Англия: Премьер-лига 2018-2019
Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Эвертон
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =1 -9Аякс 2:3 Тоттенхэм Борнмут 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Аякс Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм
Тоттенхэм 1:0 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд Таун Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Боруссия Д 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Арсенал Челси 2:0 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д Тоттенхэм 3:1 Лестер Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 2:1 Уотфорд
Эвертон Последние 20 матчей: +9 =2 -9Эвертон 2:0 Бёрнли Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Фулхэм 2:0 Эвертон
Эвертон 1:0 Арсенал Вест Хэм 0:2 Эвертон Эвертон 2:0 Челси Ньюкасл 3:2 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Кардифф Сити 0:3 Эвертон Уотфорд 1:0 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Хаддерсфилд Таун 0:1 Эвертон Миллуолл 3:2 Эвертон Саутгемптон 2:1 Эвертон Эвертон 2:0 Борнмут Эвертон 2:1 Линкольн Сити Эвертон 0:1 Лестер Брайтон 1:0 Эвертон
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Эвертон: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Эвертон Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Эвертон Кубок Carling
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|31
|2
|4
|91 - 22
|95
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|29
|7
|1
|87 - 22
|94
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|21
|8
|8
|63 - 39
|71
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|23
|1
|13
|65 - 37
|70
|5.
|Арсенал
|Заявка
|37
|20
|7
|10
|70 - 50
|67
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|65 - 52
|66
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|47 - 44
|57
|8.
|Эвертон
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|52 - 44
|53
|9.
|Лестер
|Заявка
|37
|15
|6
|16
|51 - 48
|51
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|51 - 55
|50
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|48 - 54
|49
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|46 - 50
|46
|13.
|Борнмут
|Заявка
|37
|13
|6
|18
|53 - 65
|45
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|38 - 48
|42
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|44 - 65
|40
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|44 - 64
|38
|17.
|Брайтон
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|34 - 56
|36
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|37
|9
|4
|24
|32 - 69
|31
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|37
|7
|5
|25
|34 - 77
|26
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|37
|3
|6
|28
|21 - 75
|15
Тоттенхэм
90.5% (57)
Ничья
6.3% (4)
Эвертон
3.2% (2)
2:1 Тоттенхэм
50.8% (32)
2:0 Тоттенхэм
14.3% (9)
1:0 Тоттенхэм
14.3% (9)
3:1 Тоттенхэм
6.3% (4)
1:1 Ничья
4.8% (3)
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