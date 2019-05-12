Франция: Лига 1 2018-2019

Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

94' Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе

94' Дель Кастильо Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

92' Удар от ворот произведет Ренн

92' Какой промах! Тюрам Маркус имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

90' Хорошую попытку сделал Тюрам Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Г О О О О Л - Менди Александр забивает!

87' Генгам имеет хороший шанс забить.

87' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

85' Удар от ворот произведет Ренн

84' Хорошую попытку сделал Менди Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе

81' Матч возобновлен

81' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

80' Менди Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' ШАНС! Коко Маркус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

77' Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе

77' О, нет. Из многообещающей позиции Менди Александр из команды Генгам наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

77' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

75' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Хорошую попытку сделал Ньянг М'Байе . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Удар от ворот произведет Ренн

73' Коко Маркус не смог попасть в створ ударом издали

73' Кайяр Марк-Орель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

71' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе

68' Бенсебаини Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Удар от ворот произведет Ренн

67' ШАНС! Менди Александр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

66' Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

66' Гренье Клеман из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

65' Сарр Исмаила из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

64' Как он промахнулся? Коко Маркус имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

63' Ребошу Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Генгам

62' Выглядело как неплохой момент. Сарр Исмаила из команды Ренн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

60' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

60' Удар от ворот произведет Генгам

60' Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе

60' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Ребошу Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Кербра Кристоф получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Кербра Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Кербра Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Удар от ворот произведет Генгам

53' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Ренн

52' Менди Александр не смог попасть в створ ударом издали

51' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Удар от ворот произведет Генгам

51' Буриго Бенжамен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

50' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

49' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Ренн