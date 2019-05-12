Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Лилль
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 41413
Бордо
0'
1:0
27' Гол
Реми Лоик
29' Желтая карточка
Плашил Ярослав
32' Желтая карточка
Адли Ясин
47' Желтая карточка
Реми Лоик
59' Желтая карточка
Сумар Бубакари
62' Желтая карточка
Башич Тома
76' Желтая карточка
Отавио Пассос
88' Красная карточка
Пабло Кастро
90'+5
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Габриэль
дос
Сантос
3
Коне
Юссуф
23
Мендес
Тьяго
24
Сумар
Бубакари
19
Пепе
Николя
12
Иконе
Джонатан
14
Бамба
Джонатан
9
Реми
Лоик
1
Костил
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
25
Пабло
Кастро
4
Кунде
Жюль
29
Пундже
Максим
18
Плашил
Ярослав
26
Башич
Тома
5
Отавио
Пассос
28
Юссуф
Зейду
19
Адли
Ясин
7
Бриан
Джимми
Лилль
4-2-3-1
Бордо
4-4-2

Ход матча

27'
Реми Лоик
(Иконе Джонатан)
1:0
29'
 
Плашил Ярослав
32'
 
Адли Ясин
47'
Реми Лоик
 
59'
Сумар Бубакари
 
62'
 
Башич Тома
64'
 
Камано Франсуа
Юссуф Зейду
69'
Фонте Руй
Реми Лоик
 
70'
 
Бенрау Яссин
Башич Тома
75'
 
Albert-Nicolas Lottin
Адли Ясин
76'
 
Отавио Пассос
79'
Тьяго Маия
Иконе Джонатан
 
88'
 
Пабло Кастро
90'
Араужо Луис
Пепе Николя
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Лион 2:2 Лилль Лилль 5:0 Ним Тулуза 0:0 Лилль Лилль 5:1 ПСЖ
Реймс 1:1 Лилль Нант 2:3 Лилль Лилль 0:1 Монако Сент-Этьен 0:1 Лилль Лилль 1:0 Дижон Страсбург 1:1 Лилль Лилль 0:0 Монпелье Генгам 0:2 Лилль Ренн 2:1 Лилль Лилль 4:0 Ницца Марсель 1:2 Лилль Сет 0:1 Лилль Лилль 2:1 Амьен Кан 1:3 Лилль Лилль 1:0 Сошо Лилль 1:2 Тулуза
Бордо Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Бордо 0:1 Анже Бордо 2:3 Лион Ним 2:1 Бордо Сент-Этьен 3:0 Бордо
Бордо 2:0 Марсель Амьен 0:0 Бордо Бордо 1:1 Ренн Монако 1:1 Бордо Бордо 1:2 Монпелье Нант 1:0 Бордо Бордо 0:0 Генгам Бордо 2:1 Тулуза ПСЖ 1:0 Бордо Марсель 1:0 Бордо Страсбург 3:2 Бордо Страсбург 1:0 Бордо Бордо 1:0 Дижон Анже 1:2 Бордо Ницца 1:0 Бордо Бордо 1:0 Гавр

Последние игры между собой

Лилль: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Бордо: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Бордо 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Бордо Лига 1 Лилль 2:3 Бордо Лига 1
Бордо 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 5:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Бордо Лига 1 Лилль 2:0 Бордо Лига 1 Лилль 1:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 4:5 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Товарищеские матчи Лилль 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 36 28 4 4 100 - 32 88
2. Лилль Заявка 36 21 9 6 62 - 30 72
3. Лион Заявка 35 18 9 8 60 - 45 63
4. Сент-Этьен Заявка 36 18 8 10 55 - 40 62
5. Монпелье Заявка 36 15 13 8 52 - 40 58
6. Марсель Заявка 35 16 7 12 54 - 47 55
7. Ницца Заявка 36 14 11 11 28 - 32 53
8. Ним Заявка 36 15 7 14 53 - 53 52
9. Реймс Заявка 36 11 16 9 35 - 41 49
10. Нант Заявка 36 13 8 15 47 - 46 47
11. Ренн Заявка 36 11 13 12 50 - 51 46
12. Страсбург Заявка 36 10 16 10 57 - 46 46
13. Анже Заявка 36 10 15 11 43 - 43 45
14. Бордо Заявка 36 9 11 16 33 - 41 38
15. Тулуза Заявка 36 8 14 14 32 - 50 38
16. Амьен Заявка 36 8 11 17 29 - 49 35
17. Монако Заявка 36 7 12 17 36 - 55 33
18. Кан Заявка 36 7 12 17 29 - 49 33
19. Дижон Заявка 36 8 7 21 29 - 55 31
20. Генгам Заявка 36 5 11 20 25 - 64 26
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 46'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Бамба Джонатан пробует нанести удар издали, но Костил Бенуа держит все под контролем
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 44'
    Сабали Юссуф из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 44'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Бордо контролирует мяч.
  • 42'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Коне Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Плашил Ярослав из команды Бордо подал угловой справа.
  • 42'
    Бриан Джимми из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 41'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Пундже Максим из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Челик Зеки
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 39'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Пепе Николя из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Пундже Максим
  • 38'
    Матч возобновлен
  • 37'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Башич Тома из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Коне Юссуф
  • 36'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Лилль контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 34'
    Юссуф Зейду нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 34'
    Отличные скиллы показывает Юссуф Зейду, обводя своих соперников
  • 33'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    32'
    Адли Ясин получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    32'
    Адли Ясин из команды Бордо играет слишком грубо. Челик Зеки оказался на газоне.
  • 32'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Опасность предотвращена - Пабло Кастро из команды Бордо вступил в отбор удачно
  • 31'
    Лилль начинает контратаку
  • 31'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    30'
    Бамба Джонатан из команды Лилль играет слишком грубо. Кунде Жюль оказался на газоне.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 30'
    Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Пепе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    29'
    Плашил Ярослав получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    29'
    Плашил Ярослав наказан за толчок Коне Юссуф
  • 28'
    Отличный командный гол!
  • 27'
    Иконе Джонатан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Реми Лоик классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
  • 27'
    Иконе Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Плашил Ярослав из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Иконе Джонатан
  • 26'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 24'
    Юссуф Зейду нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 23'
    Пундже Максим из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 22'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Матч возобновлен
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    21'
    Бриан Джимми из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Коне Юссуф пострадал.
  • Угловой
    20'
    Пепе Николя из команды Лилль подал угловой слева.
  • 20'
    Костил Бенуа не дал случится голу! Бамба Джонатан должен был забивать, но Костил Бенуа сделал отличный сейв
  • 20'
    Костил Бенуа не дал случится голу! Реми Лоик должен был забивать, но Костил Бенуа сделал отличный сейв
  • 20'
    Иконе Джонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • Офсайд
    19'
    Бриан Джимми из команды Бордо в офсайде
  • 18'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    17'
    Адли Ясин наказан за толчок Фонте Жозе
  • 17'
    Башич Тома из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 15'
    Матч возобновлен
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Травма, повреждение
    14'
    Меньян Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    14'
    Коне Юссуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    14'
    Юссуф Зейду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Иконе Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    12'
    Пепе Николя из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
  • 12'
    Пабло Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 11'
    Пепе Николя из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 11'
    Лилль контролирует мяч.
  • 10'
    Иконе Джонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • 9'
    Челик Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Плашил Ярослав из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    8'
    Бамба Джонатан наказан за толчок Сабали Юссуф
  • 7'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Сумар Бубакари из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Плашил Ярослав
  • 5'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 5'
    Сабали Юссуф не смог попасть в створ ударом издали
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 4'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Отавио Пассос из команды Бордо играет слишком грубо. Иконе Джонатан оказался на газоне.
  • 3'
    Лилль контролирует мяч.
  • 2'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Лилль начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лилль 1:0 Бордо
Лилль
90.7% (136)
Ничья
3.3% (5)
Бордо
6% (9)
2:1 Лилль
32.7% (49)
2:0 Лилль
28% (42)
1:0 Лилль
23.3% (35)
3:1 Лилль
5.3% (8)
1:2 Бордо
4% (6)
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