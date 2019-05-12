Англия: Премьер-лига 2018-2019

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Райс Деклан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

44' Удар от ворот произведет Уотфорд

44' Андерсон Фелипе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

42' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Кабаселе Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

39' Отличные скиллы показывает Антонио Майкл , обводя своих соперников

36' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновится спорным мячом

34' Холебас Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Райс Деклан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Игрок из команды Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

32' Андерсон Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

28' Матч возобновлен

25' Фредерикс Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

24' Отличный пас сделал Делофеу Херард из команды Уотфорд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

24' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Антонио Майкл не смог попасть в створ ударом издали

22' Ноубл Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Матч возобновлен

21' Фредерикс Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

17' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Г О О О О Л - Ноубл Марк изменил счет на табло!

14' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Игрок из команды Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Удар от ворот произведет Уотфорд

10' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

8' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

5' Матч возобновится спорным мячом

5' Арнаутович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Уотфорд начинает с центра поля