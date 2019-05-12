Швейцария: Суперлига 2018-2019
Люцерн
2:0
Перерыв
Стадион: Свисспорарена
Грасcхоппер
20' Желтая карточкаEuclides Cabral
24' Желтая карточкаКакабадзе Отар
1:0
25' ГолЭлеке Блессинг
2:0
28' ГолВаргас Рубен
35' Желтая карточкаLucao II
45' Красная карточкаБашич Марко
2:0
45' Не забитый пенальтиДемхасай Шкельчим
5
Lucao
II
15
Шульц
Марвин
42
Вока
Идриз
24
Варгас
Рубен
23
Айети
Арлинд
24
Лика
Буджар
10
Раве
Йорик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
-
24 Варгас РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
-
17 Гретер СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Thomas Haeberli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Айети АрлиндЗащитник
- Защитник
-
24 Лика БуджарЗащитник
- Полузащитник
-
10 Раве ЙорикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
-
28 Petar PusicЗащитник
- Полузащитник
-
40 Нгой ЖульенНападающий
-
19 Пинга АймериНападающий
-
15 Малле АлиНападающий
-
-
Главный тренер: Ульрих Форте
Ход матча
20'
24'
25'
1:0
28'
2:0
35'
45'
45'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =4 -9Лугано 1:0 Люцерн Люцерн 3:1 Тун Люцерн 0:1 Тун Санкт-Галлен 1:2 Люцерн
Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:3 Янг Бойз Сьон 2:2 Люцерн Люцерн 0:1 Базель Тун 1:1 Люцерн Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Люцерн 4:0 Янг Бойз Грасcхоппер 1:3 Люцерн Цюрих 1:1 Люцерн Люцерн 0:3 Лугано Люцерн 1:3 Сьон Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Люцерн 3:1 Кьяссо Люцерн 0:0 Стяуа Люцерн 1:2 Винтертур Люцерн 2:1 Санкт-Галлен
Грасcхоппер Последние 20 матчей: +2 =10 -8Грасcхоппер 0:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Тун Базель 0:0 Грасcхоппер
Грасcхоппер 1:1 Цюрих Санкт-Галлен 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Лугано Кьево 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Грасcхоппер 1:3 Люцерн Тун 1:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 3:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:4 Базель Грасcхоппер 2:2 Кемницер Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Грасcхоппер 0:0 Динамо Дрезден Грасcхоппер 1:0 Хайдук Тун 1:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:3 Люцерн
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Грасcхоппер: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Грасcхоппер 1:2 Люцерн Суперлига Грасcхоппер 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 4:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 3:2 Люцерн Суперлига Люцерн 4:3 Грасcхоппер Суперлига Люцерн 3:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 1:1 Люцерн Суперлига Грасcхоппер 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 3:3 Грасcхоппер Суперлига Люцерн 2:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 1:0 Люцерн Суперлига Грасcхоппер 3:2 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 4:1 Люцерн Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:1
|33
|26
|4
|3
|85 - 31
|82
|2.
|Базель
|1:0
|33
|18
|11
|4
|62 - 39
|65
|3.
|Люцерн
|2:0
|33
|13
|4
|16
|49 - 54
|43
|4.
|Тун
|33
|11
|10
|12
|55 - 53
|43
|5.
|Санкт-Галлен
|1:0
|33
|12
|6
|15
|43 - 54
|42
|6.
|Лугано
|33
|9
|14
|10
|45 - 45
|41
|7.
|Цюрих
|33
|10
|10
|13
|39 - 48
|40
|8.
|Нёвшатель Ксамакс
|33
|9
|9
|15
|42 - 59
|36
|9.
|Сьон
|0:1
|32
|9
|7
|16
|44 - 53
|34
|10.
|Грасcхоппер
|0:2
|32
|5
|9
|18
|28 - 56
|24
Загрузка...