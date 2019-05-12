Англия: Премьер-лига 2018-2019

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Г О О О О Л - Хефферсон Лерма из команды Борнмут переиграл вратаря дальним ударом!

42' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

39' Удар от ворот произведет Борнмут

39' Мейер Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

39' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Уорд Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Г О О О О Л - Симпсон Джек III уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

36' Заха Уилфрид нанес удар, мяч был парирован, но Mark Travers не удержал его в руках.

35' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

35' Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

30' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

28' Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Уилсон Каллум из команды Борнмут плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

25' Mark Travers взял и забрал мяч на выходе

25' Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

24' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Г О О О О О Л - Бачуайи Миши ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот

23' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Симпсон Джек III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

19' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Матч возобновлен

14' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

11' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

9' Уорд Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Близко! Миливоевич Лука нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

3' Уорд Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.