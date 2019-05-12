Германия: Бундеслига 2 2018-2019

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Эрцгебирге Ауэ
1:1
Второй тайм: 71'
Гройтер Фюрт
0'
0:1
16' Гол
Грин Джулиан
19' Желтая карточка
Tom Baumgart
1:1
20' Гол
Хохшайдт Ян
40' Желтая карточка
Идегути Юсуке
71'
26
Robert
Jendrusch
4
Калиг
Фабиан
25
Выдра
Доминик
3
Jan
Kral
8
Tom
Baumgart
5
Фандрих
Клеменс
17
Philipp
Riese
20
Calogero
Rizzuto
7
Хохшайдт
Ян
10
Назаров
Дмитрий
II
37
Теструт
Паскаль
30
Бурхерт
Саша
24
Сауэр
Максимилиан
5
Richard
Magyar
13
Калиджиури
Марко
3
Виттек
Максимилиан
6
Идегути
Юсуке
33
Зегуйн
Пауль
37
Грин
Джулиан
20
Атанга
Давид
27
Редондо
Кенни
17
Резе
Фабиан
Эрцгебирге Ауэ
3-4-1-2
Гройтер Фюрт
4-1-2-2-1

Ход матча

16'
0:1
Грин Джулиан
(Сауэр Максимилиан)
19'
Tom Baumgart
 
20'
Хохшайдт Ян
(Philipp Riese)
1:1
40'
 
Идегути Юсуке
46'
Florian Krueger
Tom Baumgart
 
51'
Кусич Филип
Jan Kral
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Бохум Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм
Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Падерборн Зандхаузен 0:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:3 Ингольштадт Магдебург 1:0 Эрцгебирге Ауэ Сьон 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 2:2 Дармштадт Гройтер Фюрт 0:5 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ян Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ
Гройтер Фюрт Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Гройтер Фюрт 0:4 Кёльн Магдебург 2:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин Бохум 3:2 Гройтер Фюрт
Гройтер Фюрт 2:1 Дармштадт Гройтер Фюрт 0:0 Динамо Дрезден Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Ян 0:2 Гройтер Фюрт Гамбург 1:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм Хольштайн Киль 2:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:0 Дуйсбург Падерборн 6:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:1 Ингольштадт Гройтер Фюрт 1:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Гройтер Фюрт Санкт-Паули 2:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:5 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 4:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:2 Магдебург

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Гройтер Фюрт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Гройтер Фюрт 0:5 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Гройтер Фюрт Бундеслига 2
Гройтер Фюрт 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Гройтер Фюрт Кубок Эрцгебирге Ауэ 0:0 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:6 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Команда И В Н П Г О
1. Кёльн 0:3 33 19 5 9 80 - 44 62
2. Падерборн 2:0 33 16 9 8 73 - 46 57
3. Унион Берлин 2:0 33 14 14 5 51 - 31 56
4. Гамбург 0:2 Заявка 33 15 8 10 41 - 40 53
5. Хайденхайм 3:2 33 14 10 9 50 - 42 52
6. Санкт-Паули 0:0 33 14 7 12 45 - 51 49
7. Хольштайн Киль 1:0 33 13 10 10 58 - 50 49
8. Ян 3:0 33 12 12 9 51 - 49 48
9. Арминия 2:0 33 12 10 11 50 - 50 46
10. Дармштадт 0:3 33 12 7 14 44 - 53 43
11. Бохум 0:0 33 11 10 12 47 - 48 43
12. Эрцгебирге Ауэ 1:1 33 11 7 15 43 - 46 40
13. Динамо Дрезден 0:1 33 10 9 14 38 - 45 39
14. Гройтер Фюрт 1:1 33 9 12 12 35 - 55 39
15. Зандхаузен 0:2 33 9 10 14 43 - 49 37
16. Ингольштадт 3:0 33 9 8 16 41 - 51 35
17. Магдебург 0:2 33 6 12 15 34 - 51 30
18. Дуйсбург 2:3 33 6 10 17 38 - 61 28
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 46'
    Эрцгебирге Ауэ делает замену. Tom Baumgart уходит с поля, а Florian Krueger выходит на его замену.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Идегути Юсуке получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Хохшайдт Ян бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Tom Baumgart получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Грин Джулиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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