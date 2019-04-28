Россия: Премьер-лига 2018-2019
Динамо Москва
Позже
Стадион: Арена Химки
Ростов
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +7 =7 -6ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ахмат Зенит 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Крылья Советов
Динамо Москва 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Оренбург 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Спартак Москва Уфа 1:2 Динамо Москва Спартак Юрмала 2:1 Динамо Москва Рубин 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:0 Иртыш Павлодар Динамо Москва 5:0 Чихура Динамо Москва 1:1 Сёнан Бельмаре Динамо Москва 1:1 Локомотив Ташкент Динамо Москва 1:2 Ягеллония Динамо Бухарест 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Погонь Щецин
Ростов Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов
Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов Ростов 1:0 Краснодар Ростов 3:0 Вентспилс Ростов 1:1 Лиллестрём Волеренга 1:1 Ростов Эстерсунд 4:2 Ростов Ростов 0:5 Зенит Ростов 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 1:0 Атырау
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Ростов: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Динамо Москва 1:3 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 7:3 Ростов Премьер-лига Ростов 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Ростов Кубок Динамо Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|50 - 26
|58
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|38 - 26
|49
|3.
|Краснодар
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|47 - 23
|47
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|38 - 20
|45
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|33 - 28
|43
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|36 - 27
|42
|7.
|Ростов
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|24 - 22
|37
|8.
|Оренбург
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|33 - 32
|36
|9.
|Ахмат
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|25 - 28
|36
|10.
|Рубин
|Заявка
|27
|7
|14
|6
|24 - 25
|35
|11.
|Урал
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|27 - 41
|33
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|23 - 23
|30
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|23 - 36
|28
|14.
|Уфа
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|24 - 30
|26
|15.
|Анжи
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|13 - 47
|20
|16.
|Енисей
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|21 - 45
|19
Динамо Москва
35.2% (31)
Ничья
46.6% (41)
Ростов
18.2% (16)
1:1 Ничья
40.9% (36)
1:0 Динамо Москва
19.3% (17)
2:1 Динамо Москва
13.6% (12)
0:1 Ростов
9.1% (8)
1:2 Ростов
6.8% (6)
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