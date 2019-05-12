Португалия: Примейра-лига 2018-2019

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  4. Примейра-лига 2018-2019
Шавиш
0:2
Перерыв

Стадион:
Витория Сетубал
0'
0:1
6' Гол
Аллеф Де Андраде
0:2
15' Гол
Менди Фредерик
30' Желтая карточка
Бесса Эбер
32' Желтая карточка
Галло Бруно
34' Желтая карточка
Джаван
1
Филипе
Антониу
33
Лионн
Хосе
19
Мараш
Никола
22
Gaston
Campi
26
Джаван
25
Галло
Бруно
6
Джефферсон
Сантос
20
Кошта
Жоау
9
Казарян
Геворг
55
Сингх
Лютер
11
Виллиан
Алвес
II
90
Макаридзе
Георгий
5
Ману
Луиш
Мигель
4
Жорж
Артур
13
Фернандеш
Вашку
17
Manu
Silvio
III
8
Валенте
Нуну
II
10
Бесса
Эбер
15
Микаэл
Рубен
30
Агу
Микель
33
Аллеф
Де
Андраде
23
Менди
Фредерик
Шавиш
4-2-3-1
Витория Сетубал
4-2-3-1

Ход матча

6'
0:1
Аллеф Де Андраде
(Микаэл Рубен)
15'
0:2
Менди Фредерик
30'
 
Бесса Эбер
32'
Галло Бруно
 
34'
Джаван
 
36'
Платини II
Джефферсон Сантос
 

Предыдущие игры

Шавиш Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Фейренсе 4:4 Шавиш Шавиш 4:1 Насьонал Мадейра Морейренсе 0:1 Шавиш Шавиш 2:2 Белененсеш
Витория Гимарайнш 4:0 Шавиш Шавиш 1:3 Спортинг Л Авиш 0:1 Шавиш Шавиш 1:1 Риу Аве Шавиш 0:0 Санта-Клара Бенфика 4:0 Шавиш Шавиш 1:1 Боавишта Брага 2:1 Шавиш Шавиш 1:0 Маритиму Портимоненсе 0:1 Шавиш Шавиш 1:4 Порту Шавиш 2:1 Тондела Витория Сетубал 0:0 Шавиш Шавиш 0:0 Фейренсе Шавиш 3:1 Варзим Насьонал Мадейра 2:0 Шавиш
Витория Сетубал Последние 20 матчей: +2 =10 -8
Витория Сетубал 0:3 Боавишта Санта-Клара 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе Бенфика 4:2 Витория Сетубал
Витория Сетубал 1:0 Маритиму Фейренсе 0:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:1 Брага Витория Сетубал 0:0 Тондела Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Витория Гимарайнш Порту 2:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Белененсеш Насьонал Мадейра 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л Авиш 2:1 Витория Сетубал Риу Аве 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Шавиш Боавишта 1:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:4 Брага Витория Сетубал 0:2 Санта-Клара

Последние игры между собой

Шавиш: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 0
Витория Сетубал: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 0
Витория Сетубал 0:0 Шавиш Примейра-лига Шавиш 2:2 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 1:1 Шавиш Примейра-лига Витория Сетубал 0:0 Шавиш Примейра-лига
Шавиш 0:0 Витория Сетубал Примейра-лига
Команда И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 32 26 3 3 96 - 28 81
2. Порту Заявка 32 25 4 3 68 - 19 79
3. Спортинг Л Заявка 33 23 5 5 71 - 31 74
4. Брага Заявка 33 20 4 9 54 - 37 64
5. Морейренсе Заявка 33 16 4 13 38 - 41 52
6. Витория Гимарайнш 0:0 Заявка 33 13 8 12 38 - 32 47
7. Риу Аве Заявка 32 11 9 12 45 - 48 42
8. Санта-Клара Заявка 33 11 9 13 42 - 41 42
9. Боавишта Заявка 33 12 5 16 33 - 40 41
10. Белененсеш 0:0 Заявка 33 9 14 10 38 - 46 41
11. Маритиму Заявка 33 12 3 18 26 - 43 39
12. Портимоненсе Заявка 33 11 6 16 44 - 57 39
13. Авиш Заявка 33 10 6 17 34 - 47 36
14. Витория Сетубал 2:0 Заявка 33 8 12 13 27 - 35 36
15. Тондела Заявка 33 8 8 17 35 - 52 32
16. Шавиш 0:2 Заявка 33 8 8 17 31 - 52 32
17. Насьонал Мадейра Заявка 32 7 7 18 33 - 66 28
18. Фейренсе Заявка 33 2 11 20 25 - 63 17
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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