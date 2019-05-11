Франция: Лига 1 2018-2019

Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Кан вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 18339 болельщиков

94' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Кан

91' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

90' Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

89' Фокет Томас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

88' Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

85' Гости сейчас реально начинают давить соперника

84' Удар от ворот произведет Кан

83' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

82' Г О О О О Л - Зенели Арбер из команды Реймс забивает с точки!

81' Younn Zahary - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' ПЕНАЛЬТИ! - Younn Zahary дергает за футболку соперника (это был Думбия Мусса ) и рефери назначает пенальти!

80' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

80' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Younn Zahary выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

74' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Думбия Мусса из команды Реймс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

72' Удар от ворот произведет Реймс

71' Энгельс Бьорн из команды Реймс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

70' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

69' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Удар от ворот произведет Кан

68' Тактическая замена. Хауи Саиф-Эдин уходит с поля и его заменяет Younn Zahary

65' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

65' Удар от ворот произведет Реймс

65' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе

64' Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Удар от ворот произведет Кан

63' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Гильберт Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Гильберт Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Энгельс Бьорн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Кан имеет хороший шанс забить.

60' Удар от ворот произведет Кан

60' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

60' Шавалерин Ксавье из команды Реймс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

60' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Тшокунте Малик получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Тшокунте Малик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Удар от ворот произведет Кан

55' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

55' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Фахир Файсал из команды Кан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

53' Удар от ворот произведет Реймс

53' Herman Moussaki нанес удар, но промахнулся очень сильно.

52' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Головой пробил Тшокунте Малик , но голкипер отбил его в поле!

50' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

48' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля