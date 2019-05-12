Германия: Бундеслига 2 2018-2019
Эрцгебирге Ауэ
1:1
Второй тайм: 71'
Гройтер Фюрт
0:1
16' ГолГрин Джулиан
19' Желтая карточкаTom Baumgart
1:1
20' ГолХохшайдт Ян
40' Желтая карточкаИдегути Юсуке
3
Jan
Kral
30
Бурхерт
Саша
33
Зегуйн
Пауль
37
Грин
Джулиан
20
Атанга
Давид
17
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Jan KralЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Хаас ДаниэльВратарь
-
36 Кусич ФилипЗащитник
-
13 Louis SamsonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Mario KvesicНападающий
-
-
Главный тренер: Pavel Dotchev
- Основной состав
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
-
20 Атанга ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Резе ФабианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 David RaumЗащитник
-
22 Малоча МариоЗащитник
-
29 Tobias MohrЗащитник
-
23 Еккель ПаульПолузащитник
-
21 Омладич НикПолузащитник
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
-
Главный тренер: Janos Radoki
Ход матча
16'
19'
20'
1:1
40'
51'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Бохум Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм
Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Падерборн Зандхаузен 0:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:3 Ингольштадт Магдебург 1:0 Эрцгебирге Ауэ Сьон 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 2:2 Дармштадт Гройтер Фюрт 0:5 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ян Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ
Гройтер Фюрт Последние 20 матчей: +4 =7 -9Гройтер Фюрт 0:4 Кёльн Магдебург 2:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин Бохум 3:2 Гройтер Фюрт
Гройтер Фюрт 2:1 Дармштадт Гройтер Фюрт 0:0 Динамо Дрезден Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Ян 0:2 Гройтер Фюрт Гамбург 1:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм Хольштайн Киль 2:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:0 Дуйсбург Падерборн 6:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:1 Ингольштадт Гройтер Фюрт 1:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Гройтер Фюрт Санкт-Паули 2:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:5 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 4:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:2 Магдебург
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Гройтер Фюрт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Гройтер Фюрт 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Гройтер Фюрт Кубок Эрцгебирге Ауэ 0:0 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:6 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|0:3
|33
|19
|5
|9
|80 - 44
|62
|2.
|Падерборн
|2:0
|33
|16
|9
|8
|73 - 46
|57
|3.
|Унион Берлин
|2:0
|33
|14
|14
|5
|51 - 31
|56
|4.
|Гамбург
|0:2 Заявка
|33
|15
|8
|10
|41 - 40
|53
|5.
|Хайденхайм
|3:2
|33
|14
|10
|9
|50 - 42
|52
|6.
|Санкт-Паули
|0:0
|33
|14
|7
|12
|45 - 51
|49
|7.
|Хольштайн Киль
|1:0
|33
|13
|10
|10
|58 - 50
|49
|8.
|Ян
|3:0
|33
|12
|12
|9
|51 - 49
|48
|9.
|Арминия
|2:0
|33
|12
|10
|11
|50 - 50
|46
|10.
|Дармштадт
|0:3
|33
|12
|7
|14
|44 - 53
|43
|11.
|Бохум
|0:0
|33
|11
|10
|12
|47 - 48
|43
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:1
|33
|11
|7
|15
|43 - 46
|40
|13.
|Динамо Дрезден
|0:1
|33
|10
|9
|14
|38 - 45
|39
|14.
|Гройтер Фюрт
|1:1
|33
|9
|12
|12
|35 - 55
|39
|15.
|Зандхаузен
|0:2
|33
|9
|10
|14
|43 - 49
|37
|16.
|Ингольштадт
|3:0
|33
|9
|8
|16
|41 - 51
|35
|17.
|Магдебург
|0:2
|33
|6
|12
|15
|34 - 51
|30
|18.
|Дуйсбург
|2:3
|33
|6
|10
|17
|38 - 61
|28
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