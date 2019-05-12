Англия: Премьер-лига 2018-2019
Уотфорд
0:2
Перерыв
Стадион: Викарадж Роад
Вест Хэм
0:1
15' ГолНоубл Марк
0:2
39' ГолЛансини Мануэль
26
Фостер
Бен
21
Кико
Фемения
25
Холебас
Хосе
29
Капу
Этьен
19
Хьюз
Уилл
23
Диоп
Исса
41
Райс
Деклан
16
Ноубл
Марк
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
-
21 Кико ФеменияЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
29 Капу ЭтьенПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Масина АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Грэй АндреНападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Уилшер ДжекПолузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
0:1
39'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: +10 =3 -7Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Уотфорд 1:1 Саутгемптон Хаддерсфилд Таун 1:2 Уотфорд
Уотфорд 0:1 Арсенал Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Уотфорд 4:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Манчестер Сити 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Лестер Ливерпуль 5:0 Уотфорд Кардифф Сити 1:5 Уотфорд КПР 0:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Эвертон Брайтон 0:0 Уотфорд Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Ньюкасл 0:2 Уотфорд Уотфорд 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд
Вест Хэм Последние 20 матчей: +7 =4 -9Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм
Челси 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Эвертон Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Ливерпуль Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Уимблдон 4:2 Вест Хэм Борнмут 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Арсенал Вест Хэм 2:0 Бирмингем Вест Хэм 2:2 Брайтон Бёрнли 2:0 Вест Хэм
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:1 Заявка
|38
|32
|2
|4
|93 - 23
|98
|2.
|Ливерпуль
|1:0 Заявка
|38
|30
|7
|1
|88 - 22
|97
|3.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|38
|24
|1
|13
|66 - 37
|73
|4.
|Челси
|0:0 Заявка
|38
|21
|9
|8
|63 - 39
|72
|5.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|38
|20
|8
|10
|70 - 50
|68
|6.
|Манчестер Юнайтед
|0:1 Заявка
|38
|19
|9
|10
|65 - 53
|66
|7.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|38
|16
|9
|13
|47 - 45
|57
|8.
|Эвертон
|0:1 Заявка
|38
|15
|8
|15
|52 - 45
|53
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|38
|15
|7
|16
|51 - 48
|52
|10.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|38
|15
|7
|16
|50 - 54
|52
|11.
|Уотфорд
|0:2 Заявка
|38
|14
|8
|16
|51 - 57
|50
|12.
|Кристал Пэлас
|3:1 Заявка
|38
|14
|7
|17
|49 - 51
|49
|13.
|Борнмут
|1:3 Заявка
|38
|13
|6
|19
|54 - 68
|45
|14.
|Ньюкасл
|2:0 Заявка
|38
|12
|9
|17
|40 - 48
|45
|15.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|38
|11
|8
|19
|44 - 65
|41
|16.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|38
|10
|11
|17
|45 - 64
|41
|17.
|Брайтон
|1:2 Заявка
|38
|9
|9
|20
|35 - 58
|36
|18.
|Кардифф Сити
|1:0 Заявка
|38
|10
|4
|24
|33 - 69
|34
|19.
|Фулхэм
|0:2 Заявка
|38
|7
|5
|26
|34 - 79
|26
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|0:1 Заявка
|38
|3
|6
|29
|21 - 76
|15
Уотфорд
54.6% (83)
Ничья
30.3% (46)
Вест Хэм
15.1% (23)
2:1 Уотфорд
26.3% (40)
1:1 Ничья
25.7% (39)
1:0 Уотфорд
23% (35)
1:2 Вест Хэм
12.5% (19)
2:0 Уотфорд
3.9% (6)
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