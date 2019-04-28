Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Рубин

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Енисей Ростов 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва
Ахмат 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Зенит Локомотив Москва 2:2 Ростов Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Анжи 0:2 Локомотив Москва Рубин 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Локомотив Москва 1:1 Мольде Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Локомотив Москва 5:1 Викинг Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Краснодар 1:0 Локомотив Москва Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва Ростов 1:1 Локомотив Москва
Рубин Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Рубин 2:0 Оренбург Спартак Москва 1:1 Рубин Рубин 1:1 Уфа Урал 2:1 Рубин
Крылья Советов 1:0 Рубин Рубин 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Рубин Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 3:0 Рубин Рубин 0:1 Локомотив Москва Рубин 1:0 Ахмат Рубин 2:2 Динамо Москва Рубин 0:1 Тобол Рубин 0:1 Оренбург Рубин 2:1 Шахтёр Солигорск Рубин 0:0 Раднички Ниш Фастав Злин 0:0 Рубин Рубин 2:2 Слован Братислава Рубин 0:1 Тромсё Рубин 2:2 Вииторул Констанца

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Рубин: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Рубин 0:1 Локомотив Москва Кубок Локомотив Москва 1:0 Рубин Кубок Рубин 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига
Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Кубок Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 4:0 Локомотив Москва Кубок Рубин 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Рубин Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 18 4 5 50 - 26 58
2. Локомотив Москва Заявка 27 14 7 6 38 - 26 49
3. Краснодар Заявка 27 13 8 6 47 - 23 47
4. ЦСКА Москва Заявка 27 12 9 6 38 - 20 45
5. Спартак Москва Заявка 27 12 7 8 33 - 28 43
6. Арсенал Тула Заявка 27 11 9 7 36 - 27 42
7. Ростов Заявка 27 9 10 8 24 - 22 37
8. Оренбург Заявка 27 10 6 11 33 - 32 36
9. Ахмат Заявка 27 9 9 9 25 - 28 36
10. Рубин Заявка 27 7 14 6 24 - 25 35
11. Урал Заявка 27 9 6 12 27 - 41 33
12. Динамо Москва Заявка 27 6 12 9 23 - 23 30
13. Крылья Советов Заявка 27 8 4 15 23 - 36 28
14. Уфа Заявка 27 5 11 11 24 - 30 26
15. Анжи Заявка 27 5 5 17 13 - 47 20
16. Енисей Заявка 27 4 7 16 21 - 45 19
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Рубин

    До начала игры, которая состоится 10.05.2019, осталось 2 дня 18 часов 41 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Рубин
    Локомотив Москва
    91.9% (79)
    Ничья
    7% (6)
    Рубин
    1.2% (1)
    2:1 Локомотив Москва
    41.9% (36)
    1:0 Локомотив Москва
    23.3% (20)
    2:0 Локомотив Москва
    20.9% (18)
    3:1 Локомотив Москва
    4.7% (4)
    1:1 Ничья
    4.7% (4)
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