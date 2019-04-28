Англия: Премьер-лига 2018-2019
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =4 -7Эвертон 2:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Челси 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Кардифф Сити
Борнмут 1:3 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Лестер Ливерпуль 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Ньюкасл 2:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Брайтон 1:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Уотфорд 0:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Фулхэм Бёрнли 1:0 Барнсли Хаддерсфилд Таун 1:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вест Хэм
Арсенал Последние 20 матчей: +12 =2 -6Валенсия 2:4 Арсенал Арсенал 1:1 Брайтон Арсенал 3:1 Валенсия Лестер 3:0 Арсенал
Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Наполи 0:1 Арсенал Уотфорд 0:1 Арсенал Арсенал 2:0 Наполи Эвертон 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Ньюкасл Аль-Наср Дубай 2:3 Арсенал Арсенал 3:0 Ренн Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Ренн 3:1 Арсенал Тоттенхэм 1:1 Арсенал Арсенал 5:1 Борнмут Арсенал 2:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Сити Арсенал 3:0 БАТЭ
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 11
Арсенал: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|31
|2
|4
|91 - 22
|95
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|29
|7
|1
|87 - 22
|94
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|21
|8
|8
|63 - 39
|71
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|23
|1
|13
|65 - 37
|70
|5.
|Арсенал
|Заявка
|37
|20
|7
|10
|70 - 50
|67
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|65 - 52
|66
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|47 - 44
|57
|8.
|Эвертон
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|52 - 44
|53
|9.
|Лестер
|Заявка
|37
|15
|6
|16
|51 - 48
|51
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|51 - 55
|50
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|48 - 54
|49
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|46 - 50
|46
|13.
|Борнмут
|Заявка
|37
|13
|6
|18
|53 - 65
|45
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|38 - 48
|42
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|44 - 65
|40
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|44 - 64
|38
|17.
|Брайтон
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|34 - 56
|36
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|37
|9
|4
|24
|32 - 69
|31
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|37
|7
|5
|25
|34 - 77
|26
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|37
|3
|6
|28
|21 - 75
|15
Бёрнли
11.1% (7)
Ничья
17.5% (11)
Арсенал
71.4% (45)
1:2 Арсенал
36.5% (23)
1:1 Ничья
14.3% (9)
0:1 Арсенал
14.3% (9)
0:2 Арсенал
9.5% (6)
2:1 Бёрнли
9.5% (6)
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