Англия: Премьер-лига 2018-2019

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  4. Премьер-лига 2018-2019
Фулхэм
0:2
Перерыв

Стадион:
Ньюкасл
0'
0:1
10' Гол
Шелви Джонджо
0:2
11' Гол
Перес Айосе
25
Рико
Серхио
22
Кристи
Сайрус
26
Моусон
Алфи
20
Ле
Маршан
Максим
23
Брайан
Джо
5
Чамберс
Калум
29
Замбо-Ангисса
Андре
11
Айте
Флойд
10
Кэрни
Том
3
Сесеньон
Райан
9
Митрович
Александр
12
Дубравка
Мартин
14
Хейден
Исаак
5
Шёр
Фабиан
6
Ласcеллс
Джамал
3
Дамметт
Пол
11
Ритчи
Мэтт
17
Перес
Айосе
8
Шелви
Джонджо
10
Диаме
Мохамед
30
Атсу
Кристиан
9
Рондон
Саломон
Фулхэм
4-2-3-1
Ньюкасл
5-4-1

Ход матча

10'
0:1
Шелви Джонджо
(Ритчи Мэтт)
11'
0:2
Перес Айосе

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Кардифф Сити Борнмут 0:1 Фулхэм Фулхэм 2:0 Эвертон
Уотфорд 4:1 Фулхэм Фулхэм 0:2 Манчестер Сити Фулхэм 1:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Челси Саутгемптон 2:0 Фулхэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Фулхэм Фулхэм 4:2 Брайтон Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Олдхэм Атлетик Арсенал 4:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Хаддерсфилд Таун Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Брайтон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Лестер 0:1 Ньюкасл
Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Борнмут 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Эвертон Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Бёрнли Ньюкасл 2:0 Хаддерсфилд Таун ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити Ньюкасл 0:2 Уотфорд Ньюкасл 3:0 Кардифф Сити Блэкберн 2:4 Ньюкасл Челси 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Блэкберн

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Ньюкасл: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Ньюкасл 0:0 Фулхэм Премьер-лига Ньюкасл 1:3 Фулхэм Фулхэм 1:0 Ньюкасл Фулхэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 1:0 Фулхэм Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Фулхэм 5:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Фулхэм Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:1 Ньюкасл Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:1 Заявка 38 32 2 4 93 - 23 98
2. Ливерпуль 1:0 Заявка 38 30 7 1 88 - 22 97
3. Тоттенхэм 1:0 Заявка 38 24 1 13 66 - 37 73
4. Челси 0:0 Заявка 38 21 9 8 63 - 39 72
5. Арсенал 0:0 Заявка 38 20 8 10 70 - 50 68
6. Манчестер Юнайтед 0:1 Заявка 38 19 9 10 65 - 53 66
7. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 38 16 9 13 47 - 45 57
8. Эвертон 0:1 Заявка 38 15 8 15 52 - 45 53
9. Лестер 0:0 Заявка 38 15 7 16 51 - 48 52
10. Вест Хэм 2:0 Заявка 38 15 7 16 50 - 54 52
11. Уотфорд 0:2 Заявка 38 14 8 16 51 - 57 50
12. Кристал Пэлас 3:1 Заявка 38 14 7 17 49 - 51 49
13. Борнмут 1:3 Заявка 38 13 6 19 54 - 68 45
14. Ньюкасл 2:0 Заявка 38 12 9 17 40 - 48 45
15. Бёрнли 0:0 Заявка 38 11 8 19 44 - 65 41
16. Саутгемптон 1:0 Заявка 38 10 11 17 45 - 64 41
17. Брайтон 1:2 Заявка 38 9 9 20 35 - 58 36
18. Кардифф Сити 1:0 Заявка 38 10 4 24 33 - 69 34
19. Фулхэм 0:2 Заявка 38 7 5 26 34 - 79 26
20. Хаддерсфилд Таун 0:1 Заявка 38 3 6 29 21 - 76 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Фулхэм 0:2 Ньюкасл
Фулхэм
36.2% (55)
Ничья
36.8% (56)
Ньюкасл
27% (41)
1:1 Ничья
33.6% (51)
2:1 Фулхэм
20.4% (31)
1:2 Ньюкасл
17.8% (27)
1:0 Фулхэм
13.8% (21)
0:1 Ньюкасл
4.6% (7)
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