Португалия: Примейра-лига 2018-2019
0:1
5' ГолПальинья Жоау
1:1
22' ГолОбиора Нванкво
1:2
26' ПенальтиЭдуарду Уилсон
35' Желтая карточкаРафаэл Коста
2:2
40' ГолНжие Юсуфа
3:2
43' ГолМатеуш Галиану
48' Желтая карточкаВиана Бруно
4:2
49' ГолБуэно Альберто
64' Желтая карточкаGoncalo Cardosso
81' Желтая карточкаGustavo Sauer
84' Желтая карточкаБракалли Рафаэл
27
Нерис
11
Нжие
Юсуфа
23
Рафаэл
Коста
12
Са
Тьягу
36
Виана
Бруно
14
Сантос
Пабло
21
Орта
Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рафаэл КостаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Эду МашадуЗащитник
- Защитник
-
12 ПердигаоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Yaw Ackah
-
Главный тренер: Видигал Лито
- Основной состав
-
12 Са ТьягуВратарь
- Защитник
-
36 Виана БруноЗащитник
-
14 Сантос ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Новаиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Шадаш БрунуПолузащитник
- Нападающий
-
77 Trincao
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
5'
0:1
22'
1:1
26'
1:2
35'
40'
2:2
43'
3:2
48'
49'
4:2
64'
73'
81'
84'
Предыдущие игры
Боавишта Последние 20 матчей: +9 =2 -9Бруске 2:1 Боавишта Витория Сетубал 0:3 Боавишта Боавишта 3:1 Морейренсе Тондела 1:0 Боавишта
Боавишта 1:0 Насьонал Мадейра Порту 2:0 Боавишта Боавишта 2:0 Белененсеш Вольта Редонда 2:4 Боавишта Боавишта 1:0 Americano Rj Витория Гимарайнш 3:1 Боавишта Боавишта 0:3 Флуминенсе Боавишта 1:2 Спортинг Л Авиш 2:0 Боавишта Боавишта 1:0 Риу Аве Боавишта 1:1 Мадурейра Шавиш 1:1 Боавишта Боавишта 1:0 Санта-Клара Боавишта 0:3 Ботафого Рибейрао Боавишта 2:0 Фейренсе Фламенго 3:1 Боавишта
Брага Последние 20 матчей: +10 =2 -8Маритиму 1:0 Брага Брага 1:4 Бенфика Фейренсе 0:2 Брага Брага 3:0 Тондела
Морейренсе 1:0 Брага Брага 1:1 Порту Брага 2:3 Порту Витория Сетубал 0:1 Брага Брага 1:0 Витория Гимарайнш Риу Аве 1:2 Брага Порту 3:0 Брага Брага 0:2 Белененсеш Спортинг Л 3:0 Брага Брага 2:1 Шавиш Авиш 0:2 Брага Брага 1:0 Санта-Клара Брага 1:1 Спортинг Л Насьонал Мадейра 0:3 Брага Авиш 1:2 Брага Портимоненсе 1:1 Брага
Последние игры между собой
Боавишта: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 6
Брага: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|32
|26
|3
|3
|96 - 28
|81
|2.
|Порту
|Заявка
|32
|25
|4
|3
|68 - 19
|79
|3.
|Спортинг Л
|1:0 Заявка
|33
|24
|4
|5
|71 - 30
|76
|4.
|Брага
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|54 - 37
|64
|5.
|Морейренсе
|Заявка
|33
|16
|4
|13
|38 - 41
|52
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|38 - 32
|46
|7.
|Риу Аве
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|45 - 48
|42
|8.
|Санта-Клара
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|42 - 41
|42
|9.
|Боавишта
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|33 - 40
|41
|10.
|Белененсеш
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|38 - 46
|40
|11.
|Маритиму
|Заявка
|33
|12
|3
|18
|26 - 43
|39
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|44 - 57
|39
|13.
|Авиш
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|34 - 47
|36
|14.
|Витория Сетубал
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|25 - 35
|33
|15.
|Шавиш
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|31 - 50
|32
|16.
|Тондела
|0:1 Заявка
|33
|8
|7
|18
|34 - 52
|31
|17.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|33 - 66
|28
|18.
|Фейренсе
|Заявка
|33
|2
|11
|20
|25 - 63
|17
Загрузка...