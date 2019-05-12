Швейцария: Суперлига 2018-2019

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  4. Суперлига 2018-2019
Люцерн
2:0
Перерыв

Стадион:
Грасcхоппер
0'
20' Желтая карточка
Euclides Cabral
24' Желтая карточка
Какабадзе Отар
1:0
25' Гол
Элеке Блессинг
2:0
28' Гол
Варгас Рубен
35' Желтая карточка
Lucao II
45' Красная карточка
Башич Марко
2:0
45' Не забитый пенальти
Демхасай Шкельчим
1
Цибунг
Давид
2
Какабадзе
Отар
8
Кустодио
Оливер
5
Lucao
II
34
Silvan
Sidler
15
Шульц
Марвин
42
Вока
Идриз
24
Варгас
Рубен
19
Шнойвли
Кристиан
10
Элеке
Блессинг
20
Демхасай
Шкельчим
1
Линднер
Хайнц
5
Aleksandar
Cvetkovic
23
Айети
Арлинд
22
Зесигер
Седрик
24
Лика
Буджар
29
Djibril
Diani
10
Раве
Йорик
8
Башич
Марко
7
Сигурьонссон
Рунар
16
Euclides
Cabral
9
Джуричин
Марко
Люцерн
4-2-3-1
Грасcхоппер
4-1-4-1

Ход матча

20'
 
Euclides Cabral
24'
Какабадзе Отар
 
25'
Элеке Блессинг
1:0
28'
Варгас Рубен
(Элеке Блессинг)
2:0
35'
Lucao II
 
45'
 
Башич Марко
45'
Демхасай Шкельчим
2:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Лугано 1:0 Люцерн Люцерн 3:1 Тун Люцерн 0:1 Тун Санкт-Галлен 1:2 Люцерн
Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:3 Янг Бойз Сьон 2:2 Люцерн Люцерн 0:1 Базель Тун 1:1 Люцерн Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Люцерн 4:0 Янг Бойз Грасcхоппер 1:3 Люцерн Цюрих 1:1 Люцерн Люцерн 0:3 Лугано Люцерн 1:3 Сьон Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Люцерн 3:1 Кьяссо Люцерн 0:0 Стяуа Люцерн 1:2 Винтертур Люцерн 2:1 Санкт-Галлен
Грасcхоппер Последние 20 матчей: +2 =10 -8
Грасcхоппер 0:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Тун Базель 0:0 Грасcхоппер
Грасcхоппер 1:1 Цюрих Санкт-Галлен 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Лугано Кьево 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Грасcхоппер 1:3 Люцерн Тун 1:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 3:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:4 Базель Грасcхоппер 2:2 Кемницер Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Грасcхоппер 0:0 Динамо Дрезден Грасcхоппер 1:0 Хайдук Тун 1:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:3 Люцерн

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Грасcхоппер: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Грасcхоппер 1:3 Люцерн Суперлига Грасcхоппер 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Грасcхоппер Суперлига Люцерн 1:1 Грасcхоппер Суперлига
Грасcхоппер 1:2 Люцерн Суперлига Грасcхоппер 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 4:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 3:2 Люцерн Суперлига Люцерн 4:3 Грасcхоппер Суперлига Люцерн 3:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 1:1 Люцерн Суперлига Грасcхоппер 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 3:3 Грасcхоппер Суперлига Люцерн 2:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 1:0 Люцерн Суперлига Грасcхоппер 3:2 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 4:1 Люцерн Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 33 26 4 3 85 - 31 82
2. Базель 1:0 33 18 11 4 62 - 39 65
3. Люцерн 2:0 33 13 4 16 49 - 54 43
4. Тун 33 11 10 12 55 - 53 43
5. Санкт-Галлен 1:0 33 12 6 15 43 - 54 42
6. Лугано 33 9 14 10 45 - 45 41
7. Цюрих 33 10 10 13 39 - 48 40
8. Нёвшатель Ксамакс 33 9 9 15 42 - 59 36
9. Сьон 0:1 32 9 7 16 44 - 53 34
10. Грасcхоппер 0:2 32 5 9 18 28 - 56 24
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Демхасай Шкельчим пробил пенальти, но не смог забить!
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    УДАЛЕНИЕ! - Башич Марко увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    35'
    Lucas Alves получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Варгас Рубен бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Элеке Блессинг бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Euclides Cabral получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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