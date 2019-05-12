Англия: Премьер-лига 2018-2019
Фулхэм
0:2
Перерыв
Стадион: Крэйвен Коттедж
Ньюкасл
0:1
10' ГолШелви Джонджо
0:2
11' ГолПерес Айосе
25
Рико
Серхио
26
Моусон
Алфи
23
Брайан
Джо
11
Айте
Флойд
10
Кэрни
Том
14
Хейден
Исаак
11
Ритчи
Мэтт
17
Перес
Айосе
- Основной состав
-
25 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
-
26 Моусон АлфиЗащитник
- Защитник
-
23 Брайан ДжоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айте ФлойдПолузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
-
56 Харви ЭллиотПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Бабель РайанНападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Хейден ИсаакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
49 Lewis Cass
-
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
0:1
11'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Предыдущие игры
Фулхэм Последние 20 матчей: +5 =1 -14Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Кардифф Сити Борнмут 0:1 Фулхэм Фулхэм 2:0 Эвертон
Уотфорд 4:1 Фулхэм Фулхэм 0:2 Манчестер Сити Фулхэм 1:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Челси Саутгемптон 2:0 Фулхэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Фулхэм Фулхэм 4:2 Брайтон Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Олдхэм Атлетик Арсенал 4:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Хаддерсфилд Таун Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Брайтон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Лестер 0:1 Ньюкасл
Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Борнмут 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Эвертон Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Бёрнли Ньюкасл 2:0 Хаддерсфилд Таун ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити Ньюкасл 0:2 Уотфорд Ньюкасл 3:0 Кардифф Сити Блэкберн 2:4 Ньюкасл Челси 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Блэкберн
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Ньюкасл: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Ньюкасл 1:0 Фулхэм Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Фулхэм 5:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Фулхэм Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:1 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:1 Заявка
|38
|32
|2
|4
|93 - 23
|98
|2.
|Ливерпуль
|1:0 Заявка
|38
|30
|7
|1
|88 - 22
|97
|3.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|38
|24
|1
|13
|66 - 37
|73
|4.
|Челси
|0:0 Заявка
|38
|21
|9
|8
|63 - 39
|72
|5.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|38
|20
|8
|10
|70 - 50
|68
|6.
|Манчестер Юнайтед
|0:1 Заявка
|38
|19
|9
|10
|65 - 53
|66
|7.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|38
|16
|9
|13
|47 - 45
|57
|8.
|Эвертон
|0:1 Заявка
|38
|15
|8
|15
|52 - 45
|53
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|38
|15
|7
|16
|51 - 48
|52
|10.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|38
|15
|7
|16
|50 - 54
|52
|11.
|Уотфорд
|0:2 Заявка
|38
|14
|8
|16
|51 - 57
|50
|12.
|Кристал Пэлас
|3:1 Заявка
|38
|14
|7
|17
|49 - 51
|49
|13.
|Борнмут
|1:3 Заявка
|38
|13
|6
|19
|54 - 68
|45
|14.
|Ньюкасл
|2:0 Заявка
|38
|12
|9
|17
|40 - 48
|45
|15.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|38
|11
|8
|19
|44 - 65
|41
|16.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|38
|10
|11
|17
|45 - 64
|41
|17.
|Брайтон
|1:2 Заявка
|38
|9
|9
|20
|35 - 58
|36
|18.
|Кардифф Сити
|1:0 Заявка
|38
|10
|4
|24
|33 - 69
|34
|19.
|Фулхэм
|0:2 Заявка
|38
|7
|5
|26
|34 - 79
|26
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|0:1 Заявка
|38
|3
|6
|29
|21 - 76
|15
Фулхэм
36.2% (55)
Ничья
36.8% (56)
Ньюкасл
27% (41)
1:1 Ничья
33.6% (51)
2:1 Фулхэм
20.4% (31)
1:2 Ньюкасл
17.8% (27)
1:0 Фулхэм
13.8% (21)
0:1 Ньюкасл
4.6% (7)
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