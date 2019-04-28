Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Ахмат
 
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Крылья Советов

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ахмат 1:1 Зенит Динамо Москва 0:0 Ахмат Ахмат 1:1 Краснодар Анжи 0:1 Ахмат
Ахмат 1:3 Локомотив Москва Оренбург 1:3 Ахмат Ахмат 1:3 Спартак Москва Уфа 0:1 Ахмат Ахмат 1:1 Урал Рубин 1:0 Ахмат Ахмат 2:0 Динамо Минск Ахмат 5:0 Петрокуб Ахмат 1:2 Сувон Блюуингз Ахмат 2:1 Вольфсбергер Лудогорец 4:3 Ахмат Борац Баня-Лука 2:1 Ахмат Ахмат 1:1 Гонвед Ахмат 2:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ахмат Ахмат 0:2 ЦСКА Москва
Крылья Советов Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Крылья Советов 1:1 Уфа Зенит 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Урал Динамо Москва 1:0 Крылья Советов
Крылья Советов 1:0 Рубин Краснодар 1:0 Крылья Советов Оренбург 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Анжи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 4:0 Енисей Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Астана Крылья Советов 3:0 Шахтёр Караганда Крылья Советов 3:0 Кайсар Крылья Советов 5:2 Спартак Юрмала Крылья Советов 0:0 Партизан Ботев Пловдив 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рига Крылья Советов 1:0 Жилина Крылья Советов 1:0 Ростов

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Крылья Советов: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Крылья Советов 1:2 Ахмат Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Ахмат 0:1 Крылья Советов Премьер-лига
Крылья Советов 0:2 Ахмат Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Ахмат 4:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 4:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:3 Крылья Советов Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 18 4 5 50 - 26 58
2. Локомотив Москва Заявка 27 14 7 6 38 - 26 49
3. Краснодар Заявка 27 13 8 6 47 - 23 47
4. ЦСКА Москва Заявка 27 12 9 6 38 - 20 45
5. Спартак Москва Заявка 27 12 7 8 33 - 28 43
6. Арсенал Тула Заявка 27 11 9 7 36 - 27 42
7. Ростов Заявка 27 9 10 8 24 - 22 37
8. Оренбург Заявка 27 10 6 11 33 - 32 36
9. Ахмат Заявка 27 9 9 9 25 - 28 36
10. Рубин Заявка 27 7 14 6 24 - 25 35
11. Урал Заявка 27 9 6 12 27 - 41 33
12. Динамо Москва Заявка 27 6 12 9 23 - 23 30
13. Крылья Советов Заявка 27 8 4 15 23 - 36 28
14. Уфа Заявка 27 5 11 11 24 - 30 26
15. Анжи Заявка 27 5 5 17 13 - 47 20
16. Енисей Заявка 27 4 7 16 21 - 45 19
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Крылья Советов

    До начала игры, которая состоится 11.05.2019, осталось 2 дня 10 часов 49 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Ахмат - Крылья Советов
    Ахмат
    67.6% (50)
    Ничья
    21.6% (16)
    Крылья Советов
    10.8% (8)
    1:0 Ахмат
    39.2% (29)
    2:1 Ахмат
    21.6% (16)
    1:1 Ничья
    20.3% (15)
    0:1 Крылья Советов
    5.4% (4)
    1:2 Крылья Советов
    4.1% (3)
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