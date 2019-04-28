Франция: Лига 1 2018-2019

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Ним
 
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Стадион:
Монако

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Реймс 0:3 Ним Лилль 5:0 Ним Ним 2:1 Бордо Марсель 2:1 Ним
Ним 3:1 Ренн Ним 2:0 Кан Сент-Этьен 2:1 Ним Ним 2:2 Страсбург Амьен 2:1 Ним ПСЖ 3:0 Ним Ним 2:0 Дижон Нант 2:4 Ним Ним 1:1 Монпелье Ницца 2:0 Ним Ним 3:1 Анже Ним 0:1 Тулуза Ним 1:0 Нант Лион-Дюшер 3:0 Ним Ренн 4:0 Ним Гавр 2:1 Ним
Монако Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Монако 2:3 Сент-Этьен Ренн 2:2 Монако ПСЖ 3:1 Монако Монако 0:0 Реймс
Генгам 1:1 Монако Монако 0:1 Кан Лилль 0:1 Монако Монако 1:1 Бордо Анже 2:2 Монако Монако 2:0 Лион Монако 1:0 Нант Монпелье 2:2 Монако Монако 2:1 Тулуза Генгам 2:2 Монако Дижон 2:0 Монако Монако 1:3 Метц Монако 1:5 Страсбург Монако 1:1 Ницца Марсель 1:1 Монако Монако 1:1 Ренн

Последние игры между собой

Ним: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Монако: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Монако 1:1 Ним Лига 1 Монако 4:1 Ним Товарищеские матчи Ним 0:2 Монако Кубок Ним 0:1 Монако Лига 2
Монако 1:1 Ним Лига 2 Ним 1:1 Монако Кубок лиги
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 27 4 4 98 - 31 85
2. Лилль Заявка 35 20 9 6 61 - 30 69
3. Лион Заявка 35 18 9 8 60 - 45 63
4. Сент-Этьен Заявка 35 18 8 9 55 - 39 62
5. Марсель Заявка 35 16 7 12 54 - 47 55
6. Монпелье Заявка 35 14 13 8 51 - 40 55
7. Ницца Заявка 35 14 10 11 27 - 31 52
8. Ним Заявка 35 14 7 14 52 - 53 49
9. Реймс Заявка 35 11 16 8 33 - 38 49
10. Нант Заявка 35 13 7 15 46 - 45 46
11. Страсбург Заявка 35 10 16 9 56 - 44 46
12. Ренн Заявка 35 11 12 12 49 - 50 45
13. Анже Заявка 35 10 15 10 42 - 41 45
14. Бордо Заявка 35 9 11 15 33 - 40 38
15. Тулуза Заявка 35 8 13 14 32 - 50 37
16. Амьен Заявка 35 8 10 17 29 - 49 34
17. Монако Заявка 35 7 12 16 36 - 54 33
18. Кан Заявка 35 6 12 17 26 - 47 30
19. Дижон Заявка 35 7 7 21 27 - 54 28
20. Генгам Заявка 35 5 10 20 24 - 63 25
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ним - Монако

    До начала игры, которая состоится 11.05.2019, осталось 2 дня 15 часов 19 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Ним - Монако
    Ним
    26.1% (18)
    Ничья
    26.1% (18)
    Монако
    47.8% (33)
    1:1 Ничья
    20.3% (14)
    1:2 Монако
    20.3% (14)
    2:1 Ним
    17.4% (12)
    0:1 Монако
    14.5% (10)
    1:3 Монако
    5.8% (4)
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