Франция: Лига 1 2018-2019
Ним
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Стадион: Дес Костьерес
Монако
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +8 =2 -10Реймс 0:3 Ним Лилль 5:0 Ним Ним 2:1 Бордо Марсель 2:1 Ним
Монако Последние 20 матчей: +5 =8 -7Монако 2:3 Сент-Этьен Ренн 2:2 Монако ПСЖ 3:1 Монако Монако 0:0 Реймс
Последние игры между собой
Ним: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Монако: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|98 - 31
|85
|2.
|Лилль
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|61 - 30
|69
|3.
|Лион
|Заявка
|35
|18
|9
|8
|60 - 45
|63
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|55 - 39
|62
|5.
|Марсель
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|54 - 47
|55
|6.
|Монпелье
|Заявка
|35
|14
|13
|8
|51 - 40
|55
|7.
|Ницца
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|27 - 31
|52
|8.
|Ним
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|52 - 53
|49
|9.
|Реймс
|Заявка
|35
|11
|16
|8
|33 - 38
|49
|10.
|Нант
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|46 - 45
|46
|11.
|Страсбург
|Заявка
|35
|10
|16
|9
|56 - 44
|46
|12.
|Ренн
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|49 - 50
|45
|13.
|Анже
|Заявка
|35
|10
|15
|10
|42 - 41
|45
|14.
|Бордо
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|33 - 40
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|32 - 50
|37
|16.
|Амьен
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|29 - 49
|34
|17.
|Монако
|Заявка
|35
|7
|12
|16
|36 - 54
|33
|18.
|Кан
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|26 - 47
|30
|19.
|Дижон
|Заявка
|35
|7
|7
|21
|27 - 54
|28
|20.
|Генгам
|Заявка
|35
|5
|10
|20
|24 - 63
|25
Ним
26.1% (18)
Ничья
26.1% (18)
Монако
47.8% (33)
1:1 Ничья
20.3% (14)
1:2 Монако
20.3% (14)
2:1 Ним
17.4% (12)
0:1 Монако
14.5% (10)
1:3 Монако
5.8% (4)
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