 0:1 Тун Грасcхоппер 1:1 Тун
Лугано Последние 20 матчей: +6 =10 -4Лугано 1:0 Люцерн Янг Бойз 2:2 Лугано Лугано 3:0 Цюрих Лугано 1:1 Сьон
Базель 1:1 Лугано Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 1:1 Лугано Брешия 0:0 Лугано Санкт-Галлен 0:2 Лугано Лугано 1:1 Базель Цюрих 0:1 Лугано Тун 3:2 Лугано Лугано 0:1 Янг Бойз Люцерн 0:3 Лугано Сьон 2:2 Лугано Лугано 1:3 Тун Лугано 0:1 Гамбург Лугано 3:0 Кьяссо Цюрих 0:0 Лугано Лугано 2:2 Сьон
Последние игры между собой
Тун: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Лугано: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Лугано 1:1 Тун Суперлига Тун 0:2 Лугано Суперлига Тун 1:1 Лугано Суперлига Лугано 4:1 Тун Суперлига Лугано 2:1 Тун Суперлига Тун 5:2 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Тун Суперлига Тун 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Тун Суперлига Тун 2:1 Лугано Суперлига Тун 2:1 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Тун Суперлига Лугано 0:2 Тун Кубок Швейцарии Тун 1:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:2 Тун Челлендж Лига Лугано 3:1 Тун Челлендж Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|32
|26
|4
|2
|85 - 30
|82
|2.
|Базель
|32
|17
|11
|4
|61 - 39
|62
|3.
|Тун
|33
|11
|10
|12
|55 - 53
|43
|4.
|Лугано
|33
|9
|14
|10
|45 - 45
|41
|5.
|Люцерн
|32
|12
|4
|16
|47 - 54
|40
|6.
|Цюрих
|33
|10
|10
|13
|39 - 48
|40
|7.
|Санкт-Галлен
|32
|11
|6
|15
|42 - 54
|39
|8.
|Нёвшатель Ксамакс
|33
|9
|9
|15
|42 - 59
|36
|9.
|Сьон
|31
|9
|7
|15
|44 - 52
|34
|10.
|Грасcхоппер
|31
|5
|9
|17
|28 - 54
|24
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