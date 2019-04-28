Россия: Премьер-лига 2018-2019
Локомотив Москва
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Стадион: РЖД Арена
Рубин
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =6 -3Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Енисей Ростов 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва
Ахмат 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Зенит Локомотив Москва 2:2 Ростов Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Анжи 0:2 Локомотив Москва Рубин 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Локомотив Москва 1:1 Мольде Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Локомотив Москва 5:1 Викинг Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Краснодар 1:0 Локомотив Москва Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва Ростов 1:1 Локомотив Москва
Рубин Последние 20 матчей: +3 =9 -8Рубин 2:0 Оренбург Спартак Москва 1:1 Рубин Рубин 1:1 Уфа Урал 2:1 Рубин
Крылья Советов 1:0 Рубин Рубин 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Рубин Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 3:0 Рубин Рубин 0:1 Локомотив Москва Рубин 1:0 Ахмат Рубин 2:2 Динамо Москва Рубин 0:1 Тобол Рубин 0:1 Оренбург Рубин 2:1 Шахтёр Солигорск Рубин 0:0 Раднички Ниш Фастав Злин 0:0 Рубин Рубин 2:2 Слован Братислава Рубин 0:1 Тромсё Рубин 2:2 Вииторул Констанца
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Рубин: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Кубок Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 4:0 Локомотив Москва Кубок Рубин 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Рубин Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|50 - 26
|58
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|38 - 26
|49
|3.
|Краснодар
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|47 - 23
|47
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|38 - 20
|45
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|33 - 28
|43
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|36 - 27
|42
|7.
|Ростов
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|24 - 22
|37
|8.
|Оренбург
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|33 - 32
|36
|9.
|Ахмат
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|25 - 28
|36
|10.
|Рубин
|Заявка
|27
|7
|14
|6
|24 - 25
|35
|11.
|Урал
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|27 - 41
|33
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|23 - 23
|30
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|23 - 36
|28
|14.
|Уфа
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|24 - 30
|26
|15.
|Анжи
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|13 - 47
|20
|16.
|Енисей
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|21 - 45
|19
Локомотив Москва
91.9% (79)
Ничья
7% (6)
Рубин
1.2% (1)
2:1 Локомотив Москва
41.9% (36)
1:0 Локомотив Москва
23.3% (20)
2:0 Локомотив Москва
20.9% (18)
3:1 Локомотив Москва
4.7% (4)
1:1 Ничья
4.7% (4)
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