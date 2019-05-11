Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Амьен
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 11684
Тулуза
0'
9' Желтая карточка
Жюльен Кристофер
24' Желтая карточка
Сидибе Калиду
57' Желтая карточка
Дибасси Бакай
61' Желтая карточка
Дурмаз Джимми
78' Желтая карточка
Годдос Саман
82' Желтая карточка
Каюзак Янник
90'+4
1
Гартнер
Регис
4
Крафт
Эмиль
3
Аденон
Халед
12
Дибасси
Бакай
26
Питерс
Эрик
6
Монкондю
Томас
5
Гнаоре
Эдди
17
Блен
Алексис
20
Тьоте
Шейк
9
Гирасси
Серу
10
Мендоса
Стивен
1
Гойкоэчеа
Мауро
2
Амьен-Аду
Кельвен
3
Сёдзи
Гэн
6
Жюльен
Кристофер
12
Силла
Иссиага
15
Босток
Джон
26
Сидибе
Калиду
14
Доссеви
Матьё
21
Дурмаз
Джимми
7
Градель
Макс-Ален
9
Саного
Яя
Амьен
4-3-3
Тулуза
4-2-3-1

Ход матча

9'
 
Жюльен Кристофер
24'
 
Сидибе Калиду
46'
Годдос Саман
Мендоса Стивен
 
57'
Дибасси Бакай
 
61'
 
Дурмаз Джимми
63'
Конате Мусса
Гнаоре Эдди
 
65'
 
Лейя-Исека Аарон
Саного Яя
74'
 
Каюзак Янник
Сидибе Калиду
78'
Годдос Саман
 
80'
Отеро Хуан
Тьоте Шейк
 
82'
 
Каюзак Янник

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Амьен Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Монпелье 1:1 Амьен Амьен 0:0 Страсбург Нант 3:2 Амьен Дижон 0:0 Амьен
Амьен 2:2 Сент-Этьен Амьен 0:0 Бордо Анже 0:0 Амьен Амьен 2:1 Ним Реймс 2:2 Амьен Амьен 1:0 Ницца Марсель 2:0 Амьен Амьен 1:0 Кан Ренн 1:0 Амьен Амьен 0:1 Лион Амьен 0:2 Лион Лилль 2:1 Амьен Амьен 0:3 ПСЖ Амьен 0:0 Анже Амьен 1:0 Валансьен Бордо 1:1 Амьен
Тулуза Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Тулуза 2:2 Ренн Сент-Этьен 2:0 Тулуза Тулуза 0:0 Лилль Монпелье 2:1 Тулуза
Тулуза 1:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ Ницца 1:1 Тулуза Тулуза 1:0 Генгам Лион 5:1 Тулуза Тулуза 1:1 Кан Бордо 2:1 Тулуза Тулуза 1:1 Реймс Нант 2:0 Тулуза Монако 2:1 Тулуза Тулуза 0:0 Анже Тулуза 4:4 Реймс Ним 0:1 Тулуза Тулуза 2:2 Лион Тулуза 1:2 Страсбург Тулуза 4:1 Ницца

