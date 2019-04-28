Россия: Премьер-лига 2018-2019
Зенит
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Стадион: Газпром Арена
ЦСКА Москва
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ахмат 1:1 Зенит Зенит 4:2 Крылья Советов Зенит 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:3 Зенит
Зенит 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:1 Оренбург Зенит 0:3 Аустрия Вена Спартак Москва 1:1 Зенит Вильярреал 2:1 Зенит Зенит 2:1 Уфа Зенит 1:3 Вильярреал Урал 0:1 Зенит Зенит 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Зенит Сарпсборг-08 1:2 Зенит Дюделанж 0:0 Зенит Эльче 0:2 Зенит Ростов 0:5 Зенит Зенит 0:3 Спартак Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +12 =5 -3ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Краснодар 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Уфа Урал 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Уфа Картахена 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл ЦСКА Москва 3:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Одд ЦСКА Москва 3:3 Сарпсборг-08 ЦСКА Москва 2:1 Нордшелланн ЦСКА Москва 2:1 Мольде ЦСКА Москва 5:0 Вентспилс Реал Мадрид 0:3 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Зенит: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
ЦСКА Москва: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Зенит Суперкубок ЦСКА Москва 1:4 Зенит Кубок Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Зенит Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 ЦСКА Москва Объединённый суперкубок Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Зенит Суперкубок Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Зенит Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Зенит Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|50 - 26
|58
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|38 - 26
|49
|3.
|Краснодар
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|47 - 23
|47
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|38 - 20
|45
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|33 - 28
|43
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|36 - 27
|42
|7.
|Ростов
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|24 - 22
|37
|8.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|28
|10
|7
|11
|33 - 32
|37
|9.
|Ахмат
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|25 - 28
|36
|10.
|Рубин
|Заявка
|27
|7
|14
|6
|24 - 25
|35
|11.
|Урал
|0:0 Заявка
|28
|9
|7
|12
|27 - 41
|34
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|23 - 23
|30
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|23 - 36
|28
|14.
|Уфа
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|24 - 30
|26
|15.
|Анжи
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|13 - 47
|20
|16.
|Енисей
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|21 - 45
|19
Зенит
61.3% (49)
Ничья
22.5% (18)
ЦСКА Москва
16.3% (13)
2:1 Зенит
32.5% (26)
1:1 Ничья
21.3% (17)
1:2 ЦСКА Москва
11.3% (9)
3:2 Зенит
7.5% (6)
2:0 Зенит
7.5% (6)
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