Турция: Суперлига 2018-2019

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Фенербахче
2:1
Конец матча

Стадион:
Акхисар
0'
1:0
28' Гол
Сольдадо Роберто
2:0
30' Гол
Дирар Набиль
39' Желтая карточка
Вурал Гюрай
2:0
42' Не забитый пенальти
Сольдадо Роберто
2:1
45' Гол
Барбоза Элдер
75' Желтая карточка
Азиз Сердар
76' Желтая карточка
Бокила Лотетека
79' Желтая карточка
Атасевен Эрай
79' Желтая карточка
Элмас Эльиф
81' Желтая карточка
Жаилсон Маркес
90'+4
35
Текин
Харун
4
Исла
Маурисио
37
Шкртел
Мартин
15
Азиз
Сердар
3
Калдырым
Хассан
Али
5
Топал
Мехмет
32
Жаилсон
Маркес
17
Дирар
Набиль
99
Элмас
Эльиф
28
Вальбуэна
Матьё
9
Сольдадо
Роберто
99
Эзтюрк
Фатих
2
Врсайевич
Авдийя
4
Ротман
Райко
88
Османпаша
Джанер
10
Вурал
Гюрай
20
Сиссоко
Абдулвхаид
61
Явру
Зеки
7
Барбоза
Элдер
6
Джевикер
Айкут
28
Ману
Элвис
30
Бокила
Лотетека
Фенербахче
4-2-3-1
Акхисар
4-2-3-1

Ход матча

11'
Мозес Виктор
Топал Мехмет
 
28'
Сольдадо Роберто
1:0
30'
Дирар Набиль
(Исла Маурисио)
2:0
39'
 
Вурал Гюрай
42'
Сольдадо Роберто
2:0
45'
2:1
Барбоза Элдер
(Джевикер Айкут)
67'
 
Атасевен Эрай
Джевикер Айкут
75'
 
Чикалеши Сокол
Бокила Лотетека
75'
Азиз Сердар
 
76'
 
Бокила Лотетека
79'
 
Атасевен Эрай
79'
Элмас Эльиф
 
81'
Жаилсон Маркес
 
84'
Арслан Толгай-Али
Элмас Эльиф
 
84'
 
Сержиньо Минейро
Явру Зеки
88'
Айю Андре
Вальбуэна Матьё
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 25
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Касымпаша 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 1:1 Галатасарай
Анкарагюджю 1:1 Фенербахче Фенербахче 4:0 Эскишехирспор Фенербахче 2:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:1 Фенербахче Фенербахче 3:2 Ризеспор Бешикташ 3:3 Фенербахче Зенит 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Коньяспор Фенербахче 1:0 Зенит Кайсериспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 2:0 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор Фенербахче 0:1 Умраньеспор Бурсаспор 1:1 Фенербахче Умраньеспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 АЗ Алкмаар
Акхисар Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Акхисар 0:2 Малатьяспор Бурсаспор 0:0 Акхисар Акхисар 1:0 Умраньеспор Акхисар 1:2 Антальяспор
Эрзурумспор 2:1 Акхисар Гёзтепе 0:1 Акхисар Умраньеспор 0:1 Акхисар Акхисар 2:3 Касымпаша Трабзонспор 2:1 Акхисар Акхисар 3:1 Аланьяспор Касымпаша 1:2 Акхисар Галатасарай 1:0 Акхисар Акхисар 0:0 Анкарагюджю Сивасспор 2:1 Акхисар Акхисар 3:1 Касымпаша Акхисар 0:3 Истанбул Башакшехир Ризеспор 3:1 Акхисар Акхисар 0:0 Кайсериспор Акхисар 0:3 Бешикташ Кайсериспор 1:2 Акхисар

Последние игры между собой

Фенербахче: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
Акхисар: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
Акхисар 3:0 Фенербахче Суперлига Акхисар 3:2 Фенербахче Кубок Фенербахче 2:3 Акхисар Суперлига Акхисар 1:0 Фенербахче Суперлига
Фенербахче 3:1 Акхисар Суперлига Акхисар 1:3 Фенербахче Суперлига Акхисар 0:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:2 Акхисар Суперлига Фенербахче 1:2 Акхисар Суперлига Акхисар 2:0 Фенербахче Суперлига Акхисар 3:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:0 Акхисар Суперлига Фенербахче 2:0 Акхисар Суперлига Акхисар 1:2 Фенербахче Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Галатасарай 32 19 9 4 67 - 31 66
2. Истанбул Башакшехир 31 18 9 4 45 - 18 63
3. Бешикташ 31 17 8 6 66 - 41 59
4. Трабзонспор 31 16 8 7 57 - 41 56
5. Малатьяспор 31 12 8 11 43 - 40 44
6. Аланьяспор 31 12 6 13 34 - 39 42
7. Антальяспор 32 12 6 14 35 - 52 42
8. Коньяспор 31 9 14 8 37 - 35 41
9. Ризеспор 32 9 13 10 45 - 46 40
10. Фенербахче 32 9 13 10 40 - 43 40
11. Касымпаша 31 11 5 15 49 - 56 38
12. Сивасспор 32 9 11 12 44 - 48 38
13. Анкарагюджю 31 10 7 14 33 - 48 37
14. Кайсериспор 31 9 10 12 31 - 45 37
15. Гёзтепе 32 10 4 18 35 - 41 34
16. Бурсаспор 32 6 15 11 26 - 36 33
17. Эрзурумспор 31 7 11 13 33 - 39 32
18. Акхисар 32 6 7 19 31 - 52 25
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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