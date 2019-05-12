Англия: Премьер-лига 2018-2019

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  4. Премьер-лига 2018-2019
Кристал Пэлас
3:1
Перерыв

Стадион:
Борнмут
0'
1:0
24' Гол
Бачуайи Миши
2:0
32' Гол
Бачуайи Миши
3:0
37' Гол в свои ворота
Симпсон Джек III
3:1
45' Гол
Хефферсон Лерма
31
Гуаита
Висенте
29
Уан-Биссака
Аарон
34
Келли
Мартин
2
Уорд
Джоэл
3
Ван
Анхольт
Патрик
18
Макартур
Джеймс
4
Миливоевич
Лука
10
Таунсенд
Андрос
7
Мейер
Максимилиан
11
Заха
Уилфрид
23
Бачуайи
Миши
42
Траверс
Марк
15
Смит
Адам
3
Кук
Стив
25
Симпсон
Джек
III
23
Клайн
Натаниэль
10
Айб
Джордон
8
Хефферсон
Лерма
5
Аке
Натан
24
Фрейзер
Райан
13
Уилсон
Каллум
17
Кинг
Джошуа
Кристал Пэлас
4-2-3-1
Борнмут
4-4-2

Ход матча

24'
Бачуайи Миши
1:0
32'
Бачуайи Миши
(Уан-Биссака Аарон)
2:0
37'
Симпсон Джек III
3:0
45'
3:1
Хефферсон Лерма
(Клайн Натаниэль)

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Кардифф Сити 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити
Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Хаддерсфилд Таун Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Юнайтед Лестер 1:4 Кристал Пэлас Донкастер 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 2:0 Фулхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Ливерпуль 4:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд Кристал Пэлас 1:0 Гримсби
Борнмут Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Борнмут 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 3:3 Борнмут Борнмут 0:1 Фулхэм Брайтон 0:5 Борнмут
Борнмут 1:3 Бёрнли Лестер 2:0 Борнмут Борнмут 2:2 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 0:2 Борнмут Борнмут 0:1 Манчестер Сити Арсенал 5:1 Борнмут Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 3:0 Борнмут Кардифф Сити 2:0 Борнмут Борнмут 4:0 Челси Борнмут 2:0 Вест Хэм Эвертон 2:0 Борнмут Борнмут 1:3 Брайтон Борнмут 3:3 Уотфорд Манчестер Юнайтед 4:1 Борнмут Тоттенхэм 5:0 Борнмут

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Борнмут: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Борнмут 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Борнмут 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 1:1 Борнмут Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:1 Заявка 38 32 2 4 93 - 23 98
2. Ливерпуль 1:0 Заявка 38 30 7 1 88 - 22 97
3. Тоттенхэм 1:0 Заявка 38 24 1 13 66 - 37 73
4. Челси 0:0 Заявка 38 21 9 8 63 - 39 72
5. Арсенал 0:0 Заявка 38 20 8 10 70 - 50 68
6. Манчестер Юнайтед 0:1 Заявка 38 19 9 10 65 - 53 66
7. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 38 16 9 13 47 - 45 57
8. Эвертон 0:1 Заявка 38 15 8 15 52 - 45 53
9. Лестер 0:0 Заявка 38 15 7 16 51 - 48 52
10. Вест Хэм 2:0 Заявка 38 15 7 16 50 - 54 52
11. Уотфорд 0:2 Заявка 38 14 8 16 51 - 57 50
12. Кристал Пэлас 3:1 Заявка 38 14 7 17 49 - 51 49
13. Борнмут 1:3 Заявка 38 13 6 19 54 - 68 45
14. Ньюкасл 2:0 Заявка 38 12 9 17 40 - 48 45
15. Бёрнли 0:0 Заявка 38 11 8 19 44 - 65 41
16. Саутгемптон 1:0 Заявка 38 10 11 17 45 - 64 41
17. Брайтон 1:2 Заявка 38 9 9 20 35 - 58 36
18. Кардифф Сити 1:0 Заявка 38 10 4 24 33 - 69 34
19. Фулхэм 0:2 Заявка 38 7 5 26 34 - 79 26
20. Хаддерсфилд Таун 0:1 Заявка 38 3 6 29 21 - 76 15
  • До матча
  • Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 3:1 Борнмут
Кристал Пэлас
73.3% (110)
Ничья
22% (33)
Борнмут
4.7% (7)
2:1 Кристал Пэлас
40% (60)
1:0 Кристал Пэлас
23.3% (35)
1:1 Ничья
12.7% (19)
2:0 Кристал Пэлас
5.3% (8)
2:2 Ничья
5.3% (8)
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