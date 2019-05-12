Англия: Премьер-лига 2018-2019

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  4. Премьер-лига 2018-2019
Уотфорд
0:2
Перерыв

Стадион:
Вест Хэм
0'
0:1
15' Гол
Ноубл Марк
0:2
39' Гол
Лансини Мануэль
26
Фостер
Бен
21
Кико
Фемения
15
Каткарт
Крейг
27
Кабаселе
Кристиан
25
Холебас
Хосе
16
Дюкур
Абдулайе
29
Капу
Этьен
19
Хьюз
Уилл
37
Перейра
Роберто
9
Дини
Трой
7
Делофеу
Херард
1
Фабьянски
Лукаш
24
Фредерикс
Райан
23
Диоп
Исса
4
Бальбуэна
Фабиан
26
Масуаку
Артур
41
Райс
Деклан
16
Ноубл
Марк
30
Антонио
Майкл
10
Лансини
Мануэль
8
Андерсон
Фелипе
7
Арнаутович
Марко
Уотфорд
4-2-2-2
Вест Хэм
4-2-3-1

Ход матча

15'
0:1
Ноубл Марк
(Антонио Майкл)
26'
 
Сабалета Пабло
Фредерикс Райан
39'
0:2
Лансини Мануэль

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Уотфорд 1:1 Саутгемптон Хаддерсфилд Таун 1:2 Уотфорд
Уотфорд 0:1 Арсенал Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Уотфорд 4:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Манчестер Сити 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Лестер Ливерпуль 5:0 Уотфорд Кардифф Сити 1:5 Уотфорд КПР 0:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Эвертон Брайтон 0:0 Уотфорд Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Ньюкасл 0:2 Уотфорд Уотфорд 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд
Вест Хэм Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм
Челси 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Эвертон Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Ливерпуль Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Уимблдон 4:2 Вест Хэм Борнмут 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Арсенал Вест Хэм 2:0 Бирмингем Вест Хэм 2:2 Брайтон Бёрнли 2:0 Вест Хэм

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Вест Хэм 0:2 Уотфорд Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Уотфорд 1:1 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 2:4 Уотфорд Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:4 Вест Хэм Уотфорд 1:0 Вест Хэм Кубок Carling
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:1 Заявка 38 32 2 4 93 - 23 98
2. Ливерпуль 1:0 Заявка 38 30 7 1 88 - 22 97
3. Тоттенхэм 1:0 Заявка 38 24 1 13 66 - 37 73
4. Челси 0:0 Заявка 38 21 9 8 63 - 39 72
5. Арсенал 0:0 Заявка 38 20 8 10 70 - 50 68
6. Манчестер Юнайтед 0:1 Заявка 38 19 9 10 65 - 53 66
7. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 38 16 9 13 47 - 45 57
8. Эвертон 0:1 Заявка 38 15 8 15 52 - 45 53
9. Лестер 0:0 Заявка 38 15 7 16 51 - 48 52
10. Вест Хэм 2:0 Заявка 38 15 7 16 50 - 54 52
11. Уотфорд 0:2 Заявка 38 14 8 16 51 - 57 50
12. Кристал Пэлас 3:1 Заявка 38 14 7 17 49 - 51 49
13. Борнмут 1:3 Заявка 38 13 6 19 54 - 68 45
14. Ньюкасл 2:0 Заявка 38 12 9 17 40 - 48 45
15. Бёрнли 0:0 Заявка 38 11 8 19 44 - 65 41
16. Саутгемптон 1:0 Заявка 38 10 11 17 45 - 64 41
17. Брайтон 1:2 Заявка 38 9 9 20 35 - 58 36
18. Кардифф Сити 1:0 Заявка 38 10 4 24 33 - 69 34
19. Фулхэм 0:2 Заявка 38 7 5 26 34 - 79 26
20. Хаддерсфилд Таун 0:1 Заявка 38 3 6 29 21 - 76 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Уотфорд 0:2 Вест Хэм
Уотфорд
54.6% (83)
Ничья
30.3% (46)
Вест Хэм
15.1% (23)
2:1 Уотфорд
26.3% (40)
1:1 Ничья
25.7% (39)
1:0 Уотфорд
23% (35)
1:2 Вест Хэм
12.5% (19)
2:0 Уотфорд
3.9% (6)
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