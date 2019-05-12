Голландия: Эредивизие 2018-2019

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  4. Эредивизие 2018-2019
Виллем II
2:3
Конец матча

Стадион:
Эммен
0'
31' Желтая карточка
Чакон Майкл
1:0
35' Гол
Павлидис Вангелис
2:0
39' Гол
Исак Александр
2:1
42' Гол
Слагвеер Лусиано
60' Желтая карточка
Де Леув Михаэль
2:2
71' Гол
Бен Мусса Хилал
72' Желтая карточка
Бейл Гленн
2:3
79' Гол
Де Леув Михаэль
90'+4
12
Вуд
Майкл
3
Хееркенс
Фреек
25
Майсснер
Томас
4
Питерс
Йорденс
5
Паласиос
Диего
26
Тапия
Ренато
14
Кроули
Дэниэл
8
Льонч
Поль
15
Данкерлёй
Дамил
9
Исак
Александр
10
Павлидис
Вангелис
12
Схерпен
Кьелл
23
Бейл
Гленн
33
Куйперс
Ник
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
20
Чакон
Майкл
8
Бен
Мусса
Хилал
17
Слагвеер
Лусиано
15
Де
Леув
Михаэль
10
Баннинк
Александер
25
Ариас
Яфар
Виллем II
4-3-3
Эммен
4-2-3-1

Ход матча

31'
 
Чакон Майкл
35'
Павлидис Вангелис
(Исак Александр)
1:0
39'
Исак Александр
(Кроули Дэниэл)
2:0
42'
2:1
Слагвеер Лусиано
60'
 
Де Леув Михаэль
70'
Врусай Мариос
Данкерлёй Дамил
 
70'
 
Sven Braken
Баннинк Александер
71'
2:2
Бен Мусса Хилал
72'
 
Бейл Гленн
79'
2:3
Де Леув Михаэль
80'
 
Веендорп Кезиа
Чакон Майкл
90'
 
Де Вос Робберт
Слагвеер Лусиано

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Виллем II 0:4 Аякс Виллем II 0:3 ПСВ Эксельсиор 1:1 Виллем II Виллем II 2:0 ПЕК Зволле
Виллем II 1:4 Аякс Хераклес 3:4 Виллем II Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:3 Виллем II Виллем II 3:2 Де Графсхап Херенвен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:2 Виллем II ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:2 Гронинген Утрехт 0:1 Виллем II Твенте 2:3 Виллем II Виллем II 2:0 НАК Бреда Боруссия-2 Д 3:2 Виллем II Эммен 0:2 Виллем II
Эммен Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Херенвен 3:0 Эммен Де Графсхап 1:0 Эммен Эммен 2:0 Утрехт НАК Бреда 1:1 Эммен
Эммен 2:0 Херенвен Эммен 2:5 Аякс ПЕК Зволле 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Эммен 1:1 Хераклес Фейеноорд 4:0 Эммен Эммен 0:3 Витесс Эксельсиор 2:1 Эммен Эммен 3:2 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 5:0 Эммен ВВВ-Венло 2:3 Эммен Эммен 2:2 ПСВ Фортуна 1:0 Эммен Эммен 0:2 Виллем II Гронинген 1:2 Эммен Эммен 1:4 Фейеноорд

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Эммен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Эммен 0:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:2 Эммен Первый дивизион Эммен 1:0 Виллем II Первый дивизион Виллем II 5:0 Эммен Первый дивизион
Эммен 0:2 Виллем II Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 33 27 2 4 115 - 31 83
2. ПСВ Заявка 33 25 5 3 95 - 25 80
3. Фейеноорд Заявка 33 19 5 9 71 - 40 62
4. АЗ Алкмаар Заявка 33 17 7 9 62 - 39 58
5. Утрехт Заявка 33 14 8 11 57 - 50 50
6. Витесс Заявка 33 13 11 9 67 - 50 50
7. Хераклес Заявка 33 15 3 15 60 - 65 48
8. Гронинген Заявка 33 13 6 14 39 - 40 45
9. Виллем II Заявка 33 13 5 15 56 - 66 44
10. АДО Ден Хааг Заявка 33 11 9 13 52 - 61 42
11. ВВВ-Венло Заявка 33 11 8 14 46 - 60 41
12. Херенвен Заявка 33 10 11 12 63 - 70 41
13. ПЕК Зволле Заявка 33 11 5 17 44 - 57 38
14. Эммен Заявка 33 9 8 16 40 - 72 35
15. Фортуна Ситтард Заявка 33 9 7 17 49 - 76 34
16. Эксельсиор Заявка 33 8 6 19 42 - 77 30
17. Де Графсхап Заявка 33 8 5 20 37 - 71 29
18. НАК Бреда Заявка 33 5 7 21 29 - 74 22
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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