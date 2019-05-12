Англия: Премьер-лига 2018-2019
Саутгемптон
1:0
Перерыв
Стадион: Сент-Мэрис
Хаддерсфилд Таун
1:0
41' ГолРедмонд Натан
28
Ганн
Энгус
43
Валери
Ян
35
Беднарек
Ян
14
Ромеу
Ориоль
10
Муй
Аарон
18
Мбенза
Исаак
- Основной состав
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
-
43 Валери ЯнЗащитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Таргет МэттЗащитник
-
32 Джонс АльфиЗащитник
-
39 Симс ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
10 Остин ЧарльзНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мбенза ИсаакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Дэли МэттПолузащитник
- Нападающий
-
24 Мунье СтивНападающий
-
44 Aaron Rowe
-
Главный тренер: Зиверт Ян
Ход матча
41'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +6 =6 -8Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:3 Борнмут Уотфорд 1:1 Саутгемптон Ньюкасл 3:1 Саутгемптон
Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Фулхэм Арсенал 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Кардифф Сити Бёрнли 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:2 Дерби Лестер 1:2 Саутгемптон Дерби 2:2 Саутгемптон Челси 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун Последние 20 матчей: +1 =2 -17Хаддерсфилд Таун 1:1 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 5:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:2 Уотфорд Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд Таун 1:4 Лестер Кристал Пэлас 2:0 Хаддерсфилд Таун Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 0:2 Борнмут Брайтон 1:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:0 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:2 Арсенал Челси 5:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 0:1 Эвертон Хаддерсфилд Таун 0:3 Манчестер Сити Кардифф Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун Бристоль Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:2 Бёрнли Фулхэм 1:0 Хаддерсфилд Таун Манчестер Юнайтед 3:1 Хаддерсфилд Таун
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Хаддерсфилд Таун: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:1 Заявка
|38
|32
|2
|4
|93 - 23
|98
|2.
|Ливерпуль
|1:0 Заявка
|38
|30
|7
|1
|88 - 22
|97
|3.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|38
|24
|1
|13
|66 - 37
|73
|4.
|Челси
|0:0 Заявка
|38
|21
|9
|8
|63 - 39
|72
|5.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|38
|20
|8
|10
|70 - 50
|68
|6.
|Манчестер Юнайтед
|0:1 Заявка
|38
|19
|9
|10
|65 - 53
|66
|7.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|38
|16
|9
|13
|47 - 45
|57
|8.
|Эвертон
|0:1 Заявка
|38
|15
|8
|15
|52 - 45
|53
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|38
|15
|7
|16
|51 - 48
|52
|10.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|38
|15
|7
|16
|50 - 54
|52
|11.
|Уотфорд
|0:2 Заявка
|38
|14
|8
|16
|51 - 57
|50
|12.
|Кристал Пэлас
|3:1 Заявка
|38
|14
|7
|17
|49 - 51
|49
|13.
|Борнмут
|1:3 Заявка
|38
|13
|6
|19
|54 - 68
|45
|14.
|Ньюкасл
|2:0 Заявка
|38
|12
|9
|17
|40 - 48
|45
|15.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|38
|11
|8
|19
|44 - 65
|41
|16.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|38
|10
|11
|17
|45 - 64
|41
|17.
|Брайтон
|1:2 Заявка
|38
|9
|9
|20
|35 - 58
|36
|18.
|Кардифф Сити
|1:0 Заявка
|38
|10
|4
|24
|33 - 69
|34
|19.
|Фулхэм
|0:2 Заявка
|38
|7
|5
|26
|34 - 79
|26
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|0:1 Заявка
|38
|3
|6
|29
|21 - 76
|15
Саутгемптон
95.4% (144)
Ничья
4.6% (7)
Хаддерсфилд Таун
0% (0)
1:0 Саутгемптон
30.5% (46)
2:1 Саутгемптон
29.8% (45)
2:0 Саутгемптон
22.5% (34)
3:1 Саутгемптон
6% (9)
3:0 Саутгемптон
3.3% (5)
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