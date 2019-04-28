Россия: Премьер-лига 2018-2019
Ахмат
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Стадион: Ахмат-Арена
Крылья Советов
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ахмат 1:1 Зенит Динамо Москва 0:0 Ахмат Ахмат 1:1 Краснодар Анжи 0:1 Ахмат
Ахмат 1:3 Локомотив Москва Оренбург 1:3 Ахмат Ахмат 1:3 Спартак Москва Уфа 0:1 Ахмат Ахмат 1:1 Урал Рубин 1:0 Ахмат Ахмат 2:0 Динамо Минск Ахмат 5:0 Петрокуб Ахмат 1:2 Сувон Блюуингз Ахмат 2:1 Вольфсбергер Лудогорец 4:3 Ахмат Борац Баня-Лука 2:1 Ахмат Ахмат 1:1 Гонвед Ахмат 2:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ахмат Ахмат 0:2 ЦСКА Москва
Крылья Советов Последние 20 матчей: +10 =4 -6Крылья Советов 1:1 Уфа Зенит 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Урал Динамо Москва 1:0 Крылья Советов
Крылья Советов 1:0 Рубин Краснодар 1:0 Крылья Советов Оренбург 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Анжи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 4:0 Енисей Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Астана Крылья Советов 3:0 Шахтёр Караганда Крылья Советов 3:0 Кайсар Крылья Советов 5:2 Спартак Юрмала Крылья Советов 0:0 Партизан Ботев Пловдив 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рига Крылья Советов 1:0 Жилина Крылья Советов 1:0 Ростов
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Крылья Советов: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Крылья Советов 0:2 Ахмат Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Ахмат 4:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 4:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:3 Крылья Советов Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|50 - 26
|58
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|38 - 26
|49
|3.
|Краснодар
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|47 - 23
|47
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|38 - 20
|45
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|33 - 28
|43
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|36 - 27
|42
|7.
|Ростов
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|24 - 22
|37
|8.
|Оренбург
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|33 - 32
|36
|9.
|Ахмат
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|25 - 28
|36
|10.
|Рубин
|Заявка
|27
|7
|14
|6
|24 - 25
|35
|11.
|Урал
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|27 - 41
|33
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|23 - 23
|30
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|23 - 36
|28
|14.
|Уфа
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|24 - 30
|26
|15.
|Анжи
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|13 - 47
|20
|16.
|Енисей
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|21 - 45
|19
Ахмат
67.6% (50)
Ничья
21.6% (16)
Крылья Советов
10.8% (8)
1:0 Ахмат
39.2% (29)
2:1 Ахмат
21.6% (16)
1:1 Ничья
20.3% (15)
0:1 Крылья Советов
5.4% (4)
1:2 Крылья Советов
4.1% (3)
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