Португалия: Примейра-лига 2018-2019

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  4. Примейра-лига 2018-2019
Боавишта
4:2
Конец матча

Стадион:
Брага
0'
0:1
5' Гол
Пальинья Жоау
1:1
22' Гол
Обиора Нванкво
1:2
26' Пенальти
Эдуарду Уилсон
35' Желтая карточка
Рафаэл Коста
2:2
40' Гол
Нжие Юсуфа
3:2
43' Гол
Матеуш Галиану
48' Желтая карточка
Виана Бруно
4:2
49' Гол
Буэно Альберто
64' Желтая карточка
Goncalo Cardosso
81' Желтая карточка
Gustavo Sauer
84' Желтая карточка
Бракалли Рафаэл
90'+5
1
Бракалли
Рафаэл
5
Талоша
Жоау
2
Goncalo
Cardosso
27
Нерис
17
Карраса
Моура
8
Gustavo
Sauer
4
Обиора
Нванкво
11
Нжие
Юсуфа
9
Матеуш
Галиану
23
Рафаэл
Коста
14
Буэно
Альберто
12
Са
Тьягу
87
Гойяно
Марсело
36
Виана
Бруно
14
Сантос
Пабло
5
Секейра
Нуну
47
Эсгаю
Рикарду
8
Рикардо
Риллер
60
Пальинья
Жоау
21
Орта
Рикарду
20
Паулинью
Жуан
7
Эдуарду
Уилсон
Боавишта
4-2-3-1
Брага
4-4-2

Ход матча

5'
0:1
Пальинья Жоау
22'
Обиора Нванкво
(Буэно Альберто)
1:1
26'
1:2
Эдуарду Уилсон
35'
Рафаэл Коста
 
40'
Нжие Юсуфа
2:2
43'
Матеуш Галиану
(Gustavo Sauer)
3:2
48'
 
Виана Бруно
49'
Буэно Альберто
4:2
51'
 
Новаиш Жоау
Рикардо Риллер
56'
 
Соуза Диего II
Эсгаю Рикарду
64'
Goncalo Cardosso
 
71'
Жубал Мендес
Матеуш Галиану
 
73'
 
Trincao
Сантос Пабло
79'
Пердигао
Буэно Альберто
 
81'
Gustavo Sauer
 
84'
Бракалли Рафаэл
 
90'
Yaw Ackah
Рафаэл Коста
 

Предыдущие игры

Боавишта Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Бруске 2:1 Боавишта Витория Сетубал 0:3 Боавишта Боавишта 3:1 Морейренсе Тондела 1:0 Боавишта
Боавишта 1:0 Насьонал Мадейра Порту 2:0 Боавишта Боавишта 2:0 Белененсеш Вольта Редонда 2:4 Боавишта Боавишта 1:0 Americano Rj Витория Гимарайнш 3:1 Боавишта Боавишта 0:3 Флуминенсе Боавишта 1:2 Спортинг Л Авиш 2:0 Боавишта Боавишта 1:0 Риу Аве Боавишта 1:1 Мадурейра Шавиш 1:1 Боавишта Боавишта 1:0 Санта-Клара Боавишта 0:3 Ботафого Рибейрао Боавишта 2:0 Фейренсе Фламенго 3:1 Боавишта
Брага Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Маритиму 1:0 Брага Брага 1:4 Бенфика Фейренсе 0:2 Брага Брага 3:0 Тондела
Морейренсе 1:0 Брага Брага 1:1 Порту Брага 2:3 Порту Витория Сетубал 0:1 Брага Брага 1:0 Витория Гимарайнш Риу Аве 1:2 Брага Порту 3:0 Брага Брага 0:2 Белененсеш Спортинг Л 3:0 Брага Брага 2:1 Шавиш Авиш 0:2 Брага Брага 1:0 Санта-Клара Брага 1:1 Спортинг Л Насьонал Мадейра 0:3 Брага Авиш 1:2 Брага Портимоненсе 1:1 Брага

Последние игры между собой

Боавишта: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 6
Брага: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 1
Брага 1:0 Боавишта Примейра-лига Брага 1:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:3 Брага Примейра-лига Боавишта 1:2 Брага Кубок лиги
Боавишта 1:1 Брага Примейра-лига Брага 3:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:0 Брага Примейра-лига Брага 4:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:0 Брага Примейра-лига Брага 3:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:0 Брага Примейра-лига Брага 0:0 Боавишта Примейра-лига
Команда И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 32 26 3 3 96 - 28 81
2. Порту Заявка 32 25 4 3 68 - 19 79
3. Спортинг Л 1:0 Заявка 33 24 4 5 71 - 30 76
4. Брага Заявка 33 20 4 9 54 - 37 64
5. Морейренсе Заявка 33 16 4 13 38 - 41 52
6. Витория Гимарайнш Заявка 32 13 7 12 38 - 32 46
7. Риу Аве Заявка 32 11 9 12 45 - 48 42
8. Санта-Клара Заявка 33 11 9 13 42 - 41 42
9. Боавишта Заявка 33 12 5 16 33 - 40 41
10. Белененсеш Заявка 32 9 13 10 38 - 46 40
11. Маритиму Заявка 33 12 3 18 26 - 43 39
12. Портимоненсе Заявка 33 11 6 16 44 - 57 39
13. Авиш Заявка 33 10 6 17 34 - 47 36
14. Витория Сетубал Заявка 32 7 12 13 25 - 35 33
15. Шавиш Заявка 32 8 8 16 31 - 50 32
16. Тондела 0:1 Заявка 33 8 7 18 34 - 52 31
17. Насьонал Мадейра Заявка 32 7 7 18 33 - 66 28
18. Фейренсе Заявка 33 2 11 20 25 - 63 17
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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