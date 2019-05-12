Франция: Лига 1 2018-2019
21' Желтая карточкаТерье Мартен
0:1
24' ГолКорне Максвелл
31' Желтая карточкаБалотелли Марио
34' Желтая карточкаАмави Жордан
67' Красная карточкаЧалета-Цар Дуе
0:2
84' ГолДембеле Мусса I
0:3
86' ГолКорне Максвелл
87' Желтая карточкаСтротман Кевин
18
Амави
Жордан
27
Лопес
Максим
19
Густаво
Луис
14
Дюбуа
Лео
22
Менди
Ферлан
18
Фекир
Набиль
11
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Густаво ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Защитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фекир НабильПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
21'
24'
0:1
31'
34'
67'
84'
86'
0:3
87'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
7 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 5
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 8
-
16 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +8 =5 -7Страсбург 1:1 Марсель Марсель 1:2 Нант Генгам 1:3 Марсель Марсель 2:1 Ним
Лион Последние 20 матчей: +11 =3 -6Лион 2:2 Лилль Бордо 2:3 Лион Лион 2:1 Анже Нант 2:1 Лион
Последние игры между собой
Марсель: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Лион: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Лион 3:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Лион Лига 1 Марсель 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 4:2 Лион Лига 1 Лион 2:1 Марсель Кубок лиги Лион 2:2 Марсель Лига 1 Лион 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:4 Лион Лига 1 Лион 0:1 Марсель Кубок лиги Марсель 2:2 Лион Лига 1 Лион 2:0 Марсель Лига 1 Лион 3:2 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Лион Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|36
|28
|4
|4
|100 - 32
|88
|2.
|Лилль
|Заявка
|36
|21
|9
|6
|62 - 30
|72
|3.
|Лион
|Заявка
|36
|19
|9
|8
|63 - 45
|66
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|55 - 40
|62
|5.
|Монпелье
|Заявка
|36
|15
|13
|8
|52 - 40
|58
|6.
|Марсель
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|54 - 50
|55
|7.
|Ницца
|Заявка
|36
|14
|11
|11
|28 - 32
|53
|8.
|Ним
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|53 - 53
|52
|9.
|Реймс
|Заявка
|36
|11
|16
|9
|35 - 41
|49
|10.
|Нант
|Заявка
|36
|13
|8
|15
|47 - 46
|47
|11.
|Ренн
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|50 - 51
|46
|12.
|Страсбург
|Заявка
|36
|10
|16
|10
|57 - 46
|46
|13.
|Анже
|Заявка
|36
|10
|15
|11
|43 - 43
|45
|14.
|Бордо
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|33 - 41
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|32 - 50
|38
|16.
|Амьен
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|29 - 49
|35
|17.
|Монако
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|36 - 55
|33
|18.
|Кан
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|29 - 49
|33
|19.
|Дижон
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|29 - 55
|31
|20.
|Генгам
|Заявка
|36
|5
|11
|20
|25 - 64
|26
Марсель
25.5% (39)
Ничья
44.4% (68)
Лион
30.1% (46)
1:1 Ничья
33.3% (51)
1:2 Лион
22.9% (35)
2:1 Марсель
15.7% (24)
2:2 Ничья
9.8% (15)
1:0 Марсель
5.9% (9)
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