Франция: Лига 1 2018-2019

Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшная посещаемость составляет 13105 болельщиков

95' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

94' Г О О О О Л - Квон Чхан Хун изменил счет на табло!

94' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Удар от ворот произведет Страсбург

94' ШАНС! Хаддади Уссама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

93' Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Саммаритано Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

90' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Ажорк Людовик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

89' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

84' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

84' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Удар от ворот произведет Дижон

81' Мотиба Лебо наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

81' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

80' Хорошую попытку сделал Квон Чхан Хун . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Страсбург

79' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

77' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Дижон

76' Как он промахнулся? Ажорк Людовик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

76' Митрович Стефан имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот

75' Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Шафик Фуад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Шафик Фуад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Хорошую попытку сделал Томассон Адриен . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

70' Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Г О О О О Л - Ажорк Людовик первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

68' Рунарссон Рунар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Мари Жордан из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

67' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Мари Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

65' Удар от ворот произведет Страсбург

64' О, нет. Из многообещающей позиции Тавареш Жулио из команды Дижон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

64' Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Матч возобновлен

60' Тавареш Жулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

60' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Дижон

59' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

55' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Опасность! Амальфитано Ромен из команды Дижон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

54' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

53' Слити Наим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

51' Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Страсбург