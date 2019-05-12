Франция: Лига 1 2018-2019

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Марсель

47' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

47' Удар от ворот произведет Лион

47' Отличный пас сделал Радоньич Неманья из команды Марсель . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

46' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

45' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Лопес Максим из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

42' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Марсель

42' Отличные скиллы показывает Депай Мемфис , обводя своих соперников

42' Морель Жереми разрезает оборону соперника отличным пасом

41' Менди Ферлан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Стротман Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

39' Ох, нехорошо это выглядит. Н'Домбеле Тангай получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Н'Домбеле Тангай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Лион

36' Окампос Лукас не смог попасть в створ ударом издали

35' Матч возобновлен

35' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

34' Дюбуа Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Амави Жордан получил желтую карточку от судьи

33' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Балотелли Марио получил желтую карточку от судьи

31' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лопеш Антони из команды Лион

31' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

30' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

29' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Ауа Уссем из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

26' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

24' Г О О О О Л - Корне Максвелл изменил счет на табло!

24' Отличные скиллы показывает Корне Максвелл , обводя своих соперников

24' Лопес Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Удар от ворот произведет Лион

23' Балотелли Марио не смог попасть в створ ударом издали

23' Матч возобновлен

22' Лопес Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Судья подбегает и показывает Терье Мартен из команды Лион отложенную желтую карточку за фол.

20' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

20' Удар от ворот произведет Марсель

20' Отличный пас сделал Депай Мемфис из команды Лион . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

18' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Вратарь парирует удар, который нанес Окампос Лукас , и мяч снова в игре

17' Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

15' Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Лопес Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Удар от ворот произведет Марсель

11' Отличные скиллы показывает Менди Ферлан , обводя своих соперников

10' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

9' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Терье Мартен из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Чалета-Цар Дуе бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

5' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

5' Морель Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Отличные скиллы показывает Окампос Лукас , обводя своих соперников

4' Стротман Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Матч возобновлен

1' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Марсель начинает с центра поля