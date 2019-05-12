Франция: Лига 1 2018-2019
Ренн
1:1
Конец матча
Стадион: Роазон Парк
Генгам
1:0
15' ГолСарр Исмаила
21' Желтая карточкаБуриго Бенжамен
23' Желтая карточкаНьямси Жерзино
33' Желтая карточкаБлас Людовик
80' Вторая желтая карточкаНьямси Жерзино
1:1
87' ГолМенди Александр
1:1
90' Не забитый пенальтиТюрам Маркус
40
Коубек
Томаш
11
Ньянг
М'Байе
8
До
Лука
22
Дидо
Этьен
11
Тюрам
Маркус
24
Коко
Маркус
- Основной состав
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дидо ЭтьенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Тюрам МаркусНападающий
-
24 Коко МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Эбоа ФеликсЗащитник
-
21 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ру НоланНападающий
- Нападающий
-
33 Louis Carnot
-
Главный тренер: Гурвенье Жоселен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
15'
1:0
21'
23'
33'
67'
80'
87'
1:1
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 13
-
6 Угловые 8
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +8 =7 -5Тулуза 2:2 Ренн Ренн 2:2 Монако Ренн 2:2 ПСЖ Дижон 3:2 Ренн
Генгам Последние 20 матчей: +5 =5 -10Генгам 0:0 Кан Ницца 3:0 Генгам Генгам 1:3 Марсель Страсбург 3:3 Генгам
Последние игры между собой
Ренн: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 11
Генгам: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 5
Ренн 1:0 Генгам Лига 1 Ренн 1:2 Генгам Товарищеские матчи Ренн 0:3 Генгам Лига 1 Генгам 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Генгам Лига 1 Генгам 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:2 Генгам Кубок Ренн 0:2 Генгам Лига 1 Генгам 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Генгам Товарищеские матчи Ренн 1:2 Генгам Международные матчи (клубы) Генгам 3:1 Ренн Кубок лиги Ренн 1:2 Генгам Кубок Ренн 4:0 Генгам Товарищеские матчи Ренн 1:1 Генгам Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|36
|28
|4
|4
|100 - 32
|88
|2.
|Лилль
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|61 - 30
|69
|3.
|Лион
|Заявка
|35
|18
|9
|8
|60 - 45
|63
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|55 - 40
|62
|5.
|Монпелье
|Заявка
|36
|15
|13
|8
|52 - 40
|58
|6.
|Марсель
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|54 - 47
|55
|7.
|Ницца
|Заявка
|36
|14
|11
|11
|28 - 32
|53
|8.
|Ним
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|53 - 53
|52
|9.
|Реймс
|Заявка
|36
|11
|16
|9
|35 - 41
|49
|10.
|Нант
|Заявка
|36
|13
|8
|15
|47 - 46
|47
|11.
|Ренн
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|50 - 51
|46
|12.
|Страсбург
|Заявка
|36
|10
|16
|10
|57 - 46
|46
|13.
|Анже
|Заявка
|36
|10
|15
|11
|43 - 43
|45
|14.
|Бордо
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|33 - 40
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|32 - 50
|38
|16.
|Амьен
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|29 - 49
|35
|17.
|Монако
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|36 - 55
|33
|18.
|Кан
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|29 - 49
|33
|19.
|Дижон
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|29 - 55
|31
|20.
|Генгам
|Заявка
|36
|5
|11
|20
|25 - 64
|26
Ренн
86.8% (131)
Ничья
9.3% (14)
Генгам
4% (6)
1:0 Ренн
31.8% (48)
2:1 Ренн
31.8% (48)
2:0 Ренн
18.5% (28)
1:1 Ничья
7.3% (11)
0:1 Генгам
2% (3)
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