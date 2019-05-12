Франция: Лига 1 2018-2019

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Марсель
0:3
Конец матча

Стадион:
Лион
0'
21' Желтая карточка
Терье Мартен
0:1
24' Гол
Корне Максвелл
31' Желтая карточка
Балотелли Марио
34' Желтая карточка
Амави Жордан
67' Красная карточка
Чалета-Цар Дуе
0:2
84' Гол
Дембеле Мусса I
0:3
86' Гол
Корне Максвелл
87' Желтая карточка
Стротман Кевин
90'+1
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
4
Камара
Бубакар
15
Чалета-Цар
Дуе
18
Амави
Жордан
27
Лопес
Максим
12
Стротман
Кевин
19
Густаво
Луис
7
Радоньич
Неманья
9
Балотелли
Марио
5
Окампос
Лукас
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Марсело
Антонио
15
Морель
Жереми
22
Менди
Ферлан
28
Н'Домбеле
Тангай
8
Ауа
Уссем
27
Корне
Максвелл
18
Фекир
Набиль
7
Терье
Мартен
11
Депай
Мемфис
Марсель
4-3-3
Лион
4-2-3-1

Ход матча

21'
 
Терье Мартен
24'
0:1
Корне Максвелл
(Ауа Уссем)
31'
Балотелли Марио
 
34'
Амави Жордан
 
46'
Товен Флорьян
Радоньич Неманья
 
67'
Чалета-Цар Дуе
 
71'
Жермен Валер
Окампос Лукас
 
75'
 
Дембеле Мусса I
Фекир Набиль
78'
Пайе Димитри
Балотелли Марио
 
83'
 
Рафаэль да Сильва
Дюбуа Лео
83'
 
Тусар Люка
Терье Мартен
84'
0:2
Дембеле Мусса I
(Н'Домбеле Тангай)
86'
0:3
Корне Максвелл
(Ауа Уссем)
87'
Стротман Кевин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 8
  • 16 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Страсбург 1:1 Марсель Марсель 1:2 Нант Генгам 1:3 Марсель Марсель 2:1 Ним
Бордо 2:0 Марсель Марсель 2:2 Анже ПСЖ 3:1 Марсель Марсель 1:0 Ницца Марсель 2:0 Сент-Этьен Ренн 1:1 Марсель Марсель 2:0 Амьен Дижон 1:2 Марсель Марсель 1:0 Бордо Реймс 2:1 Марсель Марсель 1:2 Лилль Кан 0:1 Марсель Сент-Этьен 2:1 Марсель Марсель 1:1 Монако Андрезьё 2:0 Марсель Анже 1:1 Марсель
Лион Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лион 2:2 Лилль Бордо 2:3 Лион Лион 2:1 Анже Нант 2:1 Лион
Лион 1:3 Дижон Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион Лион 3:2 Монпелье Барселона 5:1 Лион Страсбург 2:2 Лион Лион 5:1 Тулуза Лион 3:1 Кан Монако 2:0 Лион Лион 0:0 Барселона Лион 2:1 Генгам Ницца 1:0 Лион Генгам 1:2 Лион Лион 2:1 ПСЖ Амьен 0:1 Лион Амьен 0:2 Лион

Последние игры между собой

Марсель: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Лион: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Лион 4:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:3 Лион Лига 1 Лион 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лион Кубок
Лион 3:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Лион Лига 1 Марсель 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 4:2 Лион Лига 1 Лион 2:1 Марсель Кубок лиги Лион 2:2 Марсель Лига 1 Лион 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:4 Лион Лига 1 Лион 0:1 Марсель Кубок лиги Марсель 2:2 Лион Лига 1 Лион 2:0 Марсель Лига 1 Лион 3:2 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Лион Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 36 28 4 4 100 - 32 88
2. Лилль Заявка 36 21 9 6 62 - 30 72
3. Лион Заявка 36 19 9 8 63 - 45 66
4. Сент-Этьен Заявка 36 18 8 10 55 - 40 62
5. Монпелье Заявка 36 15 13 8 52 - 40 58
6. Марсель Заявка 36 16 7 13 54 - 50 55
7. Ницца Заявка 36 14 11 11 28 - 32 53
8. Ним Заявка 36 15 7 14 53 - 53 52
9. Реймс Заявка 36 11 16 9 35 - 41 49
10. Нант Заявка 36 13 8 15 47 - 46 47
11. Ренн Заявка 36 11 13 12 50 - 51 46
12. Страсбург Заявка 36 10 16 10 57 - 46 46
13. Анже Заявка 36 10 15 11 43 - 43 45
14. Бордо Заявка 36 9 11 16 33 - 41 38
15. Тулуза Заявка 36 8 14 14 32 - 50 38
16. Амьен Заявка 36 8 11 17 29 - 49 35
17. Монако Заявка 36 7 12 17 36 - 55 33
18. Кан Заявка 36 7 12 17 29 - 49 33
19. Дижон Заявка 36 8 7 21 29 - 55 31
20. Генгам Заявка 36 5 11 20 25 - 64 26
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Марсель 0:3 Лион
Марсель
25.5% (39)
Ничья
44.4% (68)
Лион
30.1% (46)
1:1 Ничья
33.3% (51)
1:2 Лион
22.9% (35)
2:1 Марсель
15.7% (24)
2:2 Ничья
9.8% (15)
1:0 Марсель
5.9% (9)
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