Последние игры между собой

Амьен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Тулуза: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Тулуза 0:1 Амьен Лига 1 Амьен 0:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:0 Амьен Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 36 28 4 4 100 - 32 88
2. Лилль Заявка 35 20 9 6 61 - 30 69
3. Лион Заявка 35 18 9 8 60 - 45 63
4. Сент-Этьен Заявка 36 18 8 10 55 - 40 62
5. Монпелье Заявка 36 15 13 8 52 - 40 58
6. Марсель Заявка 35 16 7 12 54 - 47 55
7. Ницца Заявка 36 14 11 11 28 - 32 53
8. Ним Заявка 36 15 7 14 53 - 53 52
9. Реймс Заявка 36 11 16 9 35 - 41 49
10. Нант Заявка 36 13 8 15 47 - 46 47
11. Страсбург Заявка 36 10 16 10 57 - 46 46
12. Ренн Заявка 35 11 12 12 49 - 50 45
13. Анже Заявка 36 10 15 11 43 - 43 45
14. Бордо Заявка 35 9 11 15 33 - 40 38
15. Тулуза Заявка 36 8 14 14 32 - 50 38
16. Амьен Заявка 36 8 11 17 29 - 49 35
17. Монако Заявка 36 7 12 17 36 - 55 33
18. Кан Заявка 36 7 12 17 29 - 49 33
19. Дижон Заявка 36 8 7 21 29 - 55 31
20. Генгам Заявка 35 5 10 20 24 - 63 25
  • Первый тайм
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Фол, нарушение
    48'
    Назначен штрафной. Пострадал Блен Алексис, его свалил Саного Яя.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 47'
    Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 46'
    Мендоса Стивен из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 46'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Гирасси Серу наказан за толчок Сёдзи Гэн
  • Травма, повреждение
    44'
    Питерс Эрик возвращается на поле.
  • 44'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    43'
    Ох, нехорошо это выглядит. Питерс Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    43'
    Питерс Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 43'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 42'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Мендоса Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза играет слишком грубо. Питерс Эрик оказался на газоне.
  • 39'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Гирасси Серу из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Жюльен Кристофер
  • 38'
    Крафт Эмиль из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 38'
    Мендоса Стивен из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 37'
    Саного Яя из команды Тулуза сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 37'
    Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
  • 37'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Амьен контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    36'
    Жюльен Кристофер из команды Тулуза играет слишком грубо. Гирасси Серу оказался на газоне.
  • 35'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Силла Иссиага из команды Тулуза играет слишком грубо. Мендоса Стивен оказался на газоне.
  • Офсайд
    34'
    Саного Яя из команды Тулуза в офсайде
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Блен Алексис из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
  • 33'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Амьен контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    31'
    Градель Макс-Ален наказан за толчок Крафт Эмиль
  • Фол, нарушение
    30'
    Тьоте Шейк наказан за толчок Градель Макс-Ален
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 29'
    Доссеви Матьё нанес удар головой, но Гартнер Регис спокойно отбил мяч.
  • 29'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
  • 29'
    Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Игрок из команды Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 28'
    Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Тулуза начинает контратаку
  • 28'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 27'
    Гирасси Серу не смог попасть в створ ударом издали
  • 27'
    Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Тулуза имеет хороший шанс забить.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 26'
    Крафт Эмиль из команды Амьен делает неудачный навес.
  • 26'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    После штрафного удара,который нанес Гирасси Серу мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • Желтая карточка
    24'
    Калиду Сидибе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    24'
    Калиду Сидибе из команды Тулуза играет слишком грубо. Блен Алексис оказался на газоне.
  • Офсайд
    24'
    Саного Яя из команды Тулуза в офсайде
  • Фол, нарушение
    23'
    Гирасси Серу наказан за толчок Калиду Сидибе
  • 23'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 23'
    Дурмаз Джимми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 23'
    Отличные скиллы показывает Дурмаз Джимми, обводя своих соперников
  • 22'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза.
  • 21'
    Тулуза контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Калиду Сидибе из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Гирасси Серу из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
  • 19'
    Сёдзи Гэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Безумный фол. Босток Джон грубо играет против соперника. Пострадал Блен Алексис
  • 18'
    Гирасси Серу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 18'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    17'
    Мендоса Стивен возвращается на поле.
  • 17'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    16'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мендоса Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    15'
    Мендоса Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    Матч возобновлен
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Калиду Сидибе из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
  • 14'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 13'
    Тулуза контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Калиду Сидибе из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
  • 12'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Босток Джон наказан за толчок Гнаоре Эдди
  • Травма, повреждение
    11'
    Тьоте Шейк возвращается на поле.
  • 11'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 11'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 10'
    Сантиметры! Удар с лета нанес Гирасси Серу, но попал в штангу!
  • 10'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    10'
    Ох, нехорошо это выглядит. Тьоте Шейк получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Желтая карточка
    9'
    Жюльен Кристофер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Травма, повреждение
    8'
    Тьоте Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Доссеви Матьё из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
  • 8'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 7'
    Гирасси Серу нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 7'
    Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Калиду Сидибе из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Тьоте Шейк
  • 6'
    Гойкоэчеа Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Тьоте Шейк из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Сёдзи Гэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Гнаоре Эдди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Жюльен Кристофер наказан за толчок Гирасси Серу
  • 3'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Амьен контролирует мяч.
  • 2'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Амьен контролирует мяч.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 1'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Тулуза начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Амьен 0:0 Тулуза
Амьен
35.5% (55)
Ничья
47.1% (73)
Тулуза
17.4% (27)
1:1 Ничья
39.4% (61)
1:0 Амьен
23.2% (36)
2:1 Амьен
11.6% (18)
1:2 Тулуза
9% (14)
0:0 Ничья
5.8% (9)
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