Португалия: Примейра-лига 2018-2019
Шавиш
0:2
Перерыв
Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра
Витория Сетубал
0:1
6' ГолАллеф Де Андраде
0:2
15' ГолМенди Фредерик
30' Желтая карточкаБесса Эбер
32' Желтая карточкаГалло Бруно
34' Желтая карточкаДжаван
33
Лионн
Хосе
19
Мараш
Никола
22
Gaston
Campi
26
Джаван
25
Галло
Бруно
20
Кошта
Жоау
55
Сингх
Лютер
10
Бесса
Эбер
15
Микаэл
Рубен
30
Агу
Микель
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Лионн ХосеЗащитник
-
19 Мараш НиколаЗащитник
-
22 Gaston CampiЗащитник
-
26 ДжаванЗащитник
-
25 Галло БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кошта ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Сингх ЛютерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 НилтиньоПолузащитник
-
47 Маседу РубенНападающий
-
99 Платини IIНападающий
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бесса ЭберПолузащитник
-
15 Микаэл РубенПолузащитник
-
30 Агу МикельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Bruno PiresЗащитник
-
47 Tiago CastroПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Sandro Mendes
Ход матча
6'
0:1
15'
0:2
30'
32'
34'
Предыдущие игры
Шавиш Последние 20 матчей: +7 =7 -6Фейренсе 4:4 Шавиш Шавиш 4:1 Насьонал Мадейра Морейренсе 0:1 Шавиш Шавиш 2:2 Белененсеш
Витория Гимарайнш 4:0 Шавиш Шавиш 1:3 Спортинг Л Авиш 0:1 Шавиш Шавиш 1:1 Риу Аве Шавиш 0:0 Санта-Клара Бенфика 4:0 Шавиш Шавиш 1:1 Боавишта Брага 2:1 Шавиш Шавиш 1:0 Маритиму Портимоненсе 0:1 Шавиш Шавиш 1:4 Порту Шавиш 2:1 Тондела Витория Сетубал 0:0 Шавиш Шавиш 0:0 Фейренсе Шавиш 3:1 Варзим Насьонал Мадейра 2:0 Шавиш
Витория Сетубал Последние 20 матчей: +2 =10 -8Витория Сетубал 0:3 Боавишта Санта-Клара 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе Бенфика 4:2 Витория Сетубал
Витория Сетубал 1:0 Маритиму Фейренсе 0:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:1 Брага Витория Сетубал 0:0 Тондела Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Витория Гимарайнш Порту 2:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Белененсеш Насьонал Мадейра 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л Авиш 2:1 Витория Сетубал Риу Аве 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Шавиш Боавишта 1:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:4 Брага Витория Сетубал 0:2 Санта-Клара
Последние игры между собой
Шавиш: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 0
Витория Сетубал: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|32
|26
|3
|3
|96 - 28
|81
|2.
|Порту
|Заявка
|32
|25
|4
|3
|68 - 19
|79
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|33
|23
|5
|5
|71 - 31
|74
|4.
|Брага
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|54 - 37
|64
|5.
|Морейренсе
|Заявка
|33
|16
|4
|13
|38 - 41
|52
|6.
|Витория Гимарайнш
|0:0 Заявка
|33
|13
|8
|12
|38 - 32
|47
|7.
|Риу Аве
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|45 - 48
|42
|8.
|Санта-Клара
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|42 - 41
|42
|9.
|Боавишта
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|33 - 40
|41
|10.
|Белененсеш
|0:0 Заявка
|33
|9
|14
|10
|38 - 46
|41
|11.
|Маритиму
|Заявка
|33
|12
|3
|18
|26 - 43
|39
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|44 - 57
|39
|13.
|Авиш
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|34 - 47
|36
|14.
|Витория Сетубал
|2:0 Заявка
|33
|8
|12
|13
|27 - 35
|36
|15.
|Тондела
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|35 - 52
|32
|16.
|Шавиш
|0:2 Заявка
|33
|8
|8
|17
|31 - 52
|32
|17.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|33 - 66
|28
|18.
|Фейренсе
|Заявка
|33
|2
|11
|20
|25 - 63
|17
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