Англия: Премьер-лига 2018-2019

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Бёрнли
 
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Арсенал

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Эвертон 2:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Челси 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Кардифф Сити
Борнмут 1:3 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Лестер Ливерпуль 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Ньюкасл 2:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Брайтон 1:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Уотфорд 0:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Фулхэм Бёрнли 1:0 Барнсли Хаддерсфилд Таун 1:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вест Хэм
Арсенал Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Валенсия 2:4 Арсенал Арсенал 1:1 Брайтон Арсенал 3:1 Валенсия Лестер 3:0 Арсенал
Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Наполи 0:1 Арсенал Уотфорд 0:1 Арсенал Арсенал 2:0 Наполи Эвертон 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Ньюкасл Аль-Наср Дубай 2:3 Арсенал Арсенал 3:0 Ренн Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Ренн 3:1 Арсенал Тоттенхэм 1:1 Арсенал Арсенал 5:1 Борнмут Арсенал 2:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Сити Арсенал 3:0 БАТЭ

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 11
Арсенал: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 1
Арсенал 3:1 Бёрнли Премьер-лига Арсенал 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Бёрнли Кубок Бёрнли 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Бёрнли Премьер-лига Арсенал 3:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Бёрнли Кубок Бёрнли 2:0 Арсенал Кубок Carling Бёрнли 0:2 Арсенал Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 31 2 4 91 - 22 95
2. Ливерпуль Заявка 37 29 7 1 87 - 22 94
3. Челси Заявка 37 21 8 8 63 - 39 71
4. Тоттенхэм Заявка 37 23 1 13 65 - 37 70
5. Арсенал Заявка 37 20 7 10 70 - 50 67
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 19 9 9 65 - 52 66
7. Вулверхэмптон Заявка 37 16 9 12 47 - 44 57
8. Эвертон Заявка 37 15 8 14 52 - 44 53
9. Лестер Заявка 37 15 6 16 51 - 48 51
10. Уотфорд Заявка 37 14 8 15 51 - 55 50
11. Вест Хэм Заявка 37 14 7 16 48 - 54 49
12. Кристал Пэлас Заявка 37 13 7 17 46 - 50 46
13. Борнмут Заявка 37 13 6 18 53 - 65 45
14. Ньюкасл Заявка 37 11 9 17 38 - 48 42
15. Бёрнли Заявка 37 11 7 19 44 - 65 40
16. Саутгемптон Заявка 37 9 11 17 44 - 64 38
17. Брайтон Заявка 37 9 9 19 34 - 56 36
18. Кардифф Сити Заявка 37 9 4 24 32 - 69 31
19. Фулхэм Заявка 37 7 5 25 34 - 77 26
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 37 3 6 28 21 - 75 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Арсенал

    До начала игры, которая состоится 12.05.2019, осталось 2 дня 5 часов 18 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Бёрнли - Арсенал
    Бёрнли
    11.1% (7)
    Ничья
    17.5% (11)
    Арсенал
    71.4% (45)
    1:2 Арсенал
    36.5% (23)
    1:1 Ничья
    14.3% (9)
    0:1 Арсенал
    14.3% (9)
    0:2 Арсенал
    9.5% (6)
    2:1 Бёрнли
    9.5% (6)
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