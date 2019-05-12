Англия: Премьер-лига 2018-2019
Кристал Пэлас
3:1
Перерыв
Стадион: Селхерст Парк
Борнмут
1:0
24' ГолБачуайи Миши
2:0
32' ГолБачуайи Миши
3:0
37' Гол в свои воротаСимпсон Джек III
3:1
45' ГолХефферсон Лерма
34
Келли
Мартин
11
Заха
Уилфрид
23
Бачуайи
Миши
42
Траверс
Марк
15
Смит
Адам
3
Кук
Стив
10
Айб
Джордон
17
Кинг
Джошуа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заха УилфридПолузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Сако БакариНападающий
-
28 Дрехер Люк
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
42 Траверс МаркВратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Айб ДжордонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кинг ДжошуаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Мефам КрисЗащитник
-
36 Батчер МэттПолузащитник
-
28 Тэйлор КайлПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Сарридж СэмНападающий
-
9 Муссе ЛиНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
24'
1:0
32'
37'
3:0
45'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +10 =3 -7Кардифф Сити 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити
Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Хаддерсфилд Таун Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Юнайтед Лестер 1:4 Кристал Пэлас Донкастер 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 2:0 Фулхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Ливерпуль 4:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд Кристал Пэлас 1:0 Гримсби
Борнмут Последние 20 матчей: +5 =4 -11Борнмут 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 3:3 Борнмут Борнмут 0:1 Фулхэм Брайтон 0:5 Борнмут
Борнмут 1:3 Бёрнли Лестер 2:0 Борнмут Борнмут 2:2 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 0:2 Борнмут Борнмут 0:1 Манчестер Сити Арсенал 5:1 Борнмут Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 3:0 Борнмут Кардифф Сити 2:0 Борнмут Борнмут 4:0 Челси Борнмут 2:0 Вест Хэм Эвертон 2:0 Борнмут Борнмут 1:3 Брайтон Борнмут 3:3 Уотфорд Манчестер Юнайтед 4:1 Борнмут Тоттенхэм 5:0 Борнмут
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Борнмут: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:1 Заявка
|38
|32
|2
|4
|93 - 23
|98
|2.
|Ливерпуль
|1:0 Заявка
|38
|30
|7
|1
|88 - 22
|97
|3.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|38
|24
|1
|13
|66 - 37
|73
|4.
|Челси
|0:0 Заявка
|38
|21
|9
|8
|63 - 39
|72
|5.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|38
|20
|8
|10
|70 - 50
|68
|6.
|Манчестер Юнайтед
|0:1 Заявка
|38
|19
|9
|10
|65 - 53
|66
|7.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|38
|16
|9
|13
|47 - 45
|57
|8.
|Эвертон
|0:1 Заявка
|38
|15
|8
|15
|52 - 45
|53
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|38
|15
|7
|16
|51 - 48
|52
|10.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|38
|15
|7
|16
|50 - 54
|52
|11.
|Уотфорд
|0:2 Заявка
|38
|14
|8
|16
|51 - 57
|50
|12.
|Кристал Пэлас
|3:1 Заявка
|38
|14
|7
|17
|49 - 51
|49
|13.
|Борнмут
|1:3 Заявка
|38
|13
|6
|19
|54 - 68
|45
|14.
|Ньюкасл
|2:0 Заявка
|38
|12
|9
|17
|40 - 48
|45
|15.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|38
|11
|8
|19
|44 - 65
|41
|16.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|38
|10
|11
|17
|45 - 64
|41
|17.
|Брайтон
|1:2 Заявка
|38
|9
|9
|20
|35 - 58
|36
|18.
|Кардифф Сити
|1:0 Заявка
|38
|10
|4
|24
|33 - 69
|34
|19.
|Фулхэм
|0:2 Заявка
|38
|7
|5
|26
|34 - 79
|26
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|0:1 Заявка
|38
|3
|6
|29
|21 - 76
|15
Кристал Пэлас
73.3% (110)
Ничья
22% (33)
Борнмут
4.7% (7)
2:1 Кристал Пэлас
40% (60)
1:0 Кристал Пэлас
23.3% (35)
1:1 Ничья
12.7% (19)
2:0 Кристал Пэлас
5.3% (8)
2:2 Ничья
5.3% (8)
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