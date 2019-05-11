Турция: Суперлига 2018-2019
Фенербахче
2:1
Конец матча
Акхисар
1:0
28' ГолСольдадо Роберто
2:0
30' ГолДирар Набиль
39' Желтая карточкаВурал Гюрай
2:0
42' Не забитый пенальтиСольдадо Роберто
2:1
45' ГолБарбоза Элдер
75' Желтая карточкаАзиз Сердар
76' Желтая карточкаБокила Лотетека
79' Желтая карточкаАтасевен Эрай
79' Желтая карточкаЭлмас Эльиф
81' Желтая карточкаЖаилсон Маркес
35
Текин
Харун
15
Азиз
Сердар
17
Дирар
Набиль
99
Элмас
Эльиф
99
Эзтюрк
Фатих
10
Вурал
Гюрай
61
Явру
Зеки
28
Ману
Элвис
- Основной состав
-
35 Текин ХарунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Азиз СердарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дирар НабильПолузащитник
-
99 Элмас ЭльифПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Berke OzerВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Айю АндреПолузащитник
-
Главный тренер: Янал Эрсун
- Основной состав
-
99 Эзтюрк ФатихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
-
61 Явру ЗекиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ману ЭлвисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Ерал ХалилВратарь
-
89 Келеш КадирЗащитник
-
33 Низам МусаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Айик ОнурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ercan Kahyaoglu
Ход матча
28'
1:0
30'
2:0
39'
42'
2:0
45'
2:1
75'
76'
79'
79'
81'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 25
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: +8 =6 -6Касымпаша 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 1:1 Галатасарай
Анкарагюджю 1:1 Фенербахче Фенербахче 4:0 Эскишехирспор Фенербахче 2:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:1 Фенербахче Фенербахче 3:2 Ризеспор Бешикташ 3:3 Фенербахче Зенит 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Коньяспор Фенербахче 1:0 Зенит Кайсериспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 2:0 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор Фенербахче 0:1 Умраньеспор Бурсаспор 1:1 Фенербахче Умраньеспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 АЗ Алкмаар
Акхисар Последние 20 матчей: +7 =3 -10Акхисар 0:2 Малатьяспор Бурсаспор 0:0 Акхисар Акхисар 1:0 Умраньеспор Акхисар 1:2 Антальяспор
Эрзурумспор 2:1 Акхисар Гёзтепе 0:1 Акхисар Умраньеспор 0:1 Акхисар Акхисар 2:3 Касымпаша Трабзонспор 2:1 Акхисар Акхисар 3:1 Аланьяспор Касымпаша 1:2 Акхисар Галатасарай 1:0 Акхисар Акхисар 0:0 Анкарагюджю Сивасспор 2:1 Акхисар Акхисар 3:1 Касымпаша Акхисар 0:3 Истанбул Башакшехир Ризеспор 3:1 Акхисар Акхисар 0:0 Кайсериспор Акхисар 0:3 Бешикташ Кайсериспор 1:2 Акхисар
Последние игры между собой
Фенербахче: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
Акхисар: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
Фенербахче 3:1 Акхисар Суперлига Акхисар 1:3 Фенербахче Суперлига Акхисар 0:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:2 Акхисар Суперлига Фенербахче 1:2 Акхисар Суперлига Акхисар 2:0 Фенербахче Суперлига Акхисар 3:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:0 Акхисар Суперлига Фенербахче 2:0 Акхисар Суперлига Акхисар 1:2 Фенербахче Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|32
|19
|9
|4
|67 - 31
|66
|2.
|Истанбул Башакшехир
|31
|18
|9
|4
|45 - 18
|63
|3.
|Бешикташ
|31
|17
|8
|6
|66 - 41
|59
|4.
|Трабзонспор
|31
|16
|8
|7
|57 - 41
|56
|5.
|Малатьяспор
|31
|12
|8
|11
|43 - 40
|44
|6.
|Аланьяспор
|31
|12
|6
|13
|34 - 39
|42
|7.
|Антальяспор
|32
|12
|6
|14
|35 - 52
|42
|8.
|Коньяспор
|31
|9
|14
|8
|37 - 35
|41
|9.
|Ризеспор
|32
|9
|13
|10
|45 - 46
|40
|10.
|Фенербахче
|32
|9
|13
|10
|40 - 43
|40
|11.
|Касымпаша
|31
|11
|5
|15
|49 - 56
|38
|12.
|Сивасспор
|32
|9
|11
|12
|44 - 48
|38
|13.
|Анкарагюджю
|31
|10
|7
|14
|33 - 48
|37
|14.
|Кайсериспор
|31
|9
|10
|12
|31 - 45
|37
|15.
|Гёзтепе
|32
|10
|4
|18
|35 - 41
|34
|16.
|Бурсаспор
|32
|6
|15
|11
|26 - 36
|33
|17.
|Эрзурумспор
|31
|7
|11
|13
|33 - 39
|32
|18.
|Акхисар
|32
|6
|7
|19
|31 - 52
|25
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