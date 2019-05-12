Голландия: Эредивизие 2018-2019
Аякс
4:1
Конец матча
Стадион: Йохан Кройф Арена Зрители: 53520
Утрехт
0:1
1' ГолБауссайд Отман
7' Желтая карточкаБазур Рихедли
1:1
14' ГолХунтелаар Клаас-Ян
36' Желтая карточкаЛетсерт Тимо
40' Желтая карточкаЯнссен Виллем
2:1
45' ГолВан де Бек Донни
54' Желтая карточкаВан де Стрек Сандер
60' Желтая карточкаТальяфико Николас
3:1
75' ГолТадич Душан
4:1
80' ПенальтиТадич Душан
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
22
Зиеш
Хаким
10
Тадич
Душан
17
Клейбер
Шон
15
Летсерт
Тимо
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Де Вит ДаниПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
37 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
-
15 Летсерт ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Венема НикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дик Адвокаат
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
1'
0:1
14'
36'
40'
45'
2:1
75'
80'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
10 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +15 =1 -4Аякс 2:3 Тоттенхэм Виллем II 0:4 Аякс Тоттенхэм 0:1 Аякс Аякс 4:2 Витесс
Гронинген 0:1 Аякс Ювентус 1:2 Аякс Аякс 6:2 Эксельсиор Аякс 1:1 Ювентус Виллем II 1:4 Аякс Эммен 2:5 Аякс Аякс 3:1 ПСВ АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 2:1 ПЕК Зволле Аякс 4:0 Фортуна Ситтард Реал Мадрид 1:4 Аякс Фейеноорд 0:3 Аякс АДО Ден Хааг 1:5 Аякс Аякс 5:0 НАК Бреда Аякс 1:2 Реал Мадрид Хераклес 1:0 Аякс
Утрехт Последние 20 матчей: +8 =4 -8Утрехт 2:1 Фортуна Ситтард Эммен 2:0 Утрехт Утрехт 0:0 Витесс АДО Ден Хааг 5:0 Утрехт
ВВВ-Венло 2:6 Утрехт Утрехт 3:2 Фейеноорд НАК Бреда 0:4 Утрехт Утрехт 0:0 Гронинген Хераклес 1:5 Утрехт Утрехт 0:0 Эксельсиор Де Графсхап 0:1 Утрехт Утрехт 2:2 ПСВ ПЕК Зволле 4:3 Утрехт Утрехт 0:1 Виллем II АЗ Алкмаар 3:0 Утрехт Утрехт 1:2 Остенде Штуттгарт 2:3 Утрехт Утрехт 1:3 Аякс Фейеноорд 1:0 Утрехт Херенвен 2:3 Утрехт
Последние игры между собой
Аякс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Утрехт: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Аякс 3:2 Утрехт Эредивизие Аякс 2:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Аякс Эредивизие Утрехт 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:3 Аякс Кубок Аякс 0:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 6:4 Аякс Эредивизие Утрехт 3:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Утрехт Эредивизие Аякс 4:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:0 Аякс Эредивизие
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|33
|27
|2
|4
|115 - 31
|83
|2.
|ПСВ
|Заявка
|33
|25
|5
|3
|95 - 25
|80
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|33
|19
|5
|9
|71 - 40
|62
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|62 - 39
|58
|5.
|Утрехт
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|57 - 50
|50
|6.
|Витесс
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|67 - 50
|50
|7.
|Хераклес
|Заявка
|33
|15
|3
|15
|60 - 65
|48
|8.
|Гронинген
|Заявка
|33
|13
|6
|14
|39 - 40
|45
|9.
|Виллем II
|Заявка
|33
|13
|5
|15
|56 - 66
|44
|10.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|52 - 61
|42
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|46 - 60
|41
|12.
|Херенвен
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|63 - 70
|41
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|44 - 57
|38
|14.
|Эммен
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|40 - 72
|35
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|49 - 76
|34
|16.
|Эксельсиор
|Заявка
|33
|8
|6
|19
|42 - 77
|30
|17.
|Де Графсхап
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|37 - 71
|29
|18.
|НАК Бреда
|Заявка
|33
|5
|7
|21
|29 - 74
|22
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