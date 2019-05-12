Голландия: Эредивизие 2018-2019

Второй тайм

93' Тадич Душан из команды Аякс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

93' Аякс заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

92' ПЕРЕКЛАДИНА! Траоре Лассина упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

91' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

87' Сегодняшная посещаемость составляет 53520 болельщиков

86' Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

80' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

80' Г О О О О Л - Тадич Душан из команды Аякс забивает с точки!

75' Г О О О О Л - Тадич Душан изменил счет на табло!

75' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

73' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Блинд Дэйли из команды Аякс

72' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Утрехт

71' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Аякс имеет хороший шанс забить.

70' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

69' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Матч возобновлен

65' Базур Рихедли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

64' Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе

64' Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

63' Аякс имеет хороший шанс забить.

63' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Базур Рихедли получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Базур Рихедли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Онана Андре взял и забрал мяч на выходе

61' Отличные скиллы показывает Керк Гирано , обводя своих соперников

60' Тальяфико Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Тальяфико Николас получил желтую карточку от судьи

60' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

58' Матч возобновлен

56' Летсерт Тимо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Плохо сыграл Штридер Рико - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

55' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

51' Удар от ворот произведет Аякс

51' Хунтелаар Клаас-Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

50' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Керк Гирано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля