Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Кан
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 18339
Реймс
0'
13' Желтая карточка
Чаварриа Пабло
1:0
14' Гол
Нинга Родрике
1:1
37' Гол
Думбия Мусса
2:1
40' Гол
Фахир Файсал
3:1
45' Гол
Гильберт Фредерик
81' Желтая карточка
Захари Йонн
3:2
82' Пенальти
Зенели Арбер
89' Желтая карточка
Фокет Томас
90'+5
30
Самба
Брис
21
Гильберт
Фредерик
14
Гради
Жонатан
24
Джику
Александр
15
Имору
Эммануэль
17
Деминге
Джесси
10
Фахир
Файсал
7
Хауи
Саиф-Эдин
34
Муссаки
Херман
11
Нинга
Родрике
19
Тшокунте
Малик
16
Менди
Эдуар
32
Фокет
Томас
2
Энгельс
Бьорн
5
Абдельамид
Юнис
13
Камара
Ассан
4
Ромао
Алаиксис
7
Шавалерин
Ксавье
18
Удин
Реми
24
Кафаро
Матьё
25
Думбия
Мусса
12
Чаварриа
Пабло
Кан
4-2-3-1
Реймс
4-2-3-1

Ход матча

13'
 
Чаварриа Пабло
14'
Нинга Родрике
(Имору Эммануэль)
1:0
37'
1:1
Думбия Мусса
40'
Фахир Файсал
2:1
45'
Гильберт Фредерик
(Муссаки Херман)
3:1
56'
 
Сук Юн-Чжун
Удин Реми
56'
 
Зенели Арбер
Чаварриа Пабло
59'
Онианге Принс
Тшокунте Малик
 
68'
Захари Йонн
Хауи Саиф-Эдин
 
78'
Армугом Йоэль
Имору Эммануэль
 
81'
Захари Йонн
 
82'
3:2
Зенели Арбер
83'
 
Оджо Шейи
Ромао Алаиксис
89'
 
Фокет Томас

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 9
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Кан Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Генгам 0:0 Кан Кан 1:0 Дижон Ницца 0:1 Кан Кан 0:1 Анже
Ним 2:0 Кан Монако 0:1 Кан Кан 0:5 Сент-Этьен Ренн 3:1 Кан Кан 1:2 ПСЖ Лион 3:1 Кан Тулуза 1:1 Кан Кан 0:0 Страсбург Кан 0:1 Нант Амьен 1:0 Кан Бастия 2:2 Кан Монпелье 2:0 Кан Вири-Шатийон 0:6 Кан Кан 0:1 Марсель Кан 1:3 Лилль Ред Стар 0:1 Кан
Реймс Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Реймс 0:3 Ним Анже 1:1 Реймс Реймс 0:2 Сент-Этьен Монако 0:0 Реймс
Реймс 1:1 Лилль Страсбург 4:0 Реймс Реймс 1:0 Нант Дижон 1:1 Реймс Реймс 2:2 Амьен Монпелье 2:4 Реймс Реймс 2:0 Ренн Тулуза 1:1 Реймс Реймс 2:1 Марсель Генгам 0:1 Реймс Тулуза 4:4 Реймс Реймс 1:1 Ницца Лион 1:1 Реймс Реймс 2:0 Ланс Реймс 2:2 Кан Реймс 2:1 Страсбург

