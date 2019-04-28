Англия: Премьер-лига 2018-2019

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Ливерпуль
 
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Стадион:
Вулверхэмптон

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Ливерпуль 4:0 Барселона Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Бостон Ривер 0:4 Ливерпуль Барселона 3:0 Ливерпуль
Ливерпуль 5:0 Хаддерсфилд Таун Ливерпуль 1:1 Расинг Монтевидео Кардифф Сити 0:2 Ливерпуль Порту 1:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Челси Монтевидео Уондерерс 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Порту Ливерпуль 3:2 Серро Ларго Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 2:0 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 6:2 Дефенсор Спортинг Бавария 1:3 Ливерпуль Пеньяроль 1:0 Ливерпуль
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон
Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Челси 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:0 Вулверхэмптон Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Бристоль Сити 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 3:2 Шрусбери Таун Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Шрусбери Таун 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 4:3 Лестер

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль Кубок Вулверхэмптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон Кубок Ливерпуль 3:2 Вулверхэмптон Товарищеские матчи
Вулверхэмптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 31 2 4 91 - 22 95
2. Ливерпуль Заявка 37 29 7 1 87 - 22 94
3. Челси Заявка 37 21 8 8 63 - 39 71
4. Тоттенхэм Заявка 37 23 1 13 65 - 37 70
5. Арсенал Заявка 37 20 7 10 70 - 50 67
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 19 9 9 65 - 52 66
7. Вулверхэмптон Заявка 37 16 9 12 47 - 44 57
8. Эвертон Заявка 37 15 8 14 52 - 44 53
9. Лестер Заявка 37 15 6 16 51 - 48 51
10. Уотфорд Заявка 37 14 8 15 51 - 55 50
11. Вест Хэм Заявка 37 14 7 16 48 - 54 49
12. Кристал Пэлас Заявка 37 13 7 17 46 - 50 46
13. Борнмут Заявка 37 13 6 18 53 - 65 45
14. Ньюкасл Заявка 37 11 9 17 38 - 48 42
15. Бёрнли Заявка 37 11 7 19 44 - 65 40
16. Саутгемптон Заявка 37 9 11 17 44 - 64 38
17. Брайтон Заявка 37 9 9 19 34 - 56 36
18. Кардифф Сити Заявка 37 9 4 24 32 - 69 31
19. Фулхэм Заявка 37 7 5 25 34 - 77 26
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 37 3 6 28 21 - 75 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Вулверхэмптон

    До начала игры, которая состоится 12.05.2019, осталось 2 дня 5 часов 18 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Ливерпуль - Вулверхэмптон
    Ливерпуль
    93.8% (60)
    Ничья
    4.7% (3)
    Вулверхэмптон
    1.6% (1)
    2:1 Ливерпуль
    25% (16)
    2:0 Ливерпуль
    23.4% (15)
    3:1 Ливерпуль
    20.3% (13)
    1:0 Ливерпуль
    9.4% (6)
    3:0 Ливерпуль
    9.4% (6)
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