Франция: Лига 1 2018-2019
Дижон
2:1
Конец матча
Стадион: Стад Гастон Жерар Зрители: 13105
Страсбург
14' Желтая карточкаБальмон Флорен
1:0
40' ПенальтиТавареш Жулио
1:1
68' ГолАжорк Людовик
89' Желтая карточкаАжорк Людовик
2:1
90' ГолКвон Чхан Хун
26
Шафик
Фуад
14
Мари
Жордан
10
Слити
Наим
27
Лала
Кенни
14
Прчич
Саньин
12
Мотиба
Лебо
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Слити НаимНападающий
- Запасные игроки
-
16 Аллен БоббиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Каба СориНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
40'
1:0
68'
1:1
82'
89'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +5 =3 -12Нант 3:0 Дижон Кан 1:0 Дижон Дижон 3:2 Ренн Дижон 0:0 Амьен
Страсбург Последние 20 матчей: +7 =8 -5Страсбург 1:1 Марсель Амьен 0:0 Страсбург Страсбург 1:3 Монпелье Страсбург 3:3 Генгам
ПСЖ 2:2 Страсбург Страсбург 4:0 Реймс Страсбург 0:0 Генгам Ним 2:2 Страсбург Страсбург 2:2 Лион Ницца 1:0 Страсбург Страсбург 1:1 Лилль Кан 0:0 Страсбург Сент-Этьен 2:1 Страсбург Страсбург 1:2 Анже Страсбург 3:2 Бордо Страсбург 1:0 Бордо ПСЖ 2:0 Страсбург Монако 1:5 Страсбург Гренобль 0:1 Страсбург Тулуза 1:2 Страсбург
Последние игры между собой
Дижон: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 6
Страсбург: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|36
|28
|4
|4
|100 - 32
|88
|2.
|Лилль
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|61 - 30
|69
|3.
|Лион
|Заявка
|35
|18
|9
|8
|60 - 45
|63
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|55 - 40
|62
|5.
|Монпелье
|Заявка
|36
|15
|13
|8
|52 - 40
|58
|6.
|Марсель
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|54 - 47
|55
|7.
|Ницца
|Заявка
|36
|14
|11
|11
|28 - 32
|53
|8.
|Ним
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|53 - 53
|52
|9.
|Реймс
|Заявка
|36
|11
|16
|9
|35 - 41
|49
|10.
|Нант
|Заявка
|36
|13
|8
|15
|47 - 46
|47
|11.
|Страсбург
|Заявка
|36
|10
|16
|10
|57 - 46
|46
|12.
|Ренн
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|49 - 50
|45
|13.
|Анже
|Заявка
|36
|10
|15
|11
|43 - 43
|45
|14.
|Бордо
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|33 - 40
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|32 - 50
|38
|16.
|Амьен
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|29 - 49
|35
|17.
|Монако
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|36 - 55
|33
|18.
|Кан
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|29 - 49
|33
|19.
|Дижон
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|29 - 55
|31
|20.
|Генгам
|Заявка
|35
|5
|10
|20
|24 - 63
|25
Дижон
42.2% (65)
Ничья
33.1% (51)
Страсбург
24.7% (38)
1:1 Ничья
26.6% (41)
1:0 Дижон
20.8% (32)
2:1 Дижон
18.2% (28)
1:2 Страсбург
13.6% (21)
0:1 Страсбург
8.4% (13)
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