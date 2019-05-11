Франция: Лига 1 2018-2019
Кан
3:2
Конец матча
Стадион: Стад Мишель д'Орнано Зрители: 18339
Реймс
13' Желтая карточкаЧаварриа Пабло
1:0
14' ГолНинга Родрике
1:1
37' ГолДумбия Мусса
2:1
40' ГолФахир Файсал
3:1
45' ГолГильберт Фредерик
81' Желтая карточкаЗахари Йонн
3:2
82' ПенальтиЗенели Арбер
89' Желтая карточкаФокет Томас
30
Самба
Брис
10
Фахир
Файсал
16
Менди
Эдуар
32
Фокет
Томас
13
Камара
Ассан
18
Удин
Реми
24
Кафаро
Матьё
25
Думбия
Мусса
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Фахир ФайсалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Захари ЙоннЗащитник
- Защитник
-
18 Бамму ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Меркадаль Фабьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Удин РемиПолузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Оджо ШейиПолузащитник
-
17 Зенели АрберПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сук Юн-ЧжунНападающий
-
Главный тренер: David Guion
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
13'
14'
1:0
37'
1:1
40'
2:1
45'
56'
81'
82'
3:2
89'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
8 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 8
-
4 Угловые 9
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Кан Последние 20 матчей: +6 =3 -11Генгам 0:0 Кан Кан 1:0 Дижон Ницца 0:1 Кан Кан 0:1 Анже
Реймс Последние 20 матчей: +7 =9 -4Реймс 0:3 Ним Анже 1:1 Реймс Реймс 0:2 Сент-Этьен Монако 0:0 Реймс
Последние игры между собой
Кан: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Реймс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|36
|28
|4
|4
|100 - 32
|88
|2.
|Лилль
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|61 - 30
|69
|3.
|Лион
|Заявка
|35
|18
|9
|8
|60 - 45
|63
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|55 - 40
|62
|5.
|Монпелье
|Заявка
|36
|15
|13
|8
|52 - 40
|58
|6.
|Марсель
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|54 - 47
|55
|7.
|Ницца
|Заявка
|36
|14
|11
|11
|28 - 32
|53
|8.
|Ним
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|53 - 53
|52
|9.
|Реймс
|Заявка
|36
|11
|16
|9
|35 - 41
|49
|10.
|Нант
|Заявка
|36
|13
|8
|15
|47 - 46
|47
|11.
|Страсбург
|Заявка
|36
|10
|16
|10
|57 - 46
|46
|12.
|Ренн
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|49 - 50
|45
|13.
|Анже
|Заявка
|36
|10
|15
|11
|43 - 43
|45
|14.
|Бордо
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|33 - 40
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|32 - 50
|38
|16.
|Амьен
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|29 - 49
|35
|17.
|Монако
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|36 - 55
|33
|18.
|Кан
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|29 - 49
|33
|19.
|Дижон
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|29 - 55
|31
|20.
|Генгам
|Заявка
|35
|5
|10
|20
|24 - 63
|25
Кан
57.1% (89)
Ничья
26.9% (42)
Реймс
16% (25)
1:0 Кан
36.5% (57)
1:1 Ничья
20.5% (32)
2:1 Кан
15.4% (24)
1:2 Реймс
9.6% (15)
0:0 Ничья
5.1% (8)
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