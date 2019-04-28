Англия: Премьер-лига 2018-2019
Ливерпуль
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Стадион: Энфилд
Вулверхэмптон
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +15 =1 -4Ливерпуль 4:0 Барселона Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Бостон Ривер 0:4 Ливерпуль Барселона 3:0 Ливерпуль
Ливерпуль 5:0 Хаддерсфилд Таун Ливерпуль 1:1 Расинг Монтевидео Кардифф Сити 0:2 Ливерпуль Порту 1:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Челси Монтевидео Уондерерс 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Порту Ливерпуль 3:2 Серро Ларго Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 2:0 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 6:2 Дефенсор Спортинг Бавария 1:3 Ливерпуль Пеньяроль 1:0 Ливерпуль
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +11 =5 -4Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон
Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Челси 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:0 Вулверхэмптон Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Бристоль Сити 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 3:2 Шрусбери Таун Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Шрусбери Таун 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 4:3 Лестер
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|31
|2
|4
|91 - 22
|95
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|29
|7
|1
|87 - 22
|94
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|21
|8
|8
|63 - 39
|71
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|23
|1
|13
|65 - 37
|70
|5.
|Арсенал
|Заявка
|37
|20
|7
|10
|70 - 50
|67
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|65 - 52
|66
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|47 - 44
|57
|8.
|Эвертон
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|52 - 44
|53
|9.
|Лестер
|Заявка
|37
|15
|6
|16
|51 - 48
|51
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|51 - 55
|50
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|48 - 54
|49
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|46 - 50
|46
|13.
|Борнмут
|Заявка
|37
|13
|6
|18
|53 - 65
|45
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|38 - 48
|42
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|44 - 65
|40
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|44 - 64
|38
|17.
|Брайтон
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|34 - 56
|36
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|37
|9
|4
|24
|32 - 69
|31
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|37
|7
|5
|25
|34 - 77
|26
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|37
|3
|6
|28
|21 - 75
|15
Ливерпуль
93.8% (60)
Ничья
4.7% (3)
Вулверхэмптон
1.6% (1)
2:1 Ливерпуль
25% (16)
2:0 Ливерпуль
23.4% (15)
3:1 Ливерпуль
20.3% (13)
1:0 Ливерпуль
9.4% (6)
3:0 Ливерпуль
9.4% (6)
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