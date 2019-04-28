Россия: Премьер-лига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2018-2019
Зенит
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ахмат 1:1 Зенит Зенит 4:2 Крылья Советов Зенит 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:3 Зенит
Зенит 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:1 Оренбург Зенит 0:3 Аустрия Вена Спартак Москва 1:1 Зенит Вильярреал 2:1 Зенит Зенит 2:1 Уфа Зенит 1:3 Вильярреал Урал 0:1 Зенит Зенит 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Зенит Сарпсборг-08 1:2 Зенит Дюделанж 0:0 Зенит Эльче 0:2 Зенит Ростов 0:5 Зенит Зенит 0:3 Спартак Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +12 =5 -3
ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Краснодар 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Уфа Урал 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Уфа Картахена 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл ЦСКА Москва 3:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Одд ЦСКА Москва 3:3 Сарпсборг-08 ЦСКА Москва 2:1 Нордшелланн ЦСКА Москва 2:1 Мольде ЦСКА Москва 5:0 Вентспилс Реал Мадрид 0:3 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Зенит: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
ЦСКА Москва: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
ЦСКА Москва 2:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига
Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Зенит Суперкубок ЦСКА Москва 1:4 Зенит Кубок Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Зенит Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 ЦСКА Москва Объединённый суперкубок Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Зенит Суперкубок Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Зенит Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Зенит Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 18 4 5 50 - 26 58
2. Локомотив Москва Заявка 27 14 7 6 38 - 26 49
3. Краснодар Заявка 27 13 8 6 47 - 23 47
4. ЦСКА Москва Заявка 27 12 9 6 38 - 20 45
5. Спартак Москва Заявка 27 12 7 8 33 - 28 43
6. Арсенал Тула Заявка 27 11 9 7 36 - 27 42
7. Ростов Заявка 27 9 10 8 24 - 22 37
8. Оренбург 0:0 Заявка 28 10 7 11 33 - 32 37
9. Ахмат Заявка 27 9 9 9 25 - 28 36
10. Рубин Заявка 27 7 14 6 24 - 25 35
11. Урал 0:0 Заявка 28 9 7 12 27 - 41 34
12. Динамо Москва Заявка 27 6 12 9 23 - 23 30
13. Крылья Советов Заявка 27 8 4 15 23 - 36 28
14. Уфа Заявка 27 5 11 11 24 - 30 26
15. Анжи Заявка 27 5 5 17 13 - 47 20
16. Енисей Заявка 27 4 7 16 21 - 45 19
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - ЦСКА Москва

    До начала игры, которая состоится 12.05.2019, осталось 2 дня 7 часов 18 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Зенит - ЦСКА Москва
    Зенит
    61.3% (49)
    Ничья
    22.5% (18)
    ЦСКА Москва
    16.3% (13)
    2:1 Зенит
    32.5% (26)
    1:1 Ничья
    21.3% (17)
    1:2 ЦСКА Москва
    11.3% (9)
    3:2 Зенит
    7.5% (6)
    2:0 Зенит
    7.5% (6)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...