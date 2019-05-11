Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Дижон
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 13105
Страсбург
0'
14' Желтая карточка
Бальмон Флорен
1:0
40' Пенальти
Тавареш Жулио
1:1
68' Гол
Ажорк Людовик
89' Желтая карточка
Ажорк Людовик
2:1
90' Гол
Квон Чхан Хун
90'+6
1
Рунарссон
Рунар
26
Шафик
Фуад
18
Ямбере
Седрик
24
Лаутоа
Веслей
5
Хаддади
Уссама
14
Мари
Жордан
20
Амальфитано
Ромен
15
Бальмон
Флорен
9
Саид
Уэсли
11
Тавареш
Жулио
10
Слити
Наим
1
Селс
Матц
27
Лала
Кенни
5
Коне
Ламин
13
Митрович
Стефан
3
Н'Дур
Абдалла
23
Кароль
Лионель
17
Гонсальвес
Антони
14
Прчич
Саньин
26
Томассон
Адриен
12
Мотиба
Лебо
25
Ажорк
Людовик
Дижон
4-3-3
Страсбург
5-3-2

Ход матча

14'
Бальмон Флорен
 
40'
Тавареш Жулио
1:0
63'
 
Да Кошта Нуну
Прчич Саньин
63'
 
Фофана Юссуф
Кароль Лионель
68'
1:1
Ажорк Людовик
76'
Квон Чхан Хун
Бальмон Флорен
 
82'
Каба Сори
Слити Наим
 
82'
Саммаритано Фредерик
Саид Уэсли
 
84'
 
Сиссоко Ибраима
Мотиба Лебо
89'
 
Ажорк Людовик
90'
Квон Чхан Хун
(Тавареш Жулио)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Нант 3:0 Дижон Кан 1:0 Дижон Дижон 3:2 Ренн Дижон 0:0 Амьен
Лион 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ницца Генгам 1:0 Дижон Дижон 0:4 ПСЖ Дижон 1:1 Реймс Лилль 1:0 Дижон ПСЖ 3:0 Дижон Дижон 0:1 Сент-Этьен Ним 2:0 Дижон Дижон 1:2 Марсель Круа 0:3 Дижон Анже 1:0 Дижон Дижон 2:0 Монако Сент-Этьен 3:6 Дижон Бордо 1:0 Дижон Дижон 1:1 Монпелье
Страсбург Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Страсбург 1:1 Марсель Амьен 0:0 Страсбург Страсбург 1:3 Монпелье Страсбург 3:3 Генгам
ПСЖ 2:2 Страсбург Страсбург 4:0 Реймс Страсбург 0:0 Генгам Ним 2:2 Страсбург Страсбург 2:2 Лион Ницца 1:0 Страсбург Страсбург 1:1 Лилль Кан 0:0 Страсбург Сент-Этьен 2:1 Страсбург Страсбург 1:2 Анже Страсбург 3:2 Бордо Страсбург 1:0 Бордо ПСЖ 2:0 Страсбург Монако 1:5 Страсбург Гренобль 0:1 Страсбург Тулуза 1:2 Страсбург

Последние игры между собой

Дижон: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 6
Страсбург: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 0
Страсбург 3:0 Дижон Лига 1 Страсбург 3:2 Дижон Товарищеские матчи Страсбург 3:2 Дижон Лига 1 Страсбург 3:2 Дижон Кубок
Дижон 1:1 Страсбург Лига 1 Дижон 0:0 Страсбург Товарищеские матчи Страсбург 3:1 Дижон Лига 2 Дижон 0:0 Страсбург Лига 2 Страсбург 0:0 Дижон Лига 2 Дижон 1:3 Страсбург Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 36 28 4 4 100 - 32 88
2. Лилль Заявка 35 20 9 6 61 - 30 69
3. Лион Заявка 35 18 9 8 60 - 45 63
4. Сент-Этьен Заявка 36 18 8 10 55 - 40 62
5. Монпелье Заявка 36 15 13 8 52 - 40 58
6. Марсель Заявка 35 16 7 12 54 - 47 55
7. Ницца Заявка 36 14 11 11 28 - 32 53
8. Ним Заявка 36 15 7 14 53 - 53 52
9. Реймс Заявка 36 11 16 9 35 - 41 49
10. Нант Заявка 36 13 8 15 47 - 46 47
11. Страсбург Заявка 36 10 16 10 57 - 46 46
12. Ренн Заявка 35 11 12 12 49 - 50 45
13. Анже Заявка 36 10 15 11 43 - 43 45
14. Бордо Заявка 35 9 11 15 33 - 40 38
15. Тулуза Заявка 36 8 14 14 32 - 50 38
16. Амьен Заявка 36 8 11 17 29 - 49 35
17. Монако Заявка 36 7 12 17 36 - 55 33
18. Кан Заявка 36 7 12 17 29 - 49 33
19. Дижон Заявка 36 8 7 21 29 - 55 31
20. Генгам Заявка 35 5 10 20 24 - 63 25
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Дижон 2:1 Страсбург
Дижон
42.2% (65)
Ничья
33.1% (51)
Страсбург
24.7% (38)
1:1 Ничья
26.6% (41)
1:0 Дижон
20.8% (32)
2:1 Дижон
18.2% (28)
1:2 Страсбург
13.6% (21)
0:1 Страсбург
8.4% (13)
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