Швейцария: Суперлига 2018-2019

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  4. Суперлига 2018-2019
Тун
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 4567
Лугано
0'
7' Желтая карточка
Феррейру Нельсон
26' Желтая карточка
Михайлович Драган
1:0
27' Пенальти
Костанцо Морено
43' Желтая карточка
Костанцо Морено
45' Желтая карточка
Шпильман Марвин
67' Желтая карточка
Чрнигой Домен
76' Желтая карточка
Miguel Rodrigues I
90' Желтая карточка
Марич Мият
90'+4
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
4
Miguel
Rodrigues
I
34
Суттер
Никола
21
Феррейру
Нельсон
14
Гельми
Рой
16
Костанцо
Морено
10
Basil
Stillhart
11
Тосетти
Маттео
9
Соргич
Деян
33
Шпильман
Марвин
46
Noam
Baumann
28
Сульмони
Фульвио
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
15
Яо
Элож
17
Вечеи
Балинт
14
Саббатини
Джонатан
91
Михайлович
Драган
33
Чрнигой
Домен
11
Карлиньос
Жуниор
19
Герндт
Александр
Тун
4-1-2-3
Лугано
3-4-2-1

Ход матча

7'
Феррейру Нельсон
 
26'
 
Михайлович Драган
27'
Костанцо Морено
1:0
43'
Костанцо Морено
 
45'
Шпильман Марвин
 
46'
Йосс Свен
Феррейру Нельсон
 
58'
Саланович Деннис
Тосетти Маттео
 
67'
 
Чрнигой Домен
71'
 
Садику Армандо
Чрнигой Домен
72'
 
Боттани Маттиа
Михайлович Драган
76'
Miguel Rodrigues I
 
84'
 
Човило Мирослав
Вечеи Балинт
90'
 
Марич Мият
90'
Карлен Грегори
Шпильман Марвин
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 10 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Тун Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 3:1 Тун Люцерн 0:1 Тун Грасcхоппер 1:1 Тун
Тун 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 5:1 Тун Тун 1:2 Сьон Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Тун 1:1 Люцерн Тун 2:2 Цюрих Базель 3:1 Тун Тун 3:2 Лугано Тун 1:1 Грасcхоппер Санкт-Галлен 1:3 Тун Тун 1:1 Янг Бойз Лугано 1:3 Тун Тун 1:0 Кринс Брюль 1:5 Тун Тун 2:0 Раппершвиль-Йона Тун 1:0 Грасcхоппер
Лугано Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Лугано 1:0 Люцерн Янг Бойз 2:2 Лугано Лугано 3:0 Цюрих Лугано 1:1 Сьон
Базель 1:1 Лугано Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 1:1 Лугано Брешия 0:0 Лугано Санкт-Галлен 0:2 Лугано Лугано 1:1 Базель Цюрих 0:1 Лугано Тун 3:2 Лугано Лугано 0:1 Янг Бойз Люцерн 0:3 Лугано Сьон 2:2 Лугано Лугано 1:3 Тун Лугано 0:1 Гамбург Лугано 3:0 Кьяссо Цюрих 0:0 Лугано Лугано 2:2 Сьон

Последние игры между собой

Тун: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Лугано: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Тун 3:2 Лугано Кубок Лугано 1:3 Тун Суперлига Лугано 2:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Лугано Суперлига
Лугано 1:1 Тун Суперлига Тун 0:2 Лугано Суперлига Тун 1:1 Лугано Суперлига Лугано 4:1 Тун Суперлига Лугано 2:1 Тун Суперлига Тун 5:2 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Тун Суперлига Тун 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Тун Суперлига Тун 2:1 Лугано Суперлига Тун 2:1 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Тун Суперлига Лугано 0:2 Тун Кубок Швейцарии Тун 1:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:2 Тун Челлендж Лига Лугано 3:1 Тун Челлендж Лига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 32 26 4 2 85 - 30 82
2. Базель 32 17 11 4 61 - 39 62
3. Тун 33 11 10 12 55 - 53 43
4. Лугано 33 9 14 10 45 - 45 41
5. Люцерн 32 12 4 16 47 - 54 40
6. Цюрих 33 10 10 13 39 - 48 40
7. Санкт-Галлен 32 11 6 15 42 - 54 39
8. Нёвшатель Ксамакс 33 9 9 15 42 - 59 36
9. Сьон 31 9 7 15 44 - 52 34
10. Грасcхоппер 31 5 9 17 28 - 54 24
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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