Последние игры между собой

Кан: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Реймс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Реймс 2:2 Кан Лига 1 Кан 0:2 Реймс Лига 1 Реймс 0:1 Кан Лига 1 Кан 4:1 Реймс Лига 1
Реймс 0:2 Кан Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 36 28 4 4 100 - 32 88
2. Лилль Заявка 35 20 9 6 61 - 30 69
3. Лион Заявка 35 18 9 8 60 - 45 63
4. Сент-Этьен Заявка 36 18 8 10 55 - 40 62
5. Монпелье Заявка 36 15 13 8 52 - 40 58
6. Марсель Заявка 35 16 7 12 54 - 47 55
7. Ницца Заявка 36 14 11 11 28 - 32 53
8. Ним Заявка 36 15 7 14 53 - 53 52
9. Реймс Заявка 36 11 16 9 35 - 41 49
10. Нант Заявка 36 13 8 15 47 - 46 47
11. Страсбург Заявка 36 10 16 10 57 - 46 46
12. Ренн Заявка 35 11 12 12 49 - 50 45
13. Анже Заявка 36 10 15 11 43 - 43 45
14. Бордо Заявка 35 9 11 15 33 - 40 38
15. Тулуза Заявка 36 8 14 14 32 - 50 38
16. Амьен Заявка 36 8 11 17 29 - 49 35
17. Монако Заявка 36 7 12 17 36 - 55 33
18. Кан Заявка 36 7 12 17 29 - 49 33
19. Дижон Заявка 36 8 7 21 29 - 55 31
20. Генгам Заявка 35 5 10 20 24 - 63 25
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Кан играла лучше в этом тайме.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Herman Moussaki сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Гильберт Фредерик из команды Кан переиграл вратаря дальним ударом!
  • 45'
    Гильберт Фредерик из команды Кан делает отличный кросс...
  • 45'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 45'
    Herman Moussaki из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 44'
    Гильберт Фредерик из команды Кан делает неудачный навес.
  • Фол, нарушение
    43'
    Безумный фол. Ромао Алаиксис грубо играет против соперника. Пострадал Тшокунте Малик
  • 43'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    42'
    Чаварриа Пабло из команды Реймс играет слишком грубо. Гради Жонатан оказался на газоне.
  • 41'
    Отличный гол забил Фахир Файсал
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л Фахир Файсал закручивает штрафной в сетку! Великолепно
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Удин Реми из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Тшокунте Малик
  • 38'
    Отличный гол забил Думбия Мусса
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Думбия Мусса забивает!
  • 37'
    Плохо сыграл Тшокунте Малик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    37'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой справа.
  • 36'
    Удин Реми из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 36'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Матч возобновлен
  • 36'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 35'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    34'
    Менди Эдуар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    34'
    Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 34'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    33'
    Гради Жонатан из команды Кан опасно и грубо сыграл. Менди Эдуар пострадал.
  • 33'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
  • 33'
    Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 32'
    Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Фол, нарушение
    32'
    Кафаро Матьё наказан за толчок Фахир Файсал
  • 32'
    Хорошую попытку сделал Думбия Мусса. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 31'
    Плохо сыграл Гради Жонатан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 31'
    Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 30'
    Энгельс Бьорн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 29'
    Фахир Файсал из команды Кан отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Удар от ворот произведет Кан
  • 28'
    Кафаро Матьё не смог попасть в створ ударом издали
  • 27'
    Реймс контролирует мяч.
  • 26'
    Реймс контролирует мяч.
  • 26'
    Кан контролирует мяч.
  • 25'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 24'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Деминге Джесси из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    24'
    Тшокунте Малик из команды Кан опасно и грубо сыграл. Энгельс Бьорн пострадал.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Удин Реми из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Имору Эммануэль
  • 23'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Тшокунте Малик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    22'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой справа.
  • 21'
    Имору Эммануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 21'
    Удар от ворот произведет Кан
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 20'
    Думбия Мусса нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 20'
    Чаварриа Пабло из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 19'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Гради Жонатан из команды Кан поставил подножку. Пострадал Чаварриа Пабло
  • 18'
    Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
  • 18'
    Деминге Джесси навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Хауи Саиф-Эдин
  • 16'
    Реймс контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 15'
    Отличный гол забил Нинга Родрике
  • 14'
    Имору Эммануэль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    ГОООООЛ - Нинга Родрике Кан забивает ударом головой
  • 14'
    Имору Эммануэль из команды Кан делает отличный кросс...
  • 14'
    Кан имеет хороший шанс забить.
  • 14'
    Кан контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    13'
    Чаварриа Пабло совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    13'
    Чаварриа Пабло из команды Реймс толкнул локтем оппонента. Это Джику Александр заработал фол
  • 12'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 12'
    Удар от ворот произведет Кан
  • 11'
    Реймс контролирует мяч.
  • 11'
    Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Herman Moussaki
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 10'
    Кан контролирует мяч.
  • 9'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Энгельс Бьорн из команды Реймс играет слишком грубо. Herman Moussaki оказался на газоне.
  • 8'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Кафаро Матьё из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 5'
    Имору Эммануэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 5'
    Гильберт Фредерик из команды Кан делает пас партнеру.
  • 5'
    Herman Moussaki из команды Кан отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Реймс контролирует мяч.
  • 2'
    Реймс контролирует мяч.
  • 1'
    Кан контролирует мяч.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кан 3:2 Реймс
Кан
57.1% (89)
Ничья
26.9% (42)
Реймс
16% (25)
1:0 Кан
36.5% (57)
1:1 Ничья
20.5% (32)
2:1 Кан
15.4% (24)
1:2 Реймс
9.6% (15)
0:0 Ничья
5.1% (8)
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