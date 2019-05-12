Англия: Премьер-лига 2018-2019

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

44' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Рико Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Шелви Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

40' Удар от ворот произведет Фулхэм

40' Рондон Саломон не смог попасть в створ ударом издали

39' Удар от ворот произведет Ньюкасл

38' Ритчи Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удар от ворот произведет Ньюкасл

35' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

34' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Ньюкасл

34' Отличный пас сделал Замбо-Ангисса Андре из команды Фулхэм . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

33' Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Брайан Джо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Ньюкасл

30' Отличный пас сделал Митрович Александр из команды Фулхэм . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

30' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

28' Шёр Фабиан не смог попасть в створ ударом издали

25' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

22' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

17' Чамберс Калум не смог попасть в створ ударом издали

15' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

14' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

12' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

10' Г О О О О Л - Шелви Джонджо изменил счет на табло!

9' Моусон Алфи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

6' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

6' Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Ньюкасл

3' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Фулхэм

2' Шелви Джонджо не смог попасть в створ ударом издали

1' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ньюкасл начинает с центра поля