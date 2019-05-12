Англия: Премьер-лига 2018-2019

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  4. Премьер-лига 2018-2019
Саутгемптон
1:0
Перерыв

Стадион:
Хаддерсфилд Таун
0'
1:0
41' Гол
Редмонд Натан
28
Ганн
Энгус
43
Валери
Ян
35
Беднарек
Ян
5
Стивенс
Джек
21
Бертранд
Райан
16
Уорд-Праус
Джеймс
14
Ромеу
Ориоль
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
22
Редмонд
Натан
7
Лонг
Шейн
9
Ингс
Дэнни
13
Коулман
Джоэл
2
Смит
Том
I
26
Шиндлер
Кристофер
27
Горенц-Станкович
Йон
5
Конголо
Теренс
10
Муй
Аарон
7
Бакуна
Жуниньо
6
Хогг
Джонатан
18
Мбенза
Исаак
16
Ахерн-Грант
Карлан
21
Притчард
Алекс
Саутгемптон
4-4-2
Хаддерсфилд Таун
4-3-3

Ход матча

41'
Редмонд Натан
(Ингс Дэнни)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:3 Борнмут Уотфорд 1:1 Саутгемптон Ньюкасл 3:1 Саутгемптон
Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Фулхэм Арсенал 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Кардифф Сити Бёрнли 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:2 Дерби Лестер 1:2 Саутгемптон Дерби 2:2 Саутгемптон Челси 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун Последние 20 матчей: +1 =2 -17
Хаддерсфилд Таун 1:1 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 5:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:2 Уотфорд Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд Таун 1:4 Лестер Кристал Пэлас 2:0 Хаддерсфилд Таун Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 0:2 Борнмут Брайтон 1:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:0 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:2 Арсенал Челси 5:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 0:1 Эвертон Хаддерсфилд Таун 0:3 Манчестер Сити Кардифф Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун Бристоль Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:2 Бёрнли Фулхэм 1:0 Хаддерсфилд Таун Манчестер Юнайтед 3:1 Хаддерсфилд Таун

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Хаддерсфилд Таун: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Хаддерсфилд Таун 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун Премьер-лига Хаддерсфилд Таун 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:1 Хаддерсфилд Таун Первая лига
Хаддерсфилд Таун 2:0 Саутгемптон Первая лига Хаддерсфилд Таун 3:1 Саутгемптон Первая лига
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:1 Заявка 38 32 2 4 93 - 23 98
2. Ливерпуль 1:0 Заявка 38 30 7 1 88 - 22 97
3. Тоттенхэм 1:0 Заявка 38 24 1 13 66 - 37 73
4. Челси 0:0 Заявка 38 21 9 8 63 - 39 72
5. Арсенал 0:0 Заявка 38 20 8 10 70 - 50 68
6. Манчестер Юнайтед 0:1 Заявка 38 19 9 10 65 - 53 66
7. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 38 16 9 13 47 - 45 57
8. Эвертон 0:1 Заявка 38 15 8 15 52 - 45 53
9. Лестер 0:0 Заявка 38 15 7 16 51 - 48 52
10. Вест Хэм 2:0 Заявка 38 15 7 16 50 - 54 52
11. Уотфорд 0:2 Заявка 38 14 8 16 51 - 57 50
12. Кристал Пэлас 3:1 Заявка 38 14 7 17 49 - 51 49
13. Борнмут 1:3 Заявка 38 13 6 19 54 - 68 45
14. Ньюкасл 2:0 Заявка 38 12 9 17 40 - 48 45
15. Бёрнли 0:0 Заявка 38 11 8 19 44 - 65 41
16. Саутгемптон 1:0 Заявка 38 10 11 17 45 - 64 41
17. Брайтон 1:2 Заявка 38 9 9 20 35 - 58 36
18. Кардифф Сити 1:0 Заявка 38 10 4 24 33 - 69 34
19. Фулхэм 0:2 Заявка 38 7 5 26 34 - 79 26
20. Хаддерсфилд Таун 0:1 Заявка 38 3 6 29 21 - 76 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Хаддерсфилд Таун
Саутгемптон
95.4% (144)
Ничья
4.6% (7)
Хаддерсфилд Таун
0% (0)
1:0 Саутгемптон
30.5% (46)
2:1 Саутгемптон
29.8% (45)
2:0 Саутгемптон
22.5% (34)
3:1 Саутгемптон
6% (9)
3:0 Саутгемптон
3.3% (5)
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