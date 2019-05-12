Голландия: Эредивизие 2018-2019

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  4. Эредивизие 2018-2019
Аякс
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 53520
Утрехт
0'
0:1
1' Гол
Бауссайд Отман
7' Желтая карточка
Базур Рихедли
1:1
14' Гол
Хунтелаар Клаас-Ян
36' Желтая карточка
Летсерт Тимо
40' Желтая карточка
Янссен Виллем
2:1
45' Гол
Ван де Бек Донни
54' Желтая карточка
Ван де Стрек Сандер
60' Желтая карточка
Тальяфико Николас
3:1
75' Гол
Тадич Душан
4:1
80' Пенальти
Тадич Душан
90'+3
24
Онана
Андре
3
Вельтман
Йоел
4
Де
Лихт
Маттайс
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
12
Мазрауи
Нуссер
6
Ван
де
Бек
Донни
21
Де
Йонг
Френки
22
Зиеш
Хаким
9
Хунтелаар
Клаас-Ян
10
Тадич
Душан
1
Йенсен
Давид
17
Клейбер
Шон
15
Летсерт
Тимо
14
Янссен
Виллем
24
Николя
Гавори
6
Штридер
Рико
23
Базур
Рихедли
10
Густафссон
Симон
7
Керк
Гирано
26
Бауссайд
Отман
22
Ван
де
Стрек
Сандер
Аякс
4-3-3
Утрехт
4-1-2-2-1

Ход матча

1'
0:1
Бауссайд Отман
(Керк Гирано)
7'
 
Базур Рихедли
14'
Хунтелаар Клаас-Ян
(Ван де Бек Донни)
1:1
36'
 
Летсерт Тимо
40'
 
Янссен Виллем
45'
Ван де Бек Донни
(Тадич Душан)
2:1
46'
 
Венема Ник
Бауссайд Отман
54'
 
Ван де Стрек Сандер
58'
 
Бергстрём Эмиль
Летсерт Тимо
60'
Тальяфико Николас
 
66'
 
Гёртлер Лукас
Базур Рихедли
72'
Шоне Лассе
Мазрауи Нуссер
 
75'
Тадич Душан
(Хунтелаар Клаас-Ян)
3:1
80'
Тадич Душан
4:1
86'
Синкгравен Дэйли
Зиеш Хаким
 
90'
Траоре Лассина
Хунтелаар Клаас-Ян
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Аякс 2:3 Тоттенхэм Виллем II 0:4 Аякс Тоттенхэм 0:1 Аякс Аякс 4:2 Витесс
Гронинген 0:1 Аякс Ювентус 1:2 Аякс Аякс 6:2 Эксельсиор Аякс 1:1 Ювентус Виллем II 1:4 Аякс Эммен 2:5 Аякс Аякс 3:1 ПСВ АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 2:1 ПЕК Зволле Аякс 4:0 Фортуна Ситтард Реал Мадрид 1:4 Аякс Фейеноорд 0:3 Аякс АДО Ден Хааг 1:5 Аякс Аякс 5:0 НАК Бреда Аякс 1:2 Реал Мадрид Хераклес 1:0 Аякс
Утрехт Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Утрехт 2:1 Фортуна Ситтард Эммен 2:0 Утрехт Утрехт 0:0 Витесс АДО Ден Хааг 5:0 Утрехт
ВВВ-Венло 2:6 Утрехт Утрехт 3:2 Фейеноорд НАК Бреда 0:4 Утрехт Утрехт 0:0 Гронинген Хераклес 1:5 Утрехт Утрехт 0:0 Эксельсиор Де Графсхап 0:1 Утрехт Утрехт 2:2 ПСВ ПЕК Зволле 4:3 Утрехт Утрехт 0:1 Виллем II АЗ Алкмаар 3:0 Утрехт Утрехт 1:2 Остенде Штуттгарт 2:3 Утрехт Утрехт 1:3 Аякс Фейеноорд 1:0 Утрехт Херенвен 2:3 Утрехт

Последние игры между собой

Аякс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Утрехт: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Утрехт 1:3 Аякс Эредивизие Утрехт 0:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:1 Аякс Эредивизие
Аякс 3:2 Утрехт Эредивизие Аякс 2:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Аякс Эредивизие Утрехт 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:3 Аякс Кубок Аякс 0:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 6:4 Аякс Эредивизие Утрехт 3:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Утрехт Эредивизие Аякс 4:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:0 Аякс Эредивизие
Команда И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 33 27 2 4 115 - 31 83
2. ПСВ Заявка 33 25 5 3 95 - 25 80
3. Фейеноорд Заявка 33 19 5 9 71 - 40 62
4. АЗ Алкмаар Заявка 33 17 7 9 62 - 39 58
5. Утрехт Заявка 33 14 8 11 57 - 50 50
6. Витесс Заявка 33 13 11 9 67 - 50 50
7. Хераклес Заявка 33 15 3 15 60 - 65 48
8. Гронинген Заявка 33 13 6 14 39 - 40 45
9. Виллем II Заявка 33 13 5 15 56 - 66 44
10. АДО Ден Хааг Заявка 33 11 9 13 52 - 61 42
11. ВВВ-Венло Заявка 33 11 8 14 46 - 60 41
12. Херенвен Заявка 33 10 11 12 63 - 70 41
13. ПЕК Зволле Заявка 33 11 5 17 44 - 57 38
14. Эммен Заявка 33 9 8 16 40 - 72 35
15. Фортуна Ситтард Заявка 33 9 7 17 49 - 76 34
16. Эксельсиор Заявка 33 8 6 19 42 - 77 30
17. Де Графсхап Заявка 33 8 5 20 37 - 71 29
18. НАК Бреда Заявка 33 5 7 21 29 - 74 22
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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