Англия: Премьер-лига 2018-2019

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Тоттенхэм
 
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Стадион:
Эвертон

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Аякс 2:3 Тоттенхэм Борнмут 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Аякс Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм
Тоттенхэм 1:0 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд Таун Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Боруссия Д 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Арсенал Челси 2:0 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д Тоттенхэм 3:1 Лестер Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 2:1 Уотфорд
Эвертон Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Эвертон 2:0 Бёрнли Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Фулхэм 2:0 Эвертон
Эвертон 1:0 Арсенал Вест Хэм 0:2 Эвертон Эвертон 2:0 Челси Ньюкасл 3:2 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Кардифф Сити 0:3 Эвертон Уотфорд 1:0 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Хаддерсфилд Таун 0:1 Эвертон Миллуолл 3:2 Эвертон Саутгемптон 2:1 Эвертон Эвертон 2:0 Борнмут Эвертон 2:1 Линкольн Сити Эвертон 0:1 Лестер Брайтон 1:0 Эвертон

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Эвертон: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Эвертон 2:6 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Эвертон Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Эвертон Кубок Carling
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 31 2 4 91 - 22 95
2. Ливерпуль Заявка 37 29 7 1 87 - 22 94
3. Челси Заявка 37 21 8 8 63 - 39 71
4. Тоттенхэм Заявка 37 23 1 13 65 - 37 70
5. Арсенал Заявка 37 20 7 10 70 - 50 67
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 19 9 9 65 - 52 66
7. Вулверхэмптон Заявка 37 16 9 12 47 - 44 57
8. Эвертон Заявка 37 15 8 14 52 - 44 53
9. Лестер Заявка 37 15 6 16 51 - 48 51
10. Уотфорд Заявка 37 14 8 15 51 - 55 50
11. Вест Хэм Заявка 37 14 7 16 48 - 54 49
12. Кристал Пэлас Заявка 37 13 7 17 46 - 50 46
13. Борнмут Заявка 37 13 6 18 53 - 65 45
14. Ньюкасл Заявка 37 11 9 17 38 - 48 42
15. Бёрнли Заявка 37 11 7 19 44 - 65 40
16. Саутгемптон Заявка 37 9 11 17 44 - 64 38
17. Брайтон Заявка 37 9 9 19 34 - 56 36
18. Кардифф Сити Заявка 37 9 4 24 32 - 69 31
19. Фулхэм Заявка 37 7 5 25 34 - 77 26
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 37 3 6 28 21 - 75 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Эвертон

    До начала игры, которая состоится 12.05.2019, осталось 2 дня 5 часов 19 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Эвертон
    Тоттенхэм
    90.5% (57)
    Ничья
    6.3% (4)
    Эвертон
    3.2% (2)
    2:1 Тоттенхэм
    50.8% (32)
    2:0 Тоттенхэм
    14.3% (9)
    1:0 Тоттенхэм
    14.3% (9)
    3:1 Тоттенхэм
    6.3% (4)
    1:1 Ничья
    4.8% (3)
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