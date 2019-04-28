Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Динамо Москва
 
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Стадион:
Ростов

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +7 =7 -6
ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ахмат Зенит 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Крылья Советов
Динамо Москва 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Оренбург 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Спартак Москва Уфа 1:2 Динамо Москва Спартак Юрмала 2:1 Динамо Москва Рубин 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:0 Иртыш Павлодар Динамо Москва 5:0 Чихура Динамо Москва 1:1 Сёнан Бельмаре Динамо Москва 1:1 Локомотив Ташкент Динамо Москва 1:2 Ягеллония Динамо Бухарест 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Погонь Щецин
Ростов Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов
Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов Ростов 1:0 Краснодар Ростов 3:0 Вентспилс Ростов 1:1 Лиллестрём Волеренга 1:1 Ростов Эстерсунд 4:2 Ростов Ростов 0:5 Зенит Ростов 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 1:0 Атырау

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Ростов: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Ростов 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:0 Ростов Кубок
Динамо Москва 1:3 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 7:3 Ростов Премьер-лига Ростов 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Ростов Кубок Динамо Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 18 4 5 50 - 26 58
2. Локомотив Москва Заявка 27 14 7 6 38 - 26 49
3. Краснодар Заявка 27 13 8 6 47 - 23 47
4. ЦСКА Москва Заявка 27 12 9 6 38 - 20 45
5. Спартак Москва Заявка 27 12 7 8 33 - 28 43
6. Арсенал Тула Заявка 27 11 9 7 36 - 27 42
7. Ростов Заявка 27 9 10 8 24 - 22 37
8. Оренбург Заявка 27 10 6 11 33 - 32 36
9. Ахмат Заявка 27 9 9 9 25 - 28 36
10. Рубин Заявка 27 7 14 6 24 - 25 35
11. Урал Заявка 27 9 6 12 27 - 41 33
12. Динамо Москва Заявка 27 6 12 9 23 - 23 30
13. Крылья Советов Заявка 27 8 4 15 23 - 36 28
14. Уфа Заявка 27 5 11 11 24 - 30 26
15. Анжи Заявка 27 5 5 17 13 - 47 20
16. Енисей Заявка 27 4 7 16 21 - 45 19
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Ростов

    До начала игры, которая состоится 10.05.2019, осталось 2 дня 13 часов 41 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Динамо Москва - Ростов
    Динамо Москва
    35.2% (31)
    Ничья
    46.6% (41)
    Ростов
    18.2% (16)
    1:1 Ничья
    40.9% (36)
    1:0 Динамо Москва
    19.3% (17)
    2:1 Динамо Москва
    13.6% (12)
    0:1 Ростов
    9.1% (8)
    1:2 Ростов
    6.8% (6)
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