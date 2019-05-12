Франция: Лига 1 2018-2019
Лилль
1:0
Конец матча
Стадион: Пьер Моруа Зрители: 41413
Бордо
1:0
27' ГолРеми Лоик
29' Желтая карточкаПлашил Ярослав
32' Желтая карточкаАдли Ясин
47' Желтая карточкаРеми Лоик
59' Желтая карточкаСумар Бубакари
62' Желтая карточкаБашич Тома
76' Желтая карточкаОтавио Пассос
88' Красная карточкаПабло Кастро
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
23
Мендес
Тьяго
19
Пепе
Николя
20
Сабали
Юссуф
25
Пабло
Кастро
26
Башич
Тома
28
Юссуф
Зейду
19
Адли
Ясин
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
17 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
20 Тьяго МаияПолузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
-
10 Фонте РуйНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
25 Пабло КастроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
19 Адли ЯсинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
27'
1:0
29'
32'
47'
59'
62'
76'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +12 =5 -3Лион 2:2 Лилль Лилль 5:0 Ним Тулуза 0:0 Лилль Лилль 5:1 ПСЖ
Бордо Последние 20 матчей: +5 =4 -11Бордо 0:1 Анже Бордо 2:3 Лион Ним 2:1 Бордо Сент-Этьен 3:0 Бордо
Последние игры между собой
Лилль: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Бордо: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Бордо 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 5:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Бордо Лига 1 Лилль 2:0 Бордо Лига 1 Лилль 1:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 4:5 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Товарищеские матчи Лилль 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|36
|28
|4
|4
|100 - 32
|88
|2.
|Лилль
|Заявка
|36
|21
|9
|6
|62 - 30
|72
|3.
|Лион
|Заявка
|35
|18
|9
|8
|60 - 45
|63
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|55 - 40
|62
|5.
|Монпелье
|Заявка
|36
|15
|13
|8
|52 - 40
|58
|6.
|Марсель
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|54 - 47
|55
|7.
|Ницца
|Заявка
|36
|14
|11
|11
|28 - 32
|53
|8.
|Ним
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|53 - 53
|52
|9.
|Реймс
|Заявка
|36
|11
|16
|9
|35 - 41
|49
|10.
|Нант
|Заявка
|36
|13
|8
|15
|47 - 46
|47
|11.
|Ренн
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|50 - 51
|46
|12.
|Страсбург
|Заявка
|36
|10
|16
|10
|57 - 46
|46
|13.
|Анже
|Заявка
|36
|10
|15
|11
|43 - 43
|45
|14.
|Бордо
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|33 - 41
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|32 - 50
|38
|16.
|Амьен
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|29 - 49
|35
|17.
|Монако
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|36 - 55
|33
|18.
|Кан
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|29 - 49
|33
|19.
|Дижон
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|29 - 55
|31
|20.
|Генгам
|Заявка
|36
|5
|11
|20
|25 - 64
|26
Лилль
90.7% (136)
Ничья
3.3% (5)
Бордо
6% (9)
2:1 Лилль
32.7% (49)
2:0 Лилль
28% (42)
1:0 Лилль
23.3% (35)
3:1 Лилль
5.3% (8)
1:2 Бордо
4% (6)
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