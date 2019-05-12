Франция: Лига 1 2018-2019

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Ренн
1:1
Конец матча

Стадион:
Генгам
0'
1:0
15' Гол
Сарр Исмаила
21' Желтая карточка
Буриго Бенжамен
23' Желтая карточка
Ньямси Жерзино
33' Желтая карточка
Блас Людовик
80' Вторая желтая карточка
Ньямси Жерзино
1:1
87' Гол
Менди Александр
1:1
90' Не забитый пенальти
Тюрам Маркус
90'+5
40
Коубек
Томаш
2
Зеффан
Мехди
3
Да
Сильва
Дамьен
20
Ньямси
Жерзино
15
Бенсебаини
Рами
14
Буриго
Бенжамен
8
Гренье
Клеман
7
Сарр
Исмаила
18
Бен
Арфа
Хатем
12
Силики
Джеймс
11
Ньянг
М'Байе
16
Кайяр
Марк-Орель
2
Икоко
Джордан
29
Кербра
Кристоф
15
Сорбон
Жереми
5
Ребошу
Педру
8
До
Лука
6
Фири
Лебоганг
22
Дидо
Этьен
7
Блас
Людовик
11
Тюрам
Маркус
24
Коко
Маркус
Ренн
4-2-3-1
Генгам
4-3-3

Ход матча

15'
Сарр Исмаила
(Ньянг М'Байе)
1:0
21'
Буриго Бенжамен
 
23'
Ньямси Жерзино
 
33'
 
Блас Людовик
46'
 
Менди Александр
До Лука
65'
Дель Кастильо Ромен
Силики Джеймс
 
67'
 
Ру Нолан
Дидо Этьен
78'
Юханссон Якоб
Сарр Исмаила
 
80'
Ньямси Жерзино
 
86'
Желен Жереми
Бен Арфа Хатем
 
87'
1:1
Менди Александр
90'
1:1
Тюрам Маркус

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 13
  • 6 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Тулуза 2:2 Ренн Ренн 2:2 Монако Ренн 2:2 ПСЖ Дижон 3:2 Ренн
Ренн 0:0 Ницца Ним 3:1 Ренн Анже 3:3 Ренн Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион Бордо 1:1 Ренн Арсенал 3:0 Ренн Ренн 3:1 Кан Ренн 3:1 Арсенал Ренн 2:0 Орлеан Ренн 1:1 Марсель Бетис 1:3 Ренн Реймс 2:0 Ренн Ренн 3:3 Бетис Ренн 3:0 Сент-Этьен Ренн 2:1 Лилль
Генгам Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Генгам 0:0 Кан Ницца 3:0 Генгам Генгам 1:3 Марсель Страсбург 3:3 Генгам
Генгам 1:1 Монако Монпелье 2:0 Генгам Страсбург 0:0 Генгам Генгам 1:0 Дижон Тулуза 1:0 Генгам Генгам 0:0 Нант Генгам 1:0 Анже Бордо 0:0 Генгам Лион 2:1 Генгам Генгам 0:2 Лилль Генгам 1:2 Лион Генгам 2:2 Монако Генгам 0:1 Реймс Нанси 1:2 Генгам ПСЖ 9:0 Генгам Генгам 2:1 Ренн

Последние игры между собой

Ренн: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 11
Генгам: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 5
Генгам 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Генгам Лига 1 Генгам 2:0 Ренн Лига 1 Генгам 1:1 Ренн Лига 1
Ренн 1:0 Генгам Лига 1 Ренн 1:2 Генгам Товарищеские матчи Ренн 0:3 Генгам Лига 1 Генгам 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Генгам Лига 1 Генгам 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:2 Генгам Кубок Ренн 0:2 Генгам Лига 1 Генгам 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Генгам Товарищеские матчи Ренн 1:2 Генгам Международные матчи (клубы) Генгам 3:1 Ренн Кубок лиги Ренн 1:2 Генгам Кубок Ренн 4:0 Генгам Товарищеские матчи Ренн 1:1 Генгам Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 36 28 4 4 100 - 32 88
2. Лилль Заявка 35 20 9 6 61 - 30 69
3. Лион Заявка 35 18 9 8 60 - 45 63
4. Сент-Этьен Заявка 36 18 8 10 55 - 40 62
5. Монпелье Заявка 36 15 13 8 52 - 40 58
6. Марсель Заявка 35 16 7 12 54 - 47 55
7. Ницца Заявка 36 14 11 11 28 - 32 53
8. Ним Заявка 36 15 7 14 53 - 53 52
9. Реймс Заявка 36 11 16 9 35 - 41 49
10. Нант Заявка 36 13 8 15 47 - 46 47
11. Ренн Заявка 36 11 13 12 50 - 51 46
12. Страсбург Заявка 36 10 16 10 57 - 46 46
13. Анже Заявка 36 10 15 11 43 - 43 45
14. Бордо Заявка 35 9 11 15 33 - 40 38
15. Тулуза Заявка 36 8 14 14 32 - 50 38
16. Амьен Заявка 36 8 11 17 29 - 49 35
17. Монако Заявка 36 7 12 17 36 - 55 33
18. Кан Заявка 36 7 12 17 29 - 49 33
19. Дижон Заявка 36 8 7 21 29 - 55 31
20. Генгам Заявка 36 5 11 20 25 - 64 26
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ренн 1:1 Генгам
Ренн
86.8% (131)
Ничья
9.3% (14)
Генгам
4% (6)
1:0 Ренн
31.8% (48)
2:1 Ренн
31.8% (48)
2:0 Ренн
18.5% (28)
1:1 Ничья
7.3% (11)
0:1 Генгам
2% (3)
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