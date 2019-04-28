Англия: Премьер-лига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2018-2019
Лестер
 
Позже

Стадион:
Челси

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Манчестер Сити 1:0 Лестер Лестер 3:0 Арсенал Вест Хэм 2:2 Лестер Лестер 0:1 Ньюкасл
Хаддерсфилд Таун 1:4 Лестер Лестер 2:0 Борнмут Бёрнли 1:2 Лестер Лестер 3:1 Фулхэм Уотфорд 2:1 Лестер Лестер 2:1 Брайтон Лестер 1:4 Кристал Пэлас Тоттенхэм 3:1 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 1:1 Лестер Вулверхэмптон 4:3 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Ньюпорт 2:1 Лестер Эвертон 0:1 Лестер Лестер 0:1 Кардифф Сити Лестер 2:1 Манчестер Сити
Челси Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Челси 1:1 Айнтрахт Фр Челси 3:0 Уотфорд Айнтрахт Фр 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 1:1 Челси
Челси 2:2 Бёрнли Челси 4:3 Славия Прага Ливерпуль 2:0 Челси Славия Прага 0:1 Челси Челси 2:0 Вест Хэм Челси 3:0 Брайтон Кардифф Сити 1:2 Челси Эвертон 2:0 Челси Динамо Киев 0:5 Челси Челси 1:1 Вулверхэмптон Челси 3:0 Динамо Киев Фулхэм 1:2 Челси Челси 2:0 Тоттенхэм Челси 0:0 Манчестер Сити Челси 3:0 Мальмё Челси 0:2 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Лестер: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 9
Челси: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 2
Челси 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Челси Кубок Челси 0:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Челси Премьер-лига
Лестер 0:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Лестер Премьер-лига Лестер 2:4 Челси Кубок лиги Челси 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Челси Премьер-лига Лестер 1:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Лестер Премьер-лига Челси 5:2 Лестер Кубок Челси 4:3 Лестер Кубок Carling
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 31 2 4 91 - 22 95
2. Ливерпуль Заявка 37 29 7 1 87 - 22 94
3. Челси Заявка 37 21 8 8 63 - 39 71
4. Тоттенхэм Заявка 37 23 1 13 65 - 37 70
5. Арсенал Заявка 37 20 7 10 70 - 50 67
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 19 9 9 65 - 52 66
7. Вулверхэмптон Заявка 37 16 9 12 47 - 44 57
8. Эвертон Заявка 37 15 8 14 52 - 44 53
9. Лестер Заявка 37 15 6 16 51 - 48 51
10. Уотфорд Заявка 37 14 8 15 51 - 55 50
11. Вест Хэм Заявка 37 14 7 16 48 - 54 49
12. Кристал Пэлас Заявка 37 13 7 17 46 - 50 46
13. Борнмут Заявка 37 13 6 18 53 - 65 45
14. Ньюкасл Заявка 37 11 9 17 38 - 48 42
15. Бёрнли Заявка 37 11 7 19 44 - 65 40
16. Саутгемптон Заявка 37 9 11 17 44 - 64 38
17. Брайтон Заявка 37 9 9 19 34 - 56 36
18. Кардифф Сити Заявка 37 9 4 24 32 - 69 31
19. Фулхэм Заявка 37 7 5 25 34 - 77 26
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 37 3 6 28 21 - 75 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Челси

    До начала игры, которая состоится 12.05.2019, осталось 2 дня 5 часов 18 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Лестер - Челси
    Лестер
    10.8% (7)
    Ничья
    30.8% (20)
    Челси
    58.5% (38)
    1:2 Челси
    40% (26)
    1:1 Ничья
    24.6% (16)
    0:1 Челси
    9.2% (6)
    2:1 Лестер
    6.2% (4)
    2:2 Ничья
    4.6% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...