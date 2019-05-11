Франция: Лига 1 2018-2019

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Калиду Сидибе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Тулуза

47' Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

44' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Питерс Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Питерс Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

39' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

33' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

29' Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе

29' Игрок из команды Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Удар от ворот произведет Тулуза

27' Гирасси Серу не смог попасть в створ ударом издали

27' Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Тулуза имеет хороший шанс забить.

26' Удар от ворот произведет Тулуза

26' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' После штрафного удара,который нанес Гирасси Серу мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

25' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

24' Калиду Сидибе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

23' Гирасси Серу наказан за толчок Калиду Сидибе

23' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Амьен

23' Отличные скиллы показывает Дурмаз Джимми , обводя своих соперников

22' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза

20' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

19' Сёдзи Гэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Мендоса Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Мендоса Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

12' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

11' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Тулуза

10' Сантиметры! Удар с лета нанес Гирасси Серу , но попал в штангу!

10' Матч возобновлен

10' Ох, нехорошо это выглядит. Тьоте Шейк получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Жюльен Кристофер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

8' Тьоте Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Тулуза

7' Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Гойкоэчеа Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Сёдзи Гэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Гнаоре Эдди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

3' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Амьен

1' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Тулуза начинает с центра поля