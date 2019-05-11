Франция: Лига 1 2018-2019
Амьен
0:0
Конец матча
Стадион: Де ла Ликорн Зрители: 11684
Тулуза
9' Желтая карточкаЖюльен Кристофер
24' Желтая карточкаСидибе Калиду
57' Желтая карточкаДибасси Бакай
61' Желтая карточкаДурмаз Джимми
78' Желтая карточкаГоддос Саман
82' Желтая карточкаКаюзак Янник
26
Питерс
Эрик
17
Блен
Алексис
20
Тьоте
Шейк
15
Босток
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Питерс ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
-
20 Тьоте ШейкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Конате МуссаНападающий
-
24 Бодмер МатьёНападающий
-
11 Отеро ХуанНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Босток ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Видаль МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Казанова Ален
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
24'
57'
61'
78'
80'
82'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Амьен Последние 20 матчей: +4 =9 -7Монпелье 1:1 Амьен Амьен 0:0 Страсбург Нант 3:2 Амьен Дижон 0:0 Амьен
Тулуза Последние 20 матчей: +5 =7 -8Тулуза 2:2 Ренн Сент-Этьен 2:0 Тулуза Тулуза 0:0 Лилль Монпелье 2:1 Тулуза
Последние игры между собой
Амьен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Тулуза: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|36
|28
|4
|4
|100 - 32
|88
|2.
|Лилль
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|61 - 30
|69
|3.
|Лион
|Заявка
|35
|18
|9
|8
|60 - 45
|63
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|55 - 40
|62
|5.
|Монпелье
|Заявка
|36
|15
|13
|8
|52 - 40
|58
|6.
|Марсель
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|54 - 47
|55
|7.
|Ницца
|Заявка
|36
|14
|11
|11
|28 - 32
|53
|8.
|Ним
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|53 - 53
|52
|9.
|Реймс
|Заявка
|36
|11
|16
|9
|35 - 41
|49
|10.
|Нант
|Заявка
|36
|13
|8
|15
|47 - 46
|47
|11.
|Страсбург
|Заявка
|36
|10
|16
|10
|57 - 46
|46
|12.
|Ренн
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|49 - 50
|45
|13.
|Анже
|Заявка
|36
|10
|15
|11
|43 - 43
|45
|14.
|Бордо
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|33 - 40
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|32 - 50
|38
|16.
|Амьен
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|29 - 49
|35
|17.
|Монако
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|36 - 55
|33
|18.
|Кан
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|29 - 49
|33
|19.
|Дижон
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|29 - 55
|31
|20.
|Генгам
|Заявка
|35
|5
|10
|20
|24 - 63
|25
Амьен
35.5% (55)
Ничья
47.1% (73)
Тулуза
17.4% (27)
1:1 Ничья
39.4% (61)
1:0 Амьен
23.2% (36)
2:1 Амьен
11.6% (18)
1:2 Тулуза
9% (14)
0:0 Ничья
5.8% (9)
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