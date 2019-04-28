Англия: Премьер-лига 2018-2019
Лестер
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Стадион: Кинг Пауэр
Челси
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +8 =2 -10Манчестер Сити 1:0 Лестер Лестер 3:0 Арсенал Вест Хэм 2:2 Лестер Лестер 0:1 Ньюкасл
Хаддерсфилд Таун 1:4 Лестер Лестер 2:0 Борнмут Бёрнли 1:2 Лестер Лестер 3:1 Фулхэм Уотфорд 2:1 Лестер Лестер 2:1 Брайтон Лестер 1:4 Кристал Пэлас Тоттенхэм 3:1 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 1:1 Лестер Вулверхэмптон 4:3 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Ньюпорт 2:1 Лестер Эвертон 0:1 Лестер Лестер 0:1 Кардифф Сити Лестер 2:1 Манчестер Сити
Челси Последние 20 матчей: +12 =4 -4Челси 1:1 Айнтрахт Фр Челси 3:0 Уотфорд Айнтрахт Фр 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 1:1 Челси
Челси 2:2 Бёрнли Челси 4:3 Славия Прага Ливерпуль 2:0 Челси Славия Прага 0:1 Челси Челси 2:0 Вест Хэм Челси 3:0 Брайтон Кардифф Сити 1:2 Челси Эвертон 2:0 Челси Динамо Киев 0:5 Челси Челси 1:1 Вулверхэмптон Челси 3:0 Динамо Киев Фулхэм 1:2 Челси Челси 2:0 Тоттенхэм Челси 0:0 Манчестер Сити Челси 3:0 Мальмё Челси 0:2 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Лестер: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 9
Челси: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|31
|2
|4
|91 - 22
|95
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|29
|7
|1
|87 - 22
|94
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|21
|8
|8
|63 - 39
|71
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|23
|1
|13
|65 - 37
|70
|5.
|Арсенал
|Заявка
|37
|20
|7
|10
|70 - 50
|67
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|65 - 52
|66
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|47 - 44
|57
|8.
|Эвертон
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|52 - 44
|53
|9.
|Лестер
|Заявка
|37
|15
|6
|16
|51 - 48
|51
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|51 - 55
|50
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|48 - 54
|49
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|46 - 50
|46
|13.
|Борнмут
|Заявка
|37
|13
|6
|18
|53 - 65
|45
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|38 - 48
|42
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|44 - 65
|40
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|44 - 64
|38
|17.
|Брайтон
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|34 - 56
|36
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|37
|9
|4
|24
|32 - 69
|31
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|37
|7
|5
|25
|34 - 77
|26
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|37
|3
|6
|28
|21 - 75
|15
Лестер
10.8% (7)
Ничья
30.8% (20)
Челси
58.5% (38)
1:2 Челси
40% (26)
1:1 Ничья
24.6% (16)
0:1 Челси
9.2% (6)
2:1 Лестер
6.2% (4)
2:2 Ничья
4.6% (3)
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