Франция: Лига 1 2018-2019

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

46' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

44' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Коне Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

39' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

34' Отличные скиллы показывает Юссуф Зейду , обводя своих соперников

33' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Адли Ясин получил желтую карточку от судьи

32' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

30' Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Пепе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Плашил Ярослав получил желтую карточку от судьи

28' Отличный командный гол!

27' Г О О О О Л - Реми Лоик классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

27' Иконе Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

24' Удар от ворот произведет Лилль

22' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

15' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

15' Матч возобновлен

15' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

14' Меньян Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Коне Юссуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Юссуф Зейду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе

13' Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Пабло Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

9' Челик Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Удар от ворот произведет Лилль

5' Сабали Юссуф не смог попасть в створ ударом издали

5' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

4' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Лилль начинает с центра поля