Голландия: Эредивизие 2018-2019
Виллем II
2:3
Конец матча
Стадион: Конинг Виллем II
Эммен
31' Желтая карточкаЧакон Майкл
1:0
35' ГолПавлидис Вангелис
2:0
39' ГолИсак Александр
2:1
42' ГолСлагвеер Лусиано
60' Желтая карточкаДе Леув Михаэль
2:2
71' ГолБен Мусса Хилал
72' Желтая карточкаБейл Гленн
2:3
79' ГолДе Леув Михаэль
12
Вуд
Майкл
26
Тапия
Ренато
23
Бейл
Гленн
33
Куйперс
Ник
22
Кавлан
Канер
20
Чакон
Майкл
25
Ариас
Яфар
- Основной состав
-
12 Вуд МайклВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Анита ВурнонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Саддики ДрисПолузащитник
-
28 Luuk Brand
-
Главный тренер: Костер Адри
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
-
33 Куйперс НикЗащитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ариас ЯфарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
44 Лукич АндрейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Sven BrakenНападающий
-
-
Главный тренер: Dick Lukkien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
31'
35'
39'
2:0
42'
2:1
60'
71'
2:2
72'
79'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +11 =1 -8Виллем II 0:4 Аякс Виллем II 0:3 ПСВ Эксельсиор 1:1 Виллем II Виллем II 2:0 ПЕК Зволле
Виллем II 1:4 Аякс Хераклес 3:4 Виллем II Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:3 Виллем II Виллем II 3:2 Де Графсхап Херенвен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:2 Виллем II ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:2 Гронинген Утрехт 0:1 Виллем II Твенте 2:3 Виллем II Виллем II 2:0 НАК Бреда Боруссия-2 Д 3:2 Виллем II Эммен 0:2 Виллем II
Эммен Последние 20 матчей: +5 =3 -12Херенвен 3:0 Эммен Де Графсхап 1:0 Эммен Эммен 2:0 Утрехт НАК Бреда 1:1 Эммен
Эммен 2:0 Херенвен Эммен 2:5 Аякс ПЕК Зволле 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Эммен 1:1 Хераклес Фейеноорд 4:0 Эммен Эммен 0:3 Витесс Эксельсиор 2:1 Эммен Эммен 3:2 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 5:0 Эммен ВВВ-Венло 2:3 Эммен Эммен 2:2 ПСВ Фортуна 1:0 Эммен Эммен 0:2 Виллем II Гронинген 1:2 Эммен Эммен 1:4 Фейеноорд
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Эммен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|33
|27
|2
|4
|115 - 31
|83
|2.
|ПСВ
|Заявка
|33
|25
|5
|3
|95 - 25
|80
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|33
|19
|5
|9
|71 - 40
|62
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|62 - 39
|58
|5.
|Утрехт
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|57 - 50
|50
|6.
|Витесс
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|67 - 50
|50
|7.
|Хераклес
|Заявка
|33
|15
|3
|15
|60 - 65
|48
|8.
|Гронинген
|Заявка
|33
|13
|6
|14
|39 - 40
|45
|9.
|Виллем II
|Заявка
|33
|13
|5
|15
|56 - 66
|44
|10.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|52 - 61
|42
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|46 - 60
|41
|12.
|Херенвен
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|63 - 70
|41
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|44 - 57
|38
|14.
|Эммен
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|40 - 72
|35
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|49 - 76
|34
|16.
|Эксельсиор
|Заявка
|33
|8
|6
|19
|42 - 77
|30
|17.
|Де Графсхап
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|37 - 71
|29
|18.
|НАК Бреда
|Заявка
|33
|5
|7
|21
|29 - 74
|22